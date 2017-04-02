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Стадион: Леркендаль
32' Желтая карточкаГерсбах Алекс
1:0
57' ГолБендтнер Никлас
2:0
58' Гол в свои воротаСемб-Берге Фредрик
3:0
70' ГолMilan Jevtovic
|
32'
57'
1:0
58'
2:0
70'
3:0
Состав команд
24
Риски
Рику
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 21 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 26 Milan Jevtovic Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 27 Бакенга Мушага Нападающий
- 15 Рашани Эльбасан Нападающий
- 10 Вильяльмссон Маттиас Нападающий
- 32 Erlend Dahl Reitan
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 11 Зехнини Рафик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 4 Берган Вегар Защитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 9 Torbjoern Agdestein Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 12.03.2017 Русенборг 1:1 Хабнарфьордюр ТМК
- 09.03.2017 Русенборг 2:1 ХИК ТМК
- 05.03.2017 Мальмё 1:1 Русенборг ТМК
- 25.02.2017 Русенборг 1:1 Сундсвалль ТМК
- 11.02.2017 Копенгаген 0:2 Русенборг ТМК
- 05.02.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Русенборг ТМК
- 28.01.2017 Русенборг 3:1 Ранхейм ТМК
- 20.11.2016 Конгсвингер 0:4 Русенборг К
- 06.11.2016 Русенборг 2:1 Будё-Глимт Т
- 30.10.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Т
- 26.10.2016 Русенборг 2:0 Будё-Глимт К
- 23.10.2016 Русенборг 1:2 Одд Т
- 15.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Т
- 02.10.2016 Русенборг 3:1 Волеренга Т
- 24.09.2016 Мольде 1:3 Русенборг Т
- 21.09.2016 Тромсё 1:1 Русенборг К
- 18.09.2016 Русенборг 2:0 Старт Т
- 11.09.2016 Стабек 0:2 Русенборг Т
- 28.08.2016 Русенборг 3:1 Тромсё Т
Одд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 10.03.2017 Одд 3:2 Ерв ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 22.02.2017 Одд 4:0 Нутодден ТМК
- 13.02.2017 Ольборг 2:1 Одд ТМК
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд ТМК
- 01.02.2017 Одд 1:1 Зенит ТМК
- 30.01.2017 Кальмар 1:3 Одд ТМК
- 06.11.2016 Тромсё 3:1 Одд Т
- 30.10.2016 Одд 3:1 Согндаль Т
- 23.10.2016 Русенборг 1:2 Одд Т
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Т
- 02.10.2016 Олесунн 1:0 Одд Т
- 25.09.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Одд Т
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Т
- 11.09.2016 Лиллестрём 2:4 Одд Т
- 28.08.2016 Одд 1:2 Волеренга Т
- 21.08.2016 Мольде 4:2 Одд Т
- 14.08.2016 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 07.08.2016 Старт 1:2 Одд Т
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Младенович Стефан заменяет его
75'
Русенборг производит замену. Milan Jevtovic уходит, и Бакенга Мушага заменяет его
74'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
65'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Броберг Мартин заменяет его
62'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
58'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Семб-Берге Фредрик отправил мяч в свои ворота.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
46'
Русенборг производит замену. Герсбах Алекс уходит, и Бьердаль Йохан-Ледре заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Герсбах Алекс получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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