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Стадион: Мариенлист Зрители: 5575
3:1
Конец матча
0:1
1' ГолFrederik Gytkjaer
14' Желтая карточкаАбди Либан
19' Желтая карточкаПедерсен Маркус
23' Желтая карточкаТагбажуми Марко
33' Желтая карточкаАндреасен Тур
1:1
34' ГолТагбажуми Марко
54' Желтая карточкаКисс Филип
59' Вторая желтая карточкаАбди Либан
2:1
76' ГолПедерсен Маркус
3:1
81' ГолТагбажуми Марко
|
1'
0:1
14'
19'
23'
33'
34'
1:1
54'
59'
76'
2:1
81'
3:1
Состав команд
77
Макани
Соша
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 77 Макани Соша Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- 33 Тагбажуми Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Янукевич Радослав Вратарь
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 7 Хёйланд Томми Нападающий
- 25 Ринстад Стиан
- 9 Энгблом Понтус
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 11 Андреасен Тур Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 6 Кисс Филип Полузащитник
- 23 Haris Hajradinovic Полузащитник
- 10 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 9 Frederik Gytkjaer Нападающий
- 17 Ibrahim Shuaibu Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 29 Клинг Роберт Полузащитник
- 30 Thomas Horneland
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- 20 Johnny Per Buduson
- 4 Fredrik Knudsen
- 12 Helge Sandvik
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 22.02.2017 Локомотив Москва 0:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 21.02.2017 Стрёмсгодсет 0:0 Хэбей Форчун ТМК
- 17.02.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Динамо Киев ТМК
- 05.02.2017 ЛАСК 0:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 02.02.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Кальмар ТМК
- 28.01.2017 Фрам Ларвик 1:6 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 30.10.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Т
- 27.10.2016 Стрёмсгодсет 1:2 Конгсвингер К
- 23.10.2016 Согндаль 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Т
- 30.09.2016 Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Т
- 25.09.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Одд Т
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга К
- 18.09.2016 Олесунн 4:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2016 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 26.03.2017 Хёугесунн 1:0 Саннес Ульф ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 03.03.2017 Хёугесунн 2:0 Вард Хёугесунн ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
- 18.02.2017 Хёугесунн 3:2 Нест-Сотра ТМК
- 08.02.2017 Краснодар 2:2 Хёугесунн ТМК
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 30.10.2016 Олесунн 3:3 Хёугесунн Т
- 23.10.2016 Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Т
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Т
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.09.2016 Старт 1:0 Хёугесунн Т
- 16.09.2016 Хёугесунн 1:1 Волеренга Т
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Т
- 27.08.2016 Хёугесунн 3:2 Бранн Т
- 20.08.2016 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 14.08.2016 Хёугесунн 2:1 Тромсё Т
- 07.08.2016 Стабек 0:1 Хёугесунн Т
- 31.07.2016 Хёугесунн 0:1 Согндаль Т
- 23.07.2016 Русенборг 6:0 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.04.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 11.09.2015 Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген
- 24.05.2015 Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.10.2014 Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.06.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 10.11.2013 Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелига
- 06.07.2013 Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелига
- 26.10.2012 Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелига
- 09.04.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 27.11.2011 Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.06.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.07.2010 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 07.07.2010 Стрёмсгодсет 3:0 Хёугесунн Кубок НМ
- 21.03.2010 Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Ринстад Стиан заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
79'
Хёугесунн производит замену. Frederik Gytkjaer уходит, и Johnny Per Buduson заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
72'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Хёйланд Томми заменяет его
60'
Стремсгодсет производит замену. Токстад Кристоффер уходит, и Франсишку Жуниор заменяет его
59'
Абди Либан получает вторую желтую карточку. Удаление.
54'
Кисс Филип получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Хёугесунн производит замену. Харальдсейд Кристоффер уходит, и Тронстад Сондре заменяет его
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
33'
Андреасен Тур получает желтую карточку.
23'
Тагбажуми Марко получает желтую карточку.
19'
Педерсен Маркус получает желтую карточку.
14'
Абди Либан получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Frederik Gytkjaer.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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