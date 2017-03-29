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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 19.03.2017 Кан 0:3 Монако Л1
- 15.03.2017 Монако 3:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 11.03.2017 Монако 2:1 Бордо Л1
- 05.03.2017 Монако 4:0 Нант Л1
- 01.03.2017 Марсель 3:4 Монако КФ
- 25.02.2017 Генгам 1:2 Монако Л1
- 21.02.2017 Манчестер Сити 5:3 Монако ЛЧ
- 17.02.2017 Бастия 1:1 Монако Л1
- 11.02.2017 Монако 5:0 Мец Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Л1
- 01.02.2017 Шамбли 4:5 Монако КФ
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 25.01.2017 Монако 1:0 Нанси КЛ
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 10.01.2017 Сошо 1:1 Монако КЛ
- 06.01.2017 Монако 2:1 Аяччо КФ
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
- 04.03.2017 ПСЖ 1:0 Нанси Л1
- 01.03.2017 Ньор 0:2 ПСЖ КФ
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Л1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 14.02.2017 ПСЖ 4:0 Барселона ЛЧ
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 01.02.2017 Ренн 0:4 ПСЖ КФ
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 24.01.2017 Бордо 1:4 ПСЖ КЛ
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 11.01.2017 ПСЖ 2:0 Мец КЛ
- 07.01.2017 ПСЖ 7:0 Бастия КФ
- 04.01.2017 Клуб Африкэн 0:3 ПСЖ ТМК
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
ПСЖ: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2016 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1
- 30.08.2015 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1
- 04.03.2015 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Франции
- 01.03.2015 Монако 0:0 ПСЖ Лига 1
- 05.10.2014 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 10.02.2014 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2013 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2011 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.12.2010 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
- 01.05.2010 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
- 20.01.2010 ПСЖ 0:1 Монако Лига 1
- 13.09.2009 Монако 2:0 ПСЖ Лига 1
- 30.05.2009 ПСЖ 0:0 Монако Лига 1
- 24.09.2008 Монако 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 09.08.2008 Монако 1:0 ПСЖ Лига 1
- 23.02.2008 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Монако
0 ПСЖ
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - ПСЖ, который состоится 01.04.2017.
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Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Монако
44% (44)
Ничья:
30% (30)
ПСЖ
26% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
29% (29)
1:1 Ничья:
18% (18)
1:2 ПСЖ:
17% (17)
2:2 Ничья:
7% (7)
0:1 ПСЖ:
4% (4)
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