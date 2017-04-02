3:1
Конец матча
25' Желтая карточкаZheng Lang
1:0
30' ПенальтиЧаманга Джеймс
35' Желтая карточкаXu Yang I
1:1
38' ГолSong Wang
63' Желтая карточкаХонь Юнь-Хо
2:1
69' ГолУджа Энтони
82' Желтая карточкаЧаманга Джеймс
3:1
87' ГолYu Yang
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
96'
Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу одноклубнику.
95'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
93'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
93'
Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
93'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Wei Lu возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Haiqing Cao
89'
Wei Lu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Уджа Энтони сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Янг Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
87'
86'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ши Ксиаотиан заработал фол.
83'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Чаманга Джеймс получает желтую карточку за грубое нарушение
82'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Pengfei Xie заработал фол.
81'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гао Ди заработал фол.
81'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
После удара головой, который нанес Xiang Ji, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
74'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Янг Ксу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Игрок из команды Ляонин Хувин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
71'
Янг Ксу бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Чаманга Джеймс сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уджа Энтони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
69'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Wei Lu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
66'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Xiang Ji.
63'
Хонь Юнь-Хо получает желтую карточку.
63'
Хонь Юнь-Хо наказан за толчок Уджа Энтони
63'
Лукимья-Мулонготи Ассани наказан за толчок Рамирес
62'
Янг Ксу коснулся мяча рукой.
62'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
58'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
58'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
55'
После дальнего удара, который нанес Ванг Сонг мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
54'
53'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Yuan Tao нарушает правила. Чаманга Джеймс пострадал
50'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
50'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
49'
Liang Wang имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
48'
Ванг Сонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
48'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
47'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
46'
46'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Tianyi Gao, и мяч снова в игре
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Санг Йифей нарушает правила. Tianyi Gao пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
42'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
42'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
41'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
40'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Liang Wang заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ванг Сонг отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
37'
Чаманга Джеймс пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Янг Ксу получает желтую карточку.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
34'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
34'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Янг Ксу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Ни Юсонг нарушает правила. Xiaotian Yang пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Г О О О О О Л - Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин забивает пенальти
29'
ПЕНАЛЬТИ! Хонь Юнь-Хо сыграл рукой в своей штрафной площади.
29'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ни Юсонг из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
28'
Тактическая замена. Qiao Wang уходит с поля и его заменяет Санг Йифей
28'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
27'
26'
Рамирес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Ланг Женг получает желтую карточку.
24'
Qiao Wang из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty в офсайде
23'
23'
23'
22'
22'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
21'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
19'
19'
Yuan Tao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
18'
Янг Ксу выбил мяч на угловой.
17'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
17'
Чаманга Джеймс выбил мяч на угловой.
17'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
16'
16'
Ли Ан выбил мяч на угловой.
15'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
15'
Ланг Женг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Жанг Сипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Ли Ан выбил мяч на угловой.
14'
13'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Liang Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
10'
10'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
9'
Чаманга Джеймс наказан за толчок Yun Zhou
8'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
8'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
4'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Рамирес заработал фол.
3'
Shangkun Liu блокирует соперника. Ванг Сонг заработал своей команде штрафной.
2'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация