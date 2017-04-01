Стадион: Haihe Stadium
1:0
Конец матча
15' Желтая карточкаYongpo Wang
1:0
21' ГолYiming Liu
52' Желтая карточкаXiaolong Wang
90' Желтая карточкаYiming Liu
90' Вторая желтая карточкаYiming Liu
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Цао Гу нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Jinghang Hu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Yiming Liu получает вторую желтую карточку
94'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Cheng Long заработал фол.
93'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
91'
Yiming Liu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
90'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Xiuwei Zhang заработал фол.
88'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Cheng Long заработал фол.
87'
Цао Гу наказан за толчок Мораес Джуниор
87'
87'
87'
После дальнего удара, который нанес Витсель Аксель мяч отбит вратарем
86'
86'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Jinghang Hu наказан за толчок Xiuwei Zhang
85'
84'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
83'
Гомес Эдди наказан за толчок Мораес Джуниор
83'
83'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку с партнером по команде. Витсель Аксель это был.
83'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье. Это Мораес Джуниор заработал фол.
81'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
80'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
80'
80'
Янг Шенпинг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Мораес Джуниор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
79'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Yiming Liu.
78'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Changpeng Yang
77'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
77'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
77'
75'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
74'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
74'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
73'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
73'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
73'
Haolun Mi выбил мяч на угловой.
73'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
72'
Мораес Джуниор нарушает правила. Аль-Салих Ахмад пострадал
71'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
70'
Gang Feng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
69'
Мораес Джуниор возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Пато Алешандре наказан за толчок Цао Гу
68'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
67'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Мораес Джуниор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Мораес Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Гомес Эдди совершает грубый фол. Мораес Джуниор был жертвой
64'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
63'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
63'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье наносит очень неточный удар.
62'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Патиньо Хави бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
60'
Мораес Джуниор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
59'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
59'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
59'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Патиньо Хави наказан за толчок Янг Шенпинг
58'
57'
Jinbao Zhong выбил мяч на угловой.
57'
57'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
56'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
56'
Витсель Аксель нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
53'
52'
Ванг Ксяолонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Аль-Салих Ахмад.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
50'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Kuo Yang нарушает правила. Cheng Zhang пострадал
48'
Удар-перашют, который нанес Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь был отбит вратарем.
48'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
47'
Мораес Джуниор нарушает правила. Kuo Yang пострадал
47'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Kuo Yang
46'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Cheng Long
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
44'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
42'
42'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
41'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Аль-Салих Ахмад заработал фол.
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
38'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
37'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
37'
Чжан Лу выбил мяч подальше от ворот.
37'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
37'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Мораес Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Мораес Джуниор нарушает правила. Аль-Салих Ахмад пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
33'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
33'
Jinbao Zhong блокирует соперника. Витсель Аксель заработал своей команде штрафной.
32'
Yiming Liu наказан за толчок Jinghang Hu
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
28'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит очень неточный удар.
28'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пато Алешандре и мяч снова в игре
27'
27'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
26'
После дальнего удара, который нанес Jinbao Zhong мяч отбит вратарем
26'
26'
После удара головой, который нанес Гомес Эдди, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
25'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Yiming Liu наказан за толчок Патиньо Хави
24'
Yiming Liu наказан за толчок Гомес Эдди
24'
24'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
24'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
21'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Yiming Liu эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
20'
Гомес Эдди наказан за толчок Мораес Джуниор
20'
20'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
19'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
18'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
18'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
18'
Zhuoyi Feng ударом издали сотрясает перекладину
16'
После дальнего удара, который нанес Jinghang Hu мяч отбит вратарем
16'
Янг Шенпинг ошибается в защите.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Патиньо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Ванг Йонгпо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
Ванг Йонгпо совершает грубый фол. Патиньо Хави был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
14'
Jinghang Hu нарушает правила. Cheng Zhang пострадал
13'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
10'
Сюйжи Чжао блокирует соперника. Патиньо Хави заработал своей команде штрафной.
10'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье в офсайде
9'
Янг Шенпинг наказан за толчок Jinbao Zhong
8'
8'
Пато Алешандре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
7'
Ванг Ксяолонг не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
6'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
5'
Zhuoyi Feng коснулся мяча рукой.
4'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье. Это Мораес Джуниор заработал фол.
4'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
3'
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
2'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Мораес Джуниор заработал фол.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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