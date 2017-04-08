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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
60' Желтая карточка
Mbaye Diagne
64' Желтая карточка
Liang Jiang
86' Желтая карточка
Junlin Min
90' Желтая карточка
Jia Du
90'+4
Второй тайм
94'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
92'
Jia Du получил жёлтую карточку за затяжку времени.
92'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
92'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
90'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
88'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
87'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Junlin Min получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
86'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
84'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
84'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
84'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Тианйи Киу заработал фол.
83'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
81'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
Фол, нарушение
78'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
77'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Jun Wang
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
75'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
74'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
73'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
71'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Матч возобновится спорным мячом
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Угловой
69'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
69'
Гудель Неманья выбил мяч на угловой.
69'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
68'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Xueming Liang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
67'
Идейе Браун наказан за толчок Макгоуан Райан
66'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
66'
Гудель Неманья бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Тактическая замена. Mbaye Diagne уходит с поля и его заменяет Идейе Браун
Желтая карточка
64'
Liang Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
64'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
63'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
60'
Mbaye Diagne получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Pengfei Han.
Фол, нарушение
59'
Michael Olunga наказан за толчок Ximing Pan
Офсайд
58'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Фол, нарушение
57'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
56'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн наносит неточный удар с лета
56'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Liang Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Mbaye Diagne наказан за толчок Liang Jiang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
55'
Mbaye Diagne наказан за толчок Junlin Min
Офсайд
54'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
54'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
53'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
52'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
50'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
50'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Хуэй Жиакан пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
50'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
50'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Liang Jiang пострадал
Фол, нарушение
50'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hao Guo заработал фол.
48'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Liang Jiang совершает грубый фол. Хуэй Жиакан был жертвой
46'
Тактическая замена. Zhiquan Pang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Офсайд
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Junlin Min выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Yunlong Fan наказан за толчок Ванг Донг
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Liang Jiang заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Pengfei Han наказан за толчок Тианйи Киу
Угловой
45'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
45'
Тианйи Киу выбил мяч на угловой.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Jia Du на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
42'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
42'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
42'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
42'
Yunlong Fan возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Yunlong Fan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
40'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Хуэй Жиакан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Хуэй Жиакан на финте ушёл от оппонента.
38'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
37'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Muzepper Mirahmetjan.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
35'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
32'
Michael Olunga имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн играет в стеночку. Чери Тьяронн был стеночкой.
31'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
29'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
28'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
28'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Рентиан Ху пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
27'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
27'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
26'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Fan Wang наказан за толчок Mbaye Diagne
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Фол, нарушение
25'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн совершает фол
24'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Mbaye Diagne наказан за толчок Liang Jiang
21'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
21'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
Офсайд
19'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Угловой
14'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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