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Стадион: Кристиансунд
0:0
Перерыв
31' Желтая карточкаСарр Бабакар
|
31'
Состав команд
17
Коли
Алиу
22
Кака
Камер
11
Daouda
Bamba
Кристиансунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 25 Henrik Gjesdal Защитник
- 16 Jonas Roenningen Полузащитник
- 22 Кака Камер Полузащитник
- 10 Sverre Oekland Полузащитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Баранов Никита Защитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 18 Менди Жан Нападающий
- 7 Rocky Lekaj
- 4 Thompson Unachi Ekpe
- 6 Tor Erik Torske
- 13 Ante Knezovic
- Главный тренер: Christian Michelsen
Мольде 4-4-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 23 Риндарой Кнут-Олав Защитник
- 33 Брустад Фредрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- 11 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Неидсон да Силва Вратарь
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 3 Риндарёй Уле Защитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 25 Карлссон Отар Нападающий
- 20 Thomas Amang
- 17 Эурснес Фредрик
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.03.2017 Лиллестрём 1:1 Кристиансунд ТМК
- 18.03.2017 Кристиансунд 1:1 Левангер ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 20.02.2017 Кристиансунд 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 17.02.2017 Кристиансунд 0:1 Уфа ТМК
- 10.02.2017 Ранхейм 2:2 Кристиансунд ТМК
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд ТМК
- 29.01.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд ТМК
- 30.10.2016 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд 1ЙД
- 23.10.2016 Ерв 1:1 Кристиансунд 1ЙД
- 16.10.2016 Кристиансунд 0:0 Фредрикстад 1ЙД
- 03.10.2016 Улленсакер/Киса 2:3 Кристиансунд 1ЙД
- 25.09.2016 Кристиансунд 0:2 Мьёндален 1ЙД
- 18.09.2016 Рёуфосс 1:2 Кристиансунд 1ЙД
- 11.09.2016 Кристиансунд 3:2 КФУМ 1ЙД
- 28.08.2016 Левангер 1:3 Кристиансунд 1ЙД
- 24.08.2016 Кристиансунд 1:2 Конгсвингер 1ЙД
- 21.08.2016 Ранхейм 0:1 Кристиансунд 1ЙД
- 15.08.2016 Кристиансунд 2:3 Саннес Ульф 1ЙД
- 07.08.2016 Кристиансунд 2:0 Стрёммен 1ЙД
Мольде (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 15.03.2017 Мольде 4:1 Хабнарфьордюр ТМК
- 11.03.2017 Мольде 1:0 СИК ТМК
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё ТМК
- 22.02.2017 Мольде 8:0 Хёдд ТМК
- 17.02.2017 Мольде 0:2 Будё-Глимт ТМК
- 07.02.2017 Мольде 1:1 Копенгаген ТМК
- 04.02.2017 Мольде 3:2 Хеккен ТМК
- 06.11.2016 Лиллестрём 1:0 Мольде Т
- 30.10.2016 Мольде 3:0 Стабек Т
- 22.10.2016 Бранн 2:1 Мольде Т
- 16.10.2016 Мольде 0:0 Согндаль Т
- 02.10.2016 Тромсё 0:2 Мольде Т
- 24.09.2016 Мольде 1:3 Русенборг Т
- 17.09.2016 Викинг 1:0 Мольде Т
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Т
- 27.08.2016 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Т
- 21.08.2016 Мольде 4:2 Одд Т
- 14.08.2016 Олесунн 0:2 Мольде Т
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Мольде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 26.07.2016 Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 06.03.2016 Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 24.01.2016 Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 28.02.2015 Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи. Клубы
- 11.02.2014 Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи. Сборные
- 19.02.2013 Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2012 Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 21.01.2011 Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 07.02.2009 Кристиансунд 0:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 02.07.2008 Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок НМ
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Сарр Бабакар получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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