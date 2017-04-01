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Стадион:
Яньбянь
0:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
33' Желтая карточка
Chenlong Zhang
36' Желтая карточка
Yinong Tian
50' Желтая карточка
Zhizhao Chen
0:1
74' Гол
Захави Эран
90' Желтая карточка
Yuelei Cheng
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
94'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь. Это Zhengyu Huang заработал фол.
94'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
94'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
93'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес

Фол, нарушение
93'
Zhongguo Chi нарушил правила.
92'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Петкович Никола из команды Яньбянь подал угловой справа.
91'
Seung-Dae Kim бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
90'
Ченг Юелей получил жёлтую карточку за затяжку времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес
89'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь подал угловой слева.
89'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
Угловой
89'
Петкович Никола из команды Яньбянь подал угловой справа.
89'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Офсайд
86'
Yinong Tian из команды Яньбянь в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
85'
Ксяо Жи нарушил правила.
Фол, нарушение
84'
Shihao Piao наказан за толчок Чжипэн Цзян
83'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
82'
Удар от ворот произведет Яньбянь
82'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
82'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Ren Cui из команды Яньбянь делает подножку. Tixiang Li заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Tixiang Li нарушил правила.
80'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Тактическая замена. Weipeng Jiang уходит с поля и его заменяет Ren Cui
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Hongquan Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
79'
Yinong Tian выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
77'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо нарушил правила.
Фол, нарушение
77'
Zhongguo Chi нарушил правила.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
74'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
72'
После дальнего удара, который нанес Tixiang Li мяч отбит вратарем
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Офсайд
71'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
70'
Bubacarr Trawally нарушил правила.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Удар от ворот произведет Яньбянь
69'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде наносит неточный удар с лета
69'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
68'
Захави Эран из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь подал угловой слева.
68'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
68'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
Угловой
68'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
67'
Junior Urso выбил мяч на угловой.
Угловой
67'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь подал угловой слева.
67'
Удар-перашют, который нанес Seung-Dae Kim из команды Яньбянь был чудом вытащен с линии вратарем.
67'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
66'
Удар от ворот произведет Яньбянь
66'
Shihao Piao из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
66'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
66'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
Йи Тенг ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Tixiang Li
Офсайд
63'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
62'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
62'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
62'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Yinong Tian нарушил правила.
60'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
60'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
Угловой
60'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
59'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
59'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
59'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
58'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
57'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Qingsong Han
Фол, нарушение
55'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Junior Urso заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
54'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Qingsong Han из команды Яньбянь делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
53'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес
52'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
52'
Hongquan Jiang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
50'
Zhizhao Chen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Zhizhao Chen совершает грубый фол. Bubacarr Trawally был жертвой
50'
Удар от ворот произведет Яньбянь
50'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Weipeng Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Ксяо Жи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Ксяо Жи нарушает правила. Weipeng Jiang пострадал
46'
Тактическая замена. Chenlong Zhang уходит с поля и его заменяет Чжипэн Цзян
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Петкович Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Zhizhao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Bo Jin из команды Яньбянь подал угловой справа.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Bo Jin из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Яньбянь
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
46'
Ксяо Жи нарушил правила.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
После дальнего удара, который нанес Junior Urso мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
44'
Qingsong Han нарушил правила.
43'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес
Угловой
42'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
42'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
41'
Bo Jin из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает пас партнеру.
40'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
39'
Bo Jin нарушил правила.
38'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
36'
Yinong Tian получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Yinong Tian из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Ченг Юелей.
36'
Bubacarr Trawally не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает отличный пас
36'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
36'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
35'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
Желтая карточка
33'
Chenlong Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Chenlong Zhang совершает грубый фол. Shihao Piao был жертвой
33'
Удар от ворот произведет Яньбянь
33'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
30'
Bo Jin из команды Яньбянь в офсайде
30'
Bo Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает пас партнеру.
30'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
29'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь подал угловой слева.
28'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
28'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
27'
Тактическая замена. Changji Yin уходит с поля и его заменяет Bo Jin
27'
Hongquan Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Hongquan Jiang на финте ушёл от оппонента.
27'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает пас партнеру.
26'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
25'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
24'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Miao Tang заработал фол.
24'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
23'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
20'
Ксяо Жи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
20'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Junior Urso заработал фол.
20'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
19'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Yinong Tian атакует сзади соперника. Ксяо Жи пострадал.
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
15'
Ксяо Жи нарушает правила. Петкович Никола пострадал
15'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Weipeng Jiang совершает грубый фол. Рибейро Калихто Ренатиньо был жертвой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
9'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает навес
8'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Changji Yin из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
6'
Zhongguo Chi исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
5'
Zhizhao Chen нарушил правила.
4'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь подал угловой слева.
3'
Shihao Piao из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
Офсайд
2'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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