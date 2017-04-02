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Стадион: Наддеруд Зрители: 4049
7' Желтая карточкаБа Эль-Хаджи
1:0
14' ГолКвоеме Охи
14' Желтая карточкаКвоеме Охи
2:0
20' ГолКвоеме Охи
3:0
50' ГолКвоеме Охи
59' Желтая карточкаРамстейн Кай
3:1
65' ГолАбделлауйе Мостафа
90' Желтая карточкаAdam Oern Arnarson
|
7'
14'
1:0
14'
20'
2:0
50'
3:0
59'
65'
3:1
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Ба Эль-Хаджи Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 17 Ahmed El-Amrani Защитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 30 Ola Brynhildsen
- 45 Morten Rena Olsen
- 79 Sebastian Pedersen II
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Олесунн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 38 Joergen Hatlehol
- 15 Marlinho
- 23 Paal Vestly Heigre
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
- 12.02.2017 Аустрия Люстенау 0:2 Стабек ТМК
- 02.02.2017 Стабек 2:0 Конгсвингер ТМК
- 28.01.2017 Берум 1:2 Стабек ТМК
- 20.01.2017 Стабек 3:0 Фолло ТМК
- 04.12.2016 Стабек 2:0 Ерв Т(
- 30.11.2016 Ерв 1:0 Стабек Т(
- 06.11.2016 Стабек 3:0 Старт Т
- 30.10.2016 Мольде 3:0 Стабек Т
- 22.10.2016 Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 16.10.2016 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 01.10.2016 Стабек 1:2 Лиллестрём Т
- 26.09.2016 Стабек 1:0 Будё-Глимт Т
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Т
- 11.09.2016 Стабек 0:2 Русенборг Т
- 28.08.2016 Согндаль 1:1 Стабек Т
Олесунн (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 19.02.2017 Олесунн 1:1 Шаньдун Лунэн ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд ТМК
- 27.01.2017 Олесунн 4:0 Хёдд ТМК
- 20.01.2017 Олесунн 3:0 Браттвог ТМК
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Т
- 30.10.2016 Олесунн 3:3 Хёугесунн Т
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Т
- 15.10.2016 Олесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.10.2016 Олесунн 1:0 Одд Т
- 25.09.2016 Волеренга 0:1 Олесунн Т
- 18.09.2016 Олесунн 4:2 Стрёмсгодсет Т
- 09.09.2016 Старт 1:4 Олесунн Т
- 26.08.2016 Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 21.08.2016 Стабек 3:0 Олесунн Т
- 14.08.2016 Олесунн 0:2 Мольде Т
- 05.08.2016 Тромсё 1:2 Олесунн Т
- 31.07.2016 Олесунн 2:0 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
- 21.08.2016 Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген
- 11.03.2016 Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген
- 17.10.2015 Стабек 1:4 Олесунн Типпелиген
- 21.06.2015 Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген
- 21.09.2014 Олесунн 3:0 Стабек Типпелиген
- 06.07.2014 Стабек 0:2 Олесунн Типпелиген
- 29.07.2012 Олесунн 3:1 Стабек Типпелига
- 25.03.2012 Стабек 0:0 Олесунн Типпелиген
- 27.10.2011 Олесунн 2:0 Стабек Типпелиген
- 13.06.2011 Стабек 1:2 Олесунн Типпелиген
- 03.10.2010 Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген
- 28.03.2010 Олесунн 2:2 Стабек Типпелиген
- 08.08.2009 Олесунн 3:1 Стабек Кубок НМ
- 02.08.2009 Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген
- 25.05.2009 Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген
- 10.08.2008 Олесунн 1:2 Стабек Типпелиген
- 26.05.2008 Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.
83'
Стабек производит замену. Тонни Брохманн уходит, и Sebastian Pedersen заменяет его
68'
Стабек производит замену. Квоеме Охи уходит, и Ahmed El-Amrani заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
60'
Олесунн производит замену. Риисе Бьёрн уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его
60'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Вельдвейк Ларс заменяет его
59'
Олесунн производит замену. Гяйси Эдвин уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его
59'
Рамстейн Кай получает желтую карточку.
59'
Стабек производит замену. Tortol Lumanza Lembi уходит, и Касси Люк заменяет его
50'
46'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
14'
Квоеме Охи получает желтую карточку.
14'
7'
Ба Эль-Хаджи получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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