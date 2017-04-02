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Стадион: Зрители: 5575
Стрёмсгодсет
3:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
1' Гол
Frederik Gytkjaer
14' Желтая карточка
Абди Либан
19' Желтая карточка
Педерсен Маркус
23' Желтая карточка
Тагбажуми Марко
33' Желтая карточка
Андреасен Тур
1:1
34' Гол
Тагбажуми Марко
54' Желтая карточка
Кисс Филип
59' Вторая желтая карточка
Абди Либан
2:1
76' Гол
Педерсен Маркус
3:1
81' Гол
Тагбажуми Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Ринстад Стиан заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
79'
Хёугесунн производит замену. Frederik Gytkjaer уходит, и Johnny Per Buduson заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
72'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Хёйланд Томми заменяет его

60'
Стремсгодсет производит замену. Токстад Кристоффер уходит, и Франсишку Жуниор заменяет его
59'
Абди Либан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
54'
Кисс Филип получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Хёугесунн производит замену. Харальдсейд Кристоффер уходит, и Тронстад Сондре заменяет его
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
Желтая карточка
33'
Андреасен Тур получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Тагбажуми Марко получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Педерсен Маркус получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Абди Либан получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Frederik Gytkjaer.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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