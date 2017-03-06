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ЦСКА М (до 19 лет) (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 22.02.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 2:1 Русенборг (до 19 лет) ЮЛУ
- 07.12.2016 Тоттенхэм (до 19 лет) 0:0 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 22.11.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 2:1 Байер Л (до 19 лет) ЮЛУ
- 02.11.2016 Монако (до 19 лет) 0:5 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 18.10.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 4:1 Монако (до 19 лет) ЮЛУ
- 27.09.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 3:2 Тоттенхэм (до 19 лет) ЮЛУ
- 14.09.2016 Байер Л (до 19 лет) 2:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 08.12.2015 ПСВ (до 19 лет) 2:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 1:2 Вольфсбург (до 19 лет) ЮЛУ
- 03.11.2015 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) 0:0 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 4:0 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 0:0 ПСВ (до 19 лет) ЮЛУ
- 15.09.2015 Вольфсбург (до 19 лет) 2:4 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 10.12.2014 Бавария (до 19 лет) 3:2 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2014 ЦСКА М (до 19 лет) 0:2 Рома (до 19 лет) ЮЛУ
- 05.11.2014 Манчестер Сити (до 19 лет) 4:2 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2014 ЦСКА М (до 19 лет) 0:2 Манчестер Сити (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2014 ЦСКА М (до 19 лет) 3:1 Бавария (до 19 лет) ЮЛУ
- 17.09.2014 Рома (до 19 лет) 3:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 26.02.2014 ЦСКА М (до 19 лет) 1:2 ПСЖ (до 19 лет) ЮЛУ
Бенфика (до 19 лет) (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 21.02.2017 ПСВ (до 19 лет) 1:2 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 06.12.2016 Бенфика (до 19 лет) 2:0 Наполи (до 19 лет) ЮЛУ
- 23.11.2016 Бешикташ (до 19 лет) 0:3 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 01.11.2016 Бенфика (до 19 лет) 1:2 Динамо Киев (до 19 лет) ЮЛУ
- 19.10.2016 Динамо Киев (до 19 лет) 2:1 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 28.09.2016 Наполи (до 19 лет) 2:3 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 13.09.2016 Бенфика (до 19 лет) 0:0 Бешикташ (до 19 лет) ЮЛУ
- 08.03.2016 Реал Мадрид (до 19 лет) 2:0 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 24.02.2016 Пршибрам (до 19 лет) 1:1 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 08.12.2015 Бенфика (до 19 лет) 1:1 Атлетико М (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2015 Астана (до 19 лет) 0:5 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 03.11.2015 Бенфика (до 19 лет) 2:0 Галатасарай (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2015 Галатасарай (до 19 лет) 1:11 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2015 Атлетико М (до 19 лет) 1:2 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 15.09.2015 Бенфика (до 19 лет) 8:0 Астана (до 19 лет) ЮЛУ
- 17.03.2015 Бенфика (до 19 лет) 1:1 Шахтёр Дн (до 19 лет) ЮЛУ
- 17.03.2015 Бенфика (до 19 лет) 1:1 Шахтёр Дн (до 19 лет) Р
- 24.02.2015 Бенфика (до 19 лет) 2:1 Ливерпуль (до 19 лет) ЮЛУ
- 09.12.2014 Бенфика (до 19 лет) 4:1 Байер Л (до 19 лет) ЮЛУ
- 26.11.2014 Зенит (до 19 лет) 5:1 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
1/8 финала
2 ЦСКА М (до 19 лет)
1 Русенборг (до 19 лет)
- 2:1 ЦСК-РУС
1 ПСВ (до 19 лет)
2 Бенфика (до 19 лет)
- 1:2 ПСВ-БЕН
5 Зальцбург (до 19 лет)
0 ПСЖ (до 19 лет)
- 5:0 ЗАЛ-ПСЖ
3 Атлетико М (до 19 лет)
2 Севилья (до 19 лет)
- 3:2 АТЛ-СЕВ
4 Барселона (до 19 лет)
1 Боруссия Д (до 19 лет)
- 4:1 БАР-БОР
3 Порту (до 19 лет)
0 Вииторул Констанца (до 19 лет)
- 3:0 ПОР-ВИИ
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 18 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет), который состоится 07.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (до 19 лет) - Бенфика (до 19 лет), который состоится 07.03.2017.
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