Стадион: Yanji Stadium
0:1
Конец матча
33' Желтая карточкаChenlong Zhang
36' Желтая карточкаYinong Tian
50' Желтая карточкаZhizhao Chen
0:1
74' ГолЗахави Эран
90' Желтая карточкаYuelei Cheng
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь. Это Zhengyu Huang заработал фол.
94'
94'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
93'
93'
93'
Zhongguo Chi нарушил правила.
92'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
91'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Петкович Никола из команды Яньбянь подал угловой справа.
91'
Seung-Dae Kim бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
90'
Ченг Юелей получил жёлтую карточку за затяжку времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
89'
89'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
89'
Петкович Никола из команды Яньбянь подал угловой справа.
89'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
86'
Yinong Tian из команды Яньбянь в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Ксяо Жи нарушил правила.
84'
Shihao Piao наказан за толчок Чжипэн Цзян
83'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
82'
82'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
82'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
81'
Ren Cui из команды Яньбянь делает подножку. Tixiang Li заработал фол.
80'
Tixiang Li нарушил правила.
80'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Тактическая замена. Weipeng Jiang уходит с поля и его заменяет Ren Cui
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Hongquan Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
79'
Yinong Tian выбил мяч на угловой.
77'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо нарушил правила.
77'
Zhongguo Chi нарушил правила.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
74'
72'
После дальнего удара, который нанес Tixiang Li мяч отбит вратарем
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
70'
Bubacarr Trawally нарушил правила.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
69'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде наносит неточный удар с лета
69'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
68'
Захави Эран из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
68'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
68'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
68'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
67'
Junior Urso выбил мяч на угловой.
67'
67'
Удар-перашют, который нанес Seung-Dae Kim из команды Яньбянь был чудом вытащен с линии вратарем.
67'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
66'
66'
Shihao Piao из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
66'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
66'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
65'
Йи Тенг ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Tixiang Li
63'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
62'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
62'
62'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Yinong Tian нарушил правила.
60'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
60'
60'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
59'
59'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает навес
59'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
58'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Qingsong Han
55'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Junior Urso заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
53'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
52'
Hongquan Jiang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Zhizhao Chen получает желтую карточку.
50'
Zhizhao Chen совершает грубый фол. Bubacarr Trawally был жертвой
50'
50'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Weipeng Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Ксяо Жи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ксяо Жи нарушает правила. Weipeng Jiang пострадал
46'
Тактическая замена. Chenlong Zhang уходит с поля и его заменяет Чжипэн Цзян
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Петкович Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Zhizhao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Ксяо Жи нарушил правила.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
После дальнего удара, который нанес Junior Urso мяч отбит вратарем
44'
Qingsong Han нарушил правила.
43'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
43'
43'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес
42'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
42'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
41'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает пас партнеру.
40'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
39'
Bo Jin нарушил правила.
38'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
36'
Yinong Tian получает желтую карточку.
36'
Yinong Tian из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Ченг Юелей.
36'
Bubacarr Trawally не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает отличный пас
36'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
36'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает навес
35'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
33'
Chenlong Zhang получает желтую карточку.
33'
Chenlong Zhang совершает грубый фол. Shihao Piao был жертвой
33'
33'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Bo Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает пас партнеру.
30'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
29'
29'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь подал угловой слева.
28'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
28'
27'
Тактическая замена. Changji Yin уходит с поля и его заменяет Bo Jin
27'
Hongquan Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Hongquan Jiang на финте ушёл от оппонента.
27'
Seung-Dae Kim из команды Яньбянь делает пас партнеру.
26'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
25'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
24'
23'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
20'
Ксяо Жи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Junior Urso заработал фол.
20'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Yinong Tian атакует сзади соперника. Ксяо Жи пострадал.
16'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Ксяо Жи нарушает правила. Петкович Никола пострадал
15'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Weipeng Jiang совершает грубый фол. Рибейро Калихто Ренатиньо был жертвой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде остановил атаку, перехватив мяч.
10'
9'
9'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь делает навес
8'
7'
Changji Yin из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
6'
Zhongguo Chi исполняет штрафной удар, но его блокируют
5'
Zhizhao Chen нарушил правила.
4'
4'
Hongquan Jiang из команды Яньбянь подал угловой слева.
3'
Shihao Piao из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
2'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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