  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Ляонин Хувин
3:1
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
25' Желтая карточка
Zheng Lang
1:0
30' Пенальти
Чаманга Джеймс
35' Желтая карточка
Xu Yang I
1:1
38' Гол
Song Wang
63' Желтая карточка
Хонь Юнь-Хо
2:1
69' Гол
Уджа Энтони
82' Желтая карточка
Чаманга Джеймс
3:1
87' Гол
Yu Yang
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
96'
Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу одноклубнику.
95'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
93'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
93'
Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
93'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
91'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Wei Lu уходит с поля и его заменяет Hao Wang
Травма, повреждение
89'
Wei Lu возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Haiqing Cao
Травма, повреждение
89'
Wei Lu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
88'
Yuan Tao нарушает правила. Wei Lu пострадал
87'
Уджа Энтони сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Янг Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
86'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ши Ксиаотиан заработал фол.
83'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Чаманга Джеймс получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
82'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Pengfei Xie заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гао Ди заработал фол.
81'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
80'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Wei Lu.
Офсайд
79'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
Фол, нарушение
78'
Yuan Tao нарушает правила. Wei Lu пострадал
76'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Гао Ди
76'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
После удара головой, который нанес Xiang Ji, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
74'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Янг Ксу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Игрок из команды Ляонин Хувин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Угловой
72'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
71'
Янг Ксу бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Чаманга Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уджа Энтони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
69'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Wei Lu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
67'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
66'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
65'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Xiang Ji.
Желтая карточка
63'
Хонь Юнь-Хо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Хонь Юнь-Хо наказан за толчок Уджа Энтони
Фол, нарушение
63'
Лукимья-Мулонготи Ассани наказан за толчок Рамирес
Фол, нарушение
62'
Янг Ксу коснулся мяча рукой.
62'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
62'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
Угловой
58'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
58'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Тактическая замена. Ни Юсонг уходит с поля и его заменяет Янг Ю
Фол, нарушение
57'
Янг Ксу наказан за толчок Yuan Tao
57'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
55'
После дальнего удара, который нанес Ванг Сонг мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
54'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Yuan Tao нарушает правила. Чаманга Джеймс пострадал
Фол, нарушение
51'
Wei Lu нарушает правила. Yuan Tao пострадал
50'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
49'
Liang Wang имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
48'
Ванг Сонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
48'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
47'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
47'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
47'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
46'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Tianyi Gao, и мяч снова в игре
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Санг Йифей нарушает правила. Tianyi Gao пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
43'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
Угловой
42'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
42'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
41'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Liang Wang заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
40'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ванг Сонг отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
37'
Ланг Женг наказан за толчок Ванг Сонг
37'
Чаманга Джеймс пробил головой, вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
35'
Янг Ксу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Янг Ксу совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
34'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
33'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Янг Ксу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Ни Юсонг нарушает правила. Xiaotian Yang пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
30'
Г О О О О О Л - Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин забивает пенальти
Фол, нарушение
29'
ПЕНАЛЬТИ! Хонь Юнь-Хо сыграл рукой в своей штрафной площади.
29'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ни Юсонг из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Тактическая замена. Qiao Wang уходит с поля и его заменяет Санг Йифей
Фол, нарушение
28'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
26'
Рамирес отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
25'
Ланг Женг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Ланг Женг блокирует соперника. Xiang Ji заработал своей команде штрафной.
24'
Qiao Wang из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Офсайд
24'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty в офсайде
23'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
23'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
22'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
21'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
21'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
19'
Yuan Tao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
18'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
18'
Янг Ксу выбил мяч на угловой.
Угловой
17'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
17'
Чаманга Джеймс выбил мяч на угловой.
17'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Жанг Сипенг вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
Угловой
16'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
16'
Ли Ан выбил мяч на угловой.
15'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
15'
Ланг Женг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Жанг Сипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
14'
Ли Ан выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
13'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Liang Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Yuan Tao нарушает правила. Ни Юсонг пострадал
Фол, нарушение
11'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
10'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
10'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Фол, нарушение
9'
Чаманга Джеймс наказан за толчок Yun Zhou
8'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
8'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
Фол, нарушение
4'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Рамирес заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Shangkun Liu блокирует соперника. Ванг Сонг заработал своей команде штрафной.
2'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация