Стадион: Девелопмент Ареа
0:2
Конец матча
10' Желтая карточкаLong Song
57' Желтая карточкаYan Shipeng
0:1
59' ГолСиссе Паписс
73' Желтая карточкаЖил Карлос
73' Желтая карточкаХусти Саболч
77' Желтая карточкаДалэй Ван
79' Желтая карточкаXinghan Wu
0:2
81' ГолСиссе Паписс
86' Желтая карточкаGuang Li
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Гуо Лиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Сиссе Паписс нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает навес
94'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
94'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
92'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн. Это Rui Yu заработал фол.
91'
91'
Пелле Грациано выбил мяч подальше от ворот.
91'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн. Это Marinho заработал фол.
89'
88'
Фан Ксяодонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
88'
88'
87'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Songyi Li
86'
Guang Li получает желтую карточку.
86'
Guang Li наказан за толчок Xinghan Wu
86'
86'
85'
Гуо Лиан наказан за толчок Сиссе Паписс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
83'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сиссе Паписс!
81'
Жанг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Сиссе Паписс нарушает правила. Жанг Ксяофей пострадал
80'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Xinghan Wu получает желтую карточку.
79'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Marinho заработал фол.
78'
78'
Сиссе Паписс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Далэй Ван получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Long Tan нарушает правила. Жил Карлос пострадал
76'
Пелле Грациано нарушает правила. Жанг Ксяофей пострадал
76'
Binbin Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
74'
74'
Игрок команды Шаньдун Лунэн выносит мяч
73'
Гуо Лиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуо Лиан заработал фол.
73'
Хусти Саболч получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Жил Карлос получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
68'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
67'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
64'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Хао Юньминь нарушает правила. Хусти Саболч пострадал
62'
Хао Юньминь нарушает правила. Гуо Лиан пострадал
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Дай Лин сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
58'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Гуо Лиан
57'
Ян Шипенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Ян Шипенг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Пелле Грациано, и мяч снова в игре
57'
Далэй Ван выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
56'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ян Шипенг заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
54'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Chao He заработал фол.
54'
54'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
52'
Игало Одион наказан за толчок Хао Юньминь
51'
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает навес
50'
49'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает навес
49'
49'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
48'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Chao He заработал фол.
47'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
47'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Wei Cui уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
Игало Одион имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Далэй Ван ошибается в защите.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
44'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
43'
43'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
42'
Хусти Саболч выбил мяч подальше от ворот.
41'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
40'
40'
39'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
37'
37'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
37'
37'
Ванг Тонг выбил мяч подальше от ворот.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Chao He.
34'
34'
Сиссе Паписс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает навес
34'
33'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн. Это Игало Одион заработал фол.
32'
31'
31'
Хусти Саболч имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
30'
Жанг Ксяофей выбил мяч подальше от ворот.
29'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Tianyu Qi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Rui Yu выбил мяч подальше от ворот.
28'
27'
27'
Marinho из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
25'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
24'
24'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
24'
23'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
23'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Tianyu Qi заработал фол.
21'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
21'
Tianyu Qi выбил мяч на угловой.
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
20'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Ян Шипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
17'
Guang Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
17'
17'
Сон Лон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Marinho на финте ушёл от оппонента.
16'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
15'
15'
15'
Zhe Jiang выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
12'
12'
11'
11'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Tianyu Qi заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Сон Лон получает желтую карточку.
10'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
9'
8'
Сиссе Паписс наказан за толчок Rui Yu
7'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай в офсайде
6'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
4'
4'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ванг Тонг наказан за толчок Хусти Саболч
2'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Ванг Тонг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Дай Лин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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