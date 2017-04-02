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Стадион: Зрители: 4049
Стабек
3:1
Конец матча
Олесунн
0'
7' Желтая карточка
Ба Эль-Хаджи
1:0
14' Гол
Квоеме Охи
14' Желтая карточка
Квоеме Охи
2:0
20' Гол
Квоеме Охи
3:0
50' Гол
Квоеме Охи
59' Желтая карточка
Рамстейн Кай
3:1
65' Гол
Абделлауйе Мостафа
90' Желтая карточка
Adam Oern Arnarson
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.
83'
Стабек производит замену. Тонни Брохманн уходит, и Sebastian Pedersen заменяет его
68'
Стабек производит замену. Квоеме Охи уходит, и Ahmed El-Amrani заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
60'
Олесунн производит замену. Риисе Бьёрн уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его

60'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Вельдвейк Ларс заменяет его
59'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его
Желтая карточка
59'
Рамстейн Кай получает желтую карточку.
59'
Стабек производит замену. Tortol Lumanza Lembi уходит, и Касси Люк заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
46'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
Желтая карточка
14'
Квоеме Охи получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
Желтая карточка
7'
Ба Эль-Хаджи получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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