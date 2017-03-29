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Стадион:
Монако
 
Позже
ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
44% (44)
Ничья:
30% (30)
ПСЖ
26% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
29% (29)
Ничья:
18% (18)
ПСЖ:
17% (17)
Ничья:
7% (7)
ПСЖ:
4% (4)
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