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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:0
Второй тайм: 60'
Чуньцинь Лифан
0'
16' Желтая карточка
Ximing Pan
1:0
48' Гол
Оби Микель Джон
60'
Второй тайм
59'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Fernando Conceicao
56'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
56'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
54'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рентиан Ху мяча так и не получил
53'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
52'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
52'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Пэн Синли пострадал
51'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
50'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
49'
Юфенг Бай выбил мяч на угловой.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Оби Микель Джон оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
48'
Mbaye Diagne не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Милович Горан из команды Чуньцинь Лифан. Это Идейе Браун заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
45'
Оби Микель Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
44'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
44'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
43'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
43'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
43'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
42'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
41'
Милович Горан возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Милович Горан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Милович Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Милович Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
39'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
39'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
38'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
38'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
37'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
36'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
35'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
34'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Лей Чен коснулся мяча рукой.
34'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
33'
Ву Ксинг возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ву Ксинг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Ву Ксинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
29'
Mbaye Diagne наказан за толчок Лиу Ю
Фол, нарушение
28'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
26'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Угловой
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
25'
Кардек Алан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
24'
Ву Ксинг бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан наносит очень неточный удар.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пэн Синли заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Mbaye Diagne нарушает правила. Динг Джи пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
20'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
20'
Ximing Pan нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Юфенг Бай нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
18'
Хуэй Жиакан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
18'
Ву Ксинг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
18'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
16'
Ximing Pan получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Ximing Pan совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
15'
Qiming Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
15'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Милович Горан.
Фол, нарушение
12'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Лей Чен.
12'
Динг Джи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
10'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лей Чен заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Лиу Ю наказан за толчок Mbaye Diagne
Фол, нарушение
7'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Qiming Zhou заработал фол.
6'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
5'
Пэн Синли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Ximing Pan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
2'
Muzepper Mirahmetjan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
1'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
1'
Ву Ксинг нарушает правила. Хуэй Жиакан пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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