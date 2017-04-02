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Стадион: Сарпсборг Зрители: 4302
3:1
Конец матча
0:1
14' ГолMartin Ramsland
1:1
30' ГолSigurd Rosted
50' Желтая карточкаJoackim Joergensen
2:1
55' ГолKristoffer Zachariassen
3:1
65' ГолSigurd Rosted
|
14'
0:1
30'
1:1
55'
2:1
65'
3:1
Состав команд
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 2 Andreas Albech Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 15 Sigurd Rosted Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 6 Трондсен Андерс Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Тойвомяки Ханри Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 19 Krepin Diatta
- 44 Genero Zeefuik II
- 14 Tobias Heintz
- 1 Stefan Cupic
- Главный тренер: Бакке Гейр
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 17 Christophe Psyche Защитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 5 Victor Grodaas Защитник
- 10 Кумсан Джилберт Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Свеен Оле Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 34 Simen Brekkhus
- 24 Eirik Bergum Skaasheim
- 7 Eirik Schulze
- 13 Tarjei Aase Omenaas
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.03.2017 Сарпсборг-08 4:0 Фредрикстад ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.02.2017 Сарпсборг-08 0:1 Шахтёр Солигорск ТМК
- 21.02.2017 Рубин 0:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 2:0 Конгсвингер ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд ТМК
- 04.02.2017 Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 28.01.2017 Гётеборг 0:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2017 Сарпсборг-08 7:1 Улленсакер/Киса ТМК
- 13.01.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мьёндален ТМК
- 06.11.2016 Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Т
- 22.10.2016 Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Т
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 24.09.2016 Сарпсборг-08 1:0 Викинг Т
- 21.09.2016 Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 К
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 14.03.2017 Согндаль 1:2 Хёдд ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 06.03.2017 Шахтёр Солигорск 0:2 Согндаль ТМК
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
- 19.02.2017 Согндаль 0:2 Осане ТМК
- 13.02.2017 Бранн 0:0 Согндаль ТМК
- 29.01.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд ТМК
- 21.01.2017 Согндаль 2:0 Флурё ТМК
- 15.01.2017 Согндаль 5:0 Фёрде ТМК
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Т
- 30.10.2016 Одд 3:1 Согндаль Т
- 23.10.2016 Согндаль 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.10.2016 Мольде 0:0 Согндаль Т
- 01.10.2016 Согндаль 0:0 Бранн Т
- 25.09.2016 Лиллестрём 1:2 Согндаль Т
- 18.09.2016 Согндаль 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 11.09.2016 Тромсё 2:0 Согндаль Т
- 28.08.2016 Согндаль 1:1 Стабек Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Матти Лунд Нильсен уходит, и Ховда Тур заменяет его
82'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Krepin Diatta заменяет его
78'
Сарпсборг-08 производит замену. Фредрик Лундгрен уходит, и Эртон Фейзуллаху заменяет его
74'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Eirik Schulze заменяет его
70'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Свеен Оле заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sigurd Rosted.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Zachariassen.
50'
Йоахим Йоргенсен получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sigurd Rosted.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Ramsland.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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