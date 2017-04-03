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Наполи
 
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Ювентус
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Ювентус, который состоится 05.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Наполи
18.8% (15)
Ничья:
43.8% (35)
Ювентус
37.5% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.5% (30)
Ювентус:
18.8% (15)
Наполи:
12.5% (10)
Ювентус:
10% (8)
Ничья:
5% (4)
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