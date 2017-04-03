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Авранш
 
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ПСЖ
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Авранш - ПСЖ, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Авранш - ПСЖ
Авранш
0% (0)
Ничья:
4.9% (4)
ПСЖ
95.1% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
26.8% (22)
ПСЖ:
23.2% (19)
ПСЖ:
13.4% (11)
ПСЖ:
9.8% (8)
ПСЖ:
8.5% (7)
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