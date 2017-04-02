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Стадион:
Чанчунь Ятай
0:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
10' Желтая карточка
Long Song
57' Желтая карточка
Yan Shipeng
0:1
59' Гол
Сиссе Паписс
73' Желтая карточка
Жил Карлос
73' Желтая карточка
Хусти Саболч
77' Желтая карточка
Далэй Ван
79' Желтая карточка
Xinghan Wu
0:2
81' Гол
Сиссе Паписс
86' Желтая карточка
Guang Li
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Гуо Лиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Сиссе Паписс нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает навес
94'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

94'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
93'
Тактическая замена. Ванг Тонг уходит с поля и его заменяет Ли Вей
Фол, нарушение
92'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн. Это Rui Yu заработал фол.
91'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Пелле Грациано выбил мяч подальше от ворот.
91'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
90'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
89'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн. Это Marinho заработал фол.
89'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
88'
Фан Ксяодонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
88'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
88'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
87'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Songyi Li
Желтая карточка
86'
Guang Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Guang Li наказан за толчок Xinghan Wu
86'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
85'
Гуо Лиан наказан за толчок Сиссе Паписс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сиссе Паписс!
81'
Жанг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
80'
Сиссе Паписс нарушает правила. Жанг Ксяофей пострадал
80'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
79'
Xinghan Wu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Marinho заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
78'
Сиссе Паписс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
77'
Далэй Ван получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
77'
Long Tan нарушает правила. Жил Карлос пострадал
Фол, нарушение
76'
Tianyu Qi нарушает правила. Marinho пострадал
Фол, нарушение
76'
Пелле Грациано нарушает правила. Жанг Ксяофей пострадал
76'
Binbin Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
74'
Игрок команды Шаньдун Лунэн выносит мяч
73'
Гуо Лиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуо Лиан заработал фол.
Желтая карточка
73'
Хусти Саболч получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
73'
Жил Карлос получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Ян Шипенг уходит с поля и его заменяет Long Tan
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
70'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
68'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
67'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
65'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
Травма, повреждение
64'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
63'
Хао Юньминь нарушает правила. Хусти Саболч пострадал
Фол, нарушение
62'
Хао Юньминь нарушает правила. Гуо Лиан пострадал
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Дай Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
Угловой
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
58'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Гуо Лиан
Желтая карточка
57'
Ян Шипенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Ян Шипенг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Пелле Грациано, и мяч снова в игре
57'
Далэй Ван выбил мяч подальше от ворот.
57'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
56'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ян Шипенг заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
55'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
54'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Chao He заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
54'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
52'
Игало Одион наказан за толчок Хао Юньминь
51'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает навес
50'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает навес
49'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
48'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Chao He заработал фол.
47'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
47'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Wei Cui уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
46'
Игало Одион имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Далэй Ван ошибается в защите.
46'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
44'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
43'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
42'
Хусти Саболч выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
41'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
40'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
39'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
38'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
37'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
37'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
37'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Ванг Тонг выбил мяч подальше от ворот.
36'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
35'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Chao He.
34'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
34'
Сиссе Паписс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает навес
34'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн. Это Игало Одион заработал фол.
32'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
31'
Хусти Саболч имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
30'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Жанг Ксяофей выбил мяч подальше от ворот.
29'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Tianyu Qi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Rui Yu выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
27'
Marinho из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
24'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
23'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Tianyu Qi заработал фол.
21'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
21'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
21'
Tianyu Qi выбил мяч на угловой.
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Wei Cui наказан за толчок Zhe Jiang
19'
Ян Шипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
17'
Guang Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
17'
Сон Лон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Marinho на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
15'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Zhe Jiang выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
12'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
12'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
11'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Tianyu Qi заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
10'
Сон Лон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
8'
Сиссе Паписс наказан за толчок Rui Yu
7'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
6'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
4'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ванг Тонг наказан за толчок Хусти Саболч
2'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Ванг Тонг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Дай Лин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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