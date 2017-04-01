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Стадион: Зрители: 60000
Гуанчжоу Эвергранд
3:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
12' Гол
Ханчао Ю
18' Желтая карточка
Фан Меи
2:0
24' Гол
Alan VI
2:1
53' Гол
Элкесон Кардосо
55' Желтая карточка
Xin Xu
64' Желтая карточка
Shenchao Wang
2:2
70' Гол
Халк Живанилдо
79' Желтая карточка
Ke Shi
3:2
80' Пенальти
Гуларт Рикардо
85' Желтая карточка
Бовэнь Хуан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
94'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
94'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
94'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.

94'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
93'
Shenchao Wang наказан за толчок Лин Гао
93'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
93'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Угловой
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
92'
Гуларт Рикардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
89'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
88'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Shenchao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Элкесон Кардосо
86'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
85'
Бовэнь Хуан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
84'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
83'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает пенальти
Желтая карточка
79'
Ke Shi получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Yi Zhang серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Ханчао Ю заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
78'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
78'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Лун Чжэн уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
Фол, нарушение
77'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Халк Живанилдо
76'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
75'
ШТАНГА! Халк Живанилдо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
75'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Лин Гао
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
73'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
Угловой
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
73'
Элкесон Кардосо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
71'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
71'
Гуларт Рикардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Халк Живанилдо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
70'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
69'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
69'
Сюэпэн Ли выбил мяч на угловой.
69'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
67'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
67'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
66'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Паулиньо Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
65'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
65'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Shenchao Wang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Shenchao Wang совершает грубый фол. Алан де Карвальо был жертвой
63'
Паулиньо Жозе бьет в штангу и упускает момент забить!
63'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
63'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
63'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
62'
Алан де Карвальо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
62'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
62'
Тактическая замена. Huan Fu уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
61'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
60'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Хай Юй наказан за толчок Паулиньо Жозе
59'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Оскар дос Сантос блокирует соперника. Лун Чжэн заработал своей команде штрафной.
Угловой
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
57'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Xin Xu получил травму и заменен. Бовэнь Хуан выходит на поле.
Желтая карточка
55'
Xin Xu получает желтую карточку.
Травма, повреждение
55'
Xin Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
54'
Xin Xu атакует сзади соперника. Халк Живанилдо пострадал.
53'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
52'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
52'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ханчао Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Лэй У
51'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
50'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
50'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
49'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
49'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Офсайд
47'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Фол, нарушение
46'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Ke Shi
46'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
46'
Халк Живанилдо наказан за толчок Сюэпэн Ли
46'
Хуэй-Кан Цай получил травму и заменен. Yi Zhang выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хай Юй заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
45'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
45'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
44'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
43'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
43'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Xin Xu блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
42'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
40'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
40'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
Угловой
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
38'
Гуларт Рикардо выбил мяч на угловой.
Угловой
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
38'
Xin Xu выбил мяч на угловой.
37'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
37'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Фан Меи блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
36'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
34'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
33'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Элкесон Кардосо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
30'
Паулиньо Жозе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
29'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
29'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
28'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
28'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Паулиньо Жозе
Офсайд
27'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ в офсайде
27'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Халк Живанилдо
26'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
24'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
23'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
23'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Huan Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
22'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
21'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
19'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
18'
Фан Меи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Фан Меи совершает грубый фол. Оскар дос Сантос был жертвой
18'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
17'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
17'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
16'
Лэй У отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Хай Юй
Фол, нарушение
15'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
12'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
11'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Офсайд
9'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
9'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
8'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
8'
Сюэпэн Ли на финте ушёл от оппонента.
7'
Лун Чжэн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
6'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
Угловой
6'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
5'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ играет в стеночку. Shenchao Wang был стеночкой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
4'
Элкесон Кардосо коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
3'
Лун Чжэн блокирует соперника. Guan He заработал своей команде штрафной.
2'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
2'
Оскар дос Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
1'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Халк Живанилдо заработал фол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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