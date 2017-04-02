Стадион: Воркерс
1:1
Второй тайм: 58'
9' Желтая карточкаLei Li
16' Желтая карточкаJunmin Xu
21' Желтая карточкаЦао Юньдин
37' Желтая карточкаPeng Li
1:0
38' ГолЙилмаз Бурак
1:1
40' ГолЦао Юньдин
45' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
51' Желтая карточкаChiming Zhang
Второй тайм
56'
Джиованни Андрес Морено нарушает правила. Ю Янг пострадал
56'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
56'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
54'
53'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
51'
Chiming Zhang получает желтую карточку.
51'
Chiming Zhang нарушает правила. Jiajun Bo пострадал
51'
Джиованни Андрес Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
50'
Chiming Zhang наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
Pengxiang Jin наказан за толчок Тевес Карлос
48'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Сичжэ Чжан наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
47'
Junmin Xu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
46'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань. Это Джиованни Андрес Морено заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
47'
47'
Peng Li нарушил правила.
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Йилмаз Бурак получает желтую карточку.
46'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Тао Джин.
45'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
44'
Lei Li получает жёлтую карточку за толчок соперника.
44'
Ванг Шоутинг нарушил правила.
43'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
41'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Цао Юньдин!
40'
Чжи Ян ошибается в защите.
40'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
39'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Chiming Zhang сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йилмаз Бурак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
38'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
37'
Peng Li получает желтую карточку.
37'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
36'
После дальнего удара, который нанес Сичжэ Чжан мяч отбит вратарем
36'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Shi Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Цао Юньдин совершает грубый фол. Chiming Zhang был жертвой
35'
Джиованни Андрес Морено получает жёлтую карточку за толчок соперника.
34'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
Джианг Тао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Джиованни Андрес Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
31'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
30'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
29'
28'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
28'
Йилмаз Бурак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
27'
Shi Tang совершил грубый подкат сзади.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
26'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Гуарин Фредди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Аугусто Ренато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Джиованни Андрес Морено получает жёлтую карточку за толчок соперника.
23'
Йилмаз Бурак получает жёлтую карточку за толчок соперника.
23'
21'
Цао Юньдин получает желтую карточку.
21'
Цао Юньдин атакует сзади соперника. Chiming Zhang пострадал.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Chiming Zhang.
19'
19'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Lei Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа был наказан за старое нарушение.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
14'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
13'
13'
12'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Лин Ванг нарушил правила.
11'
Гуарин Фредди нарушил правила.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Lei Li заработал фол.
9'
Lei Li получает желтую карточку.
9'
Lei Li наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
8'
Цао Юньдин нарушает правила. Джианг Тао пострадал
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
6'
Pengxiang Jin нарушает правила. Junmin Xu пострадал
4'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
2'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
2'
1'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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