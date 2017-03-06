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ЦСКА М (до 19 лет)
 
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Бенфика (до 19 лет)
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет), который состоится 07.03.2017.

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