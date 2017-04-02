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Стадион: Зрители: 4302
Сарпсборг-08
3:1
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
14' Гол
Martin Ramsland
1:1
30' Гол
Sigurd Rosted
50' Желтая карточка
Joackim Joergensen
2:1
55' Гол
Kristoffer Zachariassen
3:1
65' Гол
Sigurd Rosted
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Матти Лунд Нильсен уходит, и Ховда Тур заменяет его
82'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Krepin Diatta заменяет его
78'
Сарпсборг-08 производит замену. Фредрик Лундгрен уходит, и Эртон Фейзуллаху заменяет его
74'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Eirik Schulze заменяет его
70'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Свеен Оле заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sigurd Rosted.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Zachariassen.
Желтая карточка
50'
Йоахим Йоргенсен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sigurd Rosted.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Ramsland.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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