1:0
Конец матча
1:0
25' ПенальтиЭрнанес Лима
39' Желтая карточкаМакгоуан Райан
47' Желтая карточкаFestus Baise
48' Желтая карточкаЕлавич Никица
63' Желтая карточкаJunlin Min
71' Вторая желтая карточкаFestus Baise
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
92'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
92'
Эрнанес Лима коснулся мяча рукой.
91'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
89'
89'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Hang Li мяч отбит вратарем
88'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с левого угла.
87'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Iminjan Ilhamjan.
86'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
86'
85'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
85'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
84'
Тактическая замена. Hongbo Yin уходит с поля и его заменяет Hang Li
84'
Feiya Chang наказан за толчок Hongbo Yin
83'
83'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
81'
81'
Алоизио Дос Сантос наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
79'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
77'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
76'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Тактическая замена. Zhiquan Pang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
73'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhiquan Pang заработал фол.
73'
Zhiquan Pang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
71'
Festus Baise получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Festus Baise совершает грубый фол. Эрнанес Лима был жертвой
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
69'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
68'
Feiya Chang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
Zhunyi Gao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
66'
Минцзянь Чжао нарушает правила. Feiya Chang пострадал
65'
65'
Сюшэн Дун наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хайфэн Дин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Junlin Min получает желтую карточку.
63'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhunyi Gao.
63'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
63'
63'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
61'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
60'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
59'
После дальнего удара, который нанес Алоизио Дос Сантос мяч отбит вратарем
59'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
59'
58'
Liang Jiang наказан за толчок Чендун Чжан
58'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал М'Биа Стефан.
57'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhiquan Pang заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
56'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
М'Биа Стефан атакует сзади соперника. Pengfei Han пострадал.
53'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhunyi Gao.
52'
Feiya Chang атакует сзади соперника. Хан Жэнь пострадал.
51'
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Hongbo Yin.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
49'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
48'
Елавич Никица получает желтую карточку за споры
47'
Festus Baise получил жёлтую карточку за "нырок".
46'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhunyi Gao заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
48'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
48'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
47'
47'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
46'
46'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
44'
44'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
После дальнего удара, который нанес Hongbo Yin мяч отбит вратарем
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Нин Цзян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Нин Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Макгоуан Райан получает желтую карточку.
39'
Макгоуан Райан совершает грубый фол. Нин Цзян был жертвой
39'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
38'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
38'
Эрнанес Лима нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Хайфэн Дин возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Хайфэн Дин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Хайфэн Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Liang Jiang атакует сзади соперника. Нин Цзян пострадал.
34'
34'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Нин Цзян заработал фол.
32'
31'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
31'
31'
30'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
30'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
28'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
27'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
27'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
27'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Г О О О О О Л - Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
24'
ПЕНАЛЬТИ! Макгоуан Райан сыграл рукой в своей штрафной площади.
24'
Эрнанес Лима исполняет штрафной удар, но его блокируют
23'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Нин Цзян заработал фол.
22'
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
21'
Нин Цзян из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
21'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
20'
20'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Zhiquan Pang.
19'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Festus Baise.
18'
Эрнанес Лима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
17'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
16'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
15'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Zhunyi Gao из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
14'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
13'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Алоизио Дос Сантос.
13'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
13'
12'
12'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
12'
12'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
12'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
12'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
12'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
11'
Liang Jiang блокирует соперника. Чендун Чжан заработал своей команде штрафной.
10'
Алоизио Дос Сантос коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhunyi Gao заработал фол.
9'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эрнанес Лима исполняет штрафной удар, но его блокируют
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Junlin Min наказан за толчок Минцзянь Чжао
5'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
5'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
5'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Хан Жэнь пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
3'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
1'
1'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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