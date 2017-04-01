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Стадион:
Хэбей Форчун
1:0
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
25' Пенальти
Эрнанес Лима
39' Желтая карточка
Макгоуан Райан
47' Желтая карточка
Festus Baise
48' Желтая карточка
Елавич Никица
63' Желтая карточка
Junlin Min
71' Вторая желтая карточка
Festus Baise
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
92'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Эрнанес Лима коснулся мяча рукой.
91'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Hang Li мяч отбит вратарем
Угловой
88'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
87'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Iminjan Ilhamjan.
86'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
86'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
85'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
84'
Тактическая замена. Hongbo Yin уходит с поля и его заменяет Hang Li
Фол, нарушение
84'
Feiya Chang наказан за толчок Hongbo Yin
83'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
83'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
81'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
81'
Алоизио Дос Сантос наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
81'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
78'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
77'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
76'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Тактическая замена. Zhiquan Pang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
Фол, нарушение
73'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhiquan Pang заработал фол.
73'
Zhiquan Pang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
71'
Festus Baise получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
71'
Festus Baise совершает грубый фол. Эрнанес Лима был жертвой
71'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
68'
Feiya Chang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Zhunyi Gao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
66'
Минцзянь Чжао нарушает правила. Feiya Chang пострадал
65'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
65'
Сюшэн Дун наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хайфэн Дин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
63'
Junlin Min получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhunyi Gao.
63'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
63'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
62'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
61'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
59'
После дальнего удара, который нанес Алоизио Дос Сантос мяч отбит вратарем
59'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
58'
Liang Jiang наказан за толчок Чендун Чжан
Фол, нарушение
58'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал М'Биа Стефан.
Фол, нарушение
57'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhiquan Pang заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
М'Биа Стефан атакует сзади соперника. Pengfei Han пострадал.
Фол, нарушение
53'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhunyi Gao.
Фол, нарушение
52'
Feiya Chang атакует сзади соперника. Хан Жэнь пострадал.
Офсайд
51'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Hongbo Yin.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Желтая карточка
48'
Елавич Никица получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
47'
Festus Baise получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
46'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhunyi Gao заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Угловой
48'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
47'
Макгоуан Райан выбил мяч на угловой.
47'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
46'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
45'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
Офсайд
44'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
44'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Нин Цзян получил травму и заменен. Сюшэн Дун выходит на поле.
42'
После дальнего удара, который нанес Hongbo Yin мяч отбит вратарем
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Нин Цзян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Нин Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Макгоуан Райан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Макгоуан Райан совершает грубый фол. Нин Цзян был жертвой
Фол, нарушение
39'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Эрнанес Лима заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
38'
Эрнанес Лима нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
38'
Хайфэн Дин возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
37'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Хайфэн Дин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Хайфэн Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Макгоуан Райан выбил мяч на угловой.
36'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Liang Jiang атакует сзади соперника. Нин Цзян пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
34'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Нин Цзян заработал фол.
32'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
31'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
Фол, нарушение
30'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
27'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
27'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
27'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ! Макгоуан Райан сыграл рукой в своей штрафной площади.
24'
Эрнанес Лима исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
23'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Нин Цзян заработал фол.
Офсайд
22'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
21'
Нин Цзян из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
20'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Zhiquan Pang.
Травма, повреждение
19'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Festus Baise.
18'
Эрнанес Лима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
Фол, нарушение
17'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
16'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
15'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
15'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Zhunyi Gao из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
14'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Алоизио Дос Сантос.
Угловой
13'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
13'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Hongbo Yin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
12'
Hongbo Yin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
12'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
12'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
12'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Liang Jiang блокирует соперника. Чендун Чжан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
10'
Алоизио Дос Сантос коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
10'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhunyi Gao заработал фол.
9'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эрнанес Лима исполняет штрафной удар, но его блокируют
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
7'
Junlin Min наказан за толчок Минцзянь Чжао
5'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
5'
Zhiquan Pang из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
5'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
5'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
3'
Хан Жэнь пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
3'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Эрнанес Лима из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
3'
Макгоуан Райан выбил мяч на угловой.
3'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
1'
Hongbo Yin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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