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Стадион:
Русенборг
3:0
Конец матча
Одд
0'
32' Желтая карточка
Герсбах Алекс
1:0
57' Гол
Бендтнер Никлас
2:0
58' Гол в свои ворота
Семб-Берге Фредрик
3:0
70' Гол
Milan Jevtovic
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Младенович Стефан заменяет его
75'
Русенборг производит замену. Milan Jevtovic уходит, и Бакенга Мушага заменяет его
74'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
65'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Броберг Мартин заменяет его

62'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
Описание гола
58'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Семб-Берге Фредрик отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
46'
Русенборг производит замену. Герсбах Алекс уходит, и Бьердаль Йохан-Ледре заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Герсбах Алекс получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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