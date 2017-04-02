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Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:1
Второй тайм: 58'
Шанхай Шэньхуа
0'
9' Желтая карточка
Lei Li
16' Желтая карточка
Junmin Xu
21' Желтая карточка
Цао Юньдин
37' Желтая карточка
Peng Li
1:0
38' Гол
Йилмаз Бурак
1:1
40' Гол
Цао Юньдин
45' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
51' Желтая карточка
Chiming Zhang
58'
Второй тайм
57'
Тактическая замена. Shi Tang уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
56'
Джиованни Андрес Морено нарушает правила. Ю Янг пострадал
Угловой
56'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
56'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
54'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
51'
Chiming Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Chiming Zhang нарушает правила. Jiajun Bo пострадал
51'
Джиованни Андрес Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
50'
Chiming Zhang наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Pengxiang Jin наказан за толчок Тевес Карлос
48'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
47'
Junmin Xu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
46'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань. Это Джиованни Андрес Морено заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
47'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Peng Li нарушил правила.
46'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Йилмаз Бурак получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Тао Джин.
45'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
44'
Lei Li получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
44'
Ванг Шоутинг нарушил правила.
43'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
41'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Цао Юньдин!
40'
Чжи Ян ошибается в защите.
Офсайд
40'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
39'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Chiming Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йилмаз Бурак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
38'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Желтая карточка
37'
Peng Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
36'
После дальнего удара, который нанес Сичжэ Чжан мяч отбит вратарем
36'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Shi Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Цао Юньдин совершает грубый фол. Chiming Zhang был жертвой
Фол, нарушение
35'
Джиованни Андрес Морено получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
34'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
Джианг Тао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Джиованни Андрес Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
31'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
29'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
28'
Йилмаз Бурак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
28'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
Фол, нарушение
27'
Shi Tang совершил грубый подкат сзади.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
26'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Гуарин Фредди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Аугусто Ренато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
23'
Джиованни Андрес Морено получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
23'
Йилмаз Бурак получает жёлтую карточку за толчок соперника.
23'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Цао Юньдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Цао Юньдин атакует сзади соперника. Chiming Zhang пострадал.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Chiming Zhang.
19'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Lei Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
16'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа был наказан за старое нарушение.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
14'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
14'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
14'
Shi Tang из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
13'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
12'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Лин Ванг нарушил правила.
Фол, нарушение
11'
Гуарин Фредди нарушил правила.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Lei Li заработал фол.
Желтая карточка
9'
Lei Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Lei Li наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
Фол, нарушение
8'
Цао Юньдин нарушает правила. Джианг Тао пострадал
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
6'
Pengxiang Jin нарушает правила. Junmin Xu пострадал
Фол, нарушение
4'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
2'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
1'
Jiajun Bo из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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