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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
15' Желтая карточка
Yongpo Wang
1:0
21' Гол
Yiming Liu
52' Желтая карточка
Xiaolong Wang
90' Желтая карточка
Yiming Liu
90' Вторая желтая карточка
Yiming Liu
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Цао Гу нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Jinghang Hu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Yiming Liu получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
94'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Cheng Long заработал фол.
93'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
Желтая карточка
91'
Yiming Liu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
90'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
89'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Xiuwei Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Cheng Long заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Цао Гу наказан за толчок Мораес Джуниор
87'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
87'
После дальнего удара, который нанес Витсель Аксель мяч отбит вратарем
86'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
85'
Jinghang Hu наказан за толчок Xiuwei Zhang
Угловой
85'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
84'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Гомес Эдди наказан за толчок Мораес Джуниор
83'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
83'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку с партнером по команде. Витсель Аксель это был.
Фол, нарушение
83'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье. Это Мораес Джуниор заработал фол.
81'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
81'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
80'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
80'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Угловой
80'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
80'
Янг Шенпинг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
80'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Мораес Джуниор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
79'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Yiming Liu.
78'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Changpeng Yang
77'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
77'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
75'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
74'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
73'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
73'
Haolun Mi выбил мяч на угловой.
73'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
72'
Мораес Джуниор нарушает правила. Аль-Салих Ахмад пострадал
Фол, нарушение
71'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
70'
Gang Feng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
Травма, повреждение
69'
Мораес Джуниор возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
69'
Пато Алешандре наказан за толчок Цао Гу
Фол, нарушение
68'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
67'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Мораес Джуниор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
65'
Мораес Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Гомес Эдди совершает грубый фол. Мораес Джуниор был жертвой
64'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
63'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
63'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье наносит очень неточный удар.
62'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Патиньо Хави бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
60'
Мораес Джуниор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
59'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
59'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
59'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
58'
Патиньо Хави наказан за толчок Янг Шенпинг
Угловой
58'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
57'
Jinbao Zhong выбил мяч на угловой.
57'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
56'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
56'
Витсель Аксель нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
Желтая карточка
52'
Ванг Ксяолонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Аль-Салих Ахмад.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
50'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Kuo Yang нарушает правила. Cheng Zhang пострадал
48'
Удар-перашют, который нанес Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь был отбит вратарем.
Фол, нарушение
48'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
Офсайд
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Фол, нарушение
47'
Мораес Джуниор нарушает правила. Kuo Yang пострадал
47'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Kuo Yang
46'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Cheng Long
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
46'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
44'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
44'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
42'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
42'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
41'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Аль-Салих Ахмад заработал фол.
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
38'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
Офсайд
37'
Мораес Джуниор из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
37'
Чжан Лу выбил мяч подальше от ворот.
37'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
37'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Мораес Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Мораес Джуниор нарушает правила. Аль-Салих Ахмад пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
33'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
33'
Jinbao Zhong блокирует соперника. Витсель Аксель заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
32'
Yiming Liu наказан за толчок Jinghang Hu
31'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
28'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит очень неточный удар.
28'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пато Алешандре и мяч снова в игре
27'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
26'
После дальнего удара, который нанес Jinbao Zhong мяч отбит вратарем
26'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
После удара головой, который нанес Гомес Эдди, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
25'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
25'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
25'
Yiming Liu наказан за толчок Патиньо Хави
Фол, нарушение
24'
Yiming Liu наказан за толчок Гомес Эдди
Угловой
24'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
24'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
24'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
21'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Yiming Liu эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Гомес Эдди наказан за толчок Мораес Джуниор
20'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
19'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
18'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
18'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
18'
Zhuoyi Feng ударом издали сотрясает перекладину
16'
После дальнего удара, который нанес Jinghang Hu мяч отбит вратарем
16'
Янг Шенпинг ошибается в защите.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Патиньо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
15'
Ванг Йонгпо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
15'
Ванг Йонгпо совершает грубый фол. Патиньо Хави был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
14'
Jinghang Hu нарушает правила. Cheng Zhang пострадал
13'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
10'
Сюйжи Чжао блокирует соперника. Патиньо Хави заработал своей команде штрафной.
Офсайд
10'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
9'
Янг Шенпинг наказан за толчок Jinbao Zhong
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Пато Алешандре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
8'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
7'
Ванг Ксяолонг не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
6'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
Фол, нарушение
5'
Zhuoyi Feng коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
4'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье. Это Мораес Джуниор заработал фол.
4'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
3'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
2'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Мораес Джуниор заработал фол.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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