Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
1:0
Второй тайм: 60'
16' Желтая карточкаXiming Pan
1:0
48' ГолОби Микель Джон
Второй тайм
59'
57'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Fernando Conceicao
56'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
56'
56'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
55'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
54'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рентиан Ху мяча так и не получил
53'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
52'
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
52'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Пэн Синли пострадал
51'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
50'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
49'
Юфенг Бай выбил мяч на угловой.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Оби Микель Джон оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
48'
Mbaye Diagne не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
47'
Милович Горан из команды Чуньцинь Лифан. Это Идейе Браун заработал фол.
46'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
45'
Оби Микель Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
45'
44'
44'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
43'
43'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
43'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
43'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
42'
41'
Милович Горан возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Милович Горан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Милович Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Милович Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
39'
39'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
38'
38'
38'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
37'
37'
36'
36'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
34'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Лей Чен коснулся мяча рукой.
34'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Ву Ксинг возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ву Ксинг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Ву Ксинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Mbaye Diagne наказан за толчок Лиу Ю
28'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
26'
26'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
25'
Кардек Алан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
24'
24'
Ву Ксинг бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан наносит очень неточный удар.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
23'
22'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пэн Синли заработал фол.
21'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
21'
Mbaye Diagne нарушает правила. Динг Джи пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
20'
Ximing Pan нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
19'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Юфенг Бай нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
18'
Хуэй Жиакан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
18'
Ву Ксинг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
18'
16'
Ximing Pan получает желтую карточку.
16'
Ximing Pan совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
15'
Qiming Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
14'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Милович Горан.
12'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Лей Чен.
12'
Динг Джи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лей Чен заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
10'
9'
Лиу Ю наказан за толчок Mbaye Diagne
7'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Qiming Zhou заработал фол.
6'
6'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
Пэн Синли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
2'
Ximing Pan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
2'
2'
Muzepper Mirahmetjan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
1'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
1'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
1'
Ву Ксинг нарушает правила. Хуэй Жиакан пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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