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Рома
 
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Лацио
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Лацио, который состоится 04.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Рома
87.8% (65)
Ничья:
9.5% (7)
Лацио
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
52.7% (39)
Рома:
20.3% (15)
Рома:
6.8% (5)
Ничья:
6.8% (5)
Ничья:
2.7% (2)
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