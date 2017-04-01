Стадион: Тианхе Зрители: 60000
3:2
Конец матча
1:0
12' ГолХанчао Ю
18' Желтая карточкаФан Меи
2:0
24' ГолAlan VI
2:1
53' ГолЭлкесон Кардосо
55' Желтая карточкаXin Xu
64' Желтая карточкаShenchao Wang
2:2
70' ГолХалк Живанилдо
79' Желтая карточкаKe Shi
3:2
80' ПенальтиГуларт Рикардо
85' Желтая карточкаБовэнь Хуан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
94'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
94'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
94'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
94'
93'
Shenchao Wang наказан за толчок Лин Гао
93'
93'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
92'
Гуларт Рикардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
88'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Shenchao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Элкесон Кардосо
86'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Бовэнь Хуан получает желтую карточку.
85'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
85'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
84'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
83'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Г О О О О О Л - Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает пенальти
79'
Ke Shi получает желтую карточку.
78'
78'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
78'
78'
77'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Халк Живанилдо
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
75'
ШТАНГА! Халк Живанилдо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
75'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Лин Гао
73'
73'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
73'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
73'
Элкесон Кардосо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
71'
71'
Гуларт Рикардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Халк Живанилдо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
70'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
69'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Сюэпэн Ли выбил мяч на угловой.
69'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
67'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
67'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
66'
66'
66'
Паулиньо Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
65'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Shenchao Wang получает желтую карточку.
64'
Shenchao Wang совершает грубый фол. Алан де Карвальо был жертвой
63'
Паулиньо Жозе бьет в штангу и упускает момент забить!
63'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
63'
63'
62'
Алан де Карвальо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
62'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
61'
60'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
59'
Хай Юй наказан за толчок Паулиньо Жозе
59'
59'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Оскар дос Сантос блокирует соперника. Лун Чжэн заработал своей команде штрафной.
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
57'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Xin Xu получил травму и заменен. Бовэнь Хуан выходит на поле.
55'
Xin Xu получает желтую карточку.
55'
Xin Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Xin Xu атакует сзади соперника. Халк Живанилдо пострадал.
53'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
52'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
52'
51'
51'
Ханчао Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Лэй У
51'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
50'
50'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
49'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
49'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
47'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ в офсайде
46'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Ke Shi
46'
46'
Халк Живанилдо наказан за толчок Сюэпэн Ли
46'
Хуэй-Кан Цай получил травму и заменен. Yi Zhang выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хай Юй заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
45'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
44'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
43'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
43'
43'
Xin Xu блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
42'
41'
40'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
39'
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
38'
38'
Гуларт Рикардо выбил мяч на угловой.
38'
38'
Xin Xu выбил мяч на угловой.
37'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
37'
36'
Фан Меи блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
36'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
34'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
34'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
33'
32'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Элкесон Кардосо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Паулиньо Жозе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
29'
29'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
28'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Паулиньо Жозе
27'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ в офсайде
27'
26'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Халк Живанилдо
26'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
24'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
23'
23'
23'
Huan Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
22'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
19'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Фан Меи получает желтую карточку.
18'
Фан Меи совершает грубый фол. Оскар дос Сантос был жертвой
18'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
17'
16'
Лэй У отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Хай Юй
15'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
13'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
12'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
11'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
9'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
9'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
8'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
8'
Сюэпэн Ли на финте ушёл от оппонента.
7'
Лун Чжэн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
6'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
6'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
5'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ играет в стеночку. Shenchao Wang был стеночкой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Элкесон Кардосо коснулся мяча рукой.
2'
2'
Оскар дос Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Халк Живанилдо заработал фол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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