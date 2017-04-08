Стадион: Тианхе
2:2
Конец матча
1:0
9' ГолAlan VI
20' Желтая карточкаФан Меи
1:1
42' ПенальтиЗахави Эран
63' Желтая карточкаЧжи Чжэн
1:2
64' ГолRenato III
72' Желтая карточкаZhizhao Chen
79' Желтая карточкаБовэнь Хуан
2:2
90' ГолЛин Гао
90' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
94'
Линьпэн Чжан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
94'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Захави Эран
94'
94'
94'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
93'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
93'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
93'
92'
91'
Линьпэн Чжан сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Захави Эран из команды Чангша Гинде. Это Линьпэн Чжан заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
89'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
89'
Лю Лин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
89'
88'
88'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Лю Лин
87'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Лин Гао атакует сзади соперника. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал.
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
84'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
83'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
82'
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Паулиньо Жозе.
80'
80'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Бовэнь Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Chao Zeng
79'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Сюэпэн Ли
79'
79'
Рибейро Калихто Ренатиньо возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Tixiang Li
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
77'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
76'
76'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Захави Эран атакует сзади соперника. Линьпэн Чжан пострадал.
75'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
74'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
74'
74'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
72'
Zhizhao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
72'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
71'
71'
Алан де Карвальо наказан за толчок Miao Tang
70'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
68'
Ханчао Ю имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
67'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Junior Urso наказан за толчок Лун Чжэн
67'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
66'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Zhizhao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Чжи Чжэн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
63'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
61'
После штрафного удара,который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junior Urso заработал фол.
60'
60'
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junior Urso заработал фол.
59'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
58'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
58'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
57'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
57'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
56'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Алан де Карвальо выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
54'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
54'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
54'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
54'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Захави Эран отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
52'
Сяотин Фэн наказан за толчок Zhizhao Chen
52'
50'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
48'
48'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Йи Тенг.
48'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
47'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
47'
Чэн Цзэн выбил мяч на угловой.
46'
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Алан де Карвальо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
46'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
46'
Чэн Цзэн выбил мяч на угловой.
45'
Сюэпэн Ли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
43'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
42'
Г О О О О О Л - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает пенальти
42'
ПЕНАЛЬТИ! Лун Чжэн сыграл рукой в своей штрафной площади.
41'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Чжи Чжэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
39'
Лун Чжэн наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
38'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
38'
Лун Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
36'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
35'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
33'
32'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
31'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Гуларт Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
28'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
28'
27'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
26'
Junior Urso наказан за толчок Лун Чжэн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
24'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
22'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит очень неточный удар.
22'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
22'
Гуларт Рикардо имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Гуларт Рикардо, и мяч снова в игре
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
21'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
20'
Фан Меи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Фан Меи атакует сзади соперника. Junior Urso пострадал.
19'
Сяотин Фэн выбил мяч подальше от ворот.
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Захави Эран из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Miao Tang был стеночкой.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Zhizhao Chen и мяч снова в игре
14'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
12'
11'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде отвел угрозу отличным подкатом
11'
Джианг Джихон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Чжи Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
9'
Чжи Чжэн сделал результативную передачу.
9'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
7'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Паулиньо Жозе!
6'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
6'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
6'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Чжи Чжэн наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
4'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
3'
3'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Йи Тенг выбил мяч подальше от ворот.
2'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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