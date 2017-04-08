Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:0
Конец матча
60' Желтая карточкаMbaye Diagne
64' Желтая карточкаLiang Jiang
86' Желтая карточкаJunlin Min
90' Желтая карточкаJia Du
Второй тайм
94'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Jia Du получил жёлтую карточку за затяжку времени.
92'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
92'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
88'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
87'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Junlin Min получает желтую карточку.
86'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
86'
86'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
84'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
84'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
84'
83'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Тианйи Киу заработал фол.
83'
83'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
81'
81'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
78'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
77'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Jun Wang
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
75'
75'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
74'
73'
73'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
72'
71'
71'
Матч возобновится спорным мячом
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
69'
Гудель Неманья выбил мяч на угловой.
69'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
68'
68'
67'
Xueming Liang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
67'
Идейе Браун наказан за толчок Макгоуан Райан
66'
66'
Гудель Неманья бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Тактическая замена. Mbaye Diagne уходит с поля и его заменяет Идейе Браун
64'
Liang Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
64'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Mbaye Diagne получает желтую карточку.
60'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Pengfei Han.
59'
Michael Olunga наказан за толчок Ximing Pan
58'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
57'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
57'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
56'
56'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн наносит неточный удар с лета
56'
56'
Liang Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Mbaye Diagne наказан за толчок Liang Jiang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Mbaye Diagne наказан за толчок Junlin Min
54'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
54'
54'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
53'
52'
52'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
51'
50'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
50'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Хуэй Жиакан пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Liang Jiang пострадал
50'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hao Guo заработал фол.
48'
47'
46'
Liang Jiang совершает грубый фол. Хуэй Жиакан был жертвой
46'
Тактическая замена. Zhiquan Pang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
47'
Junlin Min выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Yunlong Fan наказан за толчок Ванг Донг
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Liang Jiang заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Pengfei Han наказан за толчок Тианйи Киу
45'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
45'
Тианйи Киу выбил мяч на угловой.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Jia Du на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
42'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
42'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
42'
Yunlong Fan возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Yunlong Fan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Хуэй Жиакан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Хуэй Жиакан на финте ушёл от оппонента.
38'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
37'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Muzepper Mirahmetjan.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fan Wang заработал фол.
32'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
32'
Michael Olunga имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн играет в стеночку. Чери Тьяронн был стеночкой.
31'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
31'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
29'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
28'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Рентиан Ху пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
27'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
26'
26'
Fan Wang наказан за толчок Mbaye Diagne
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
25'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн совершает фол
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
23'
Mbaye Diagne наказан за толчок Liang Jiang
21'
21'
21'
Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
19'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
19'
14'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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