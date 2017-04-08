  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:2
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
9' Гол
Alan VI
20' Желтая карточка
Фан Меи
1:1
42' Пенальти
Захави Эран
63' Желтая карточка
Чжи Чжэн
1:2
64' Гол
Renato III
72' Желтая карточка
Zhizhao Chen
79' Желтая карточка
Бовэнь Хуан
2:2
90' Гол
Лин Гао
90' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
94'
Линьпэн Чжан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
94'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Захави Эран
94'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
94'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
93'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
93'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
93'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Линьпэн Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
90'
Захави Эран из команды Чангша Гинде. Это Линьпэн Чжан заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
89'
Лю Лин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
89'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
88'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
88'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Лю Лин
87'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
87'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
85'
Лин Гао атакует сзади соперника. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал.
Фол, нарушение
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
84'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
83'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Паулиньо Жозе.
80'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
80'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
79'
Бовэнь Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Chao Zeng
79'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
79'
Рибейро Калихто Ренатиньо возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Ксяо Жи уходит с поля и его заменяет Chao Zeng
78'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Tixiang Li
Травма, повреждение
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
77'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
76'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
76'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
75'
Захави Эран атакует сзади соперника. Линьпэн Чжан пострадал.
75'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
74'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
74'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
74'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
Желтая карточка
72'
Zhizhao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
72'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
71'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
71'
Алан де Карвальо наказан за толчок Miao Tang
70'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
70'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
68'
Тактическая замена. Лун Чжэн уходит с поля и его заменяет Лин Гао
68'
Ханчао Ю имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
67'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
67'
Junior Urso наказан за толчок Лун Чжэн
67'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
66'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
66'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Чжи Чжэн уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Zhizhao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
63'
Чжи Чжэн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
63'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
61'
После штрафного удара,который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junior Urso заработал фол.
60'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junior Urso заработал фол.
59'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
58'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
57'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает навес
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Угловой
57'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
56'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Алан де Карвальо выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
54'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
54'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
54'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Захави Эран отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
52'
Сяотин Фэн наказан за толчок Zhizhao Chen
52'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
50'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
49'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
48'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Йи Тенг.
48'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
47'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
47'
Чэн Цзэн выбил мяч на угловой.
46'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Алан де Карвальо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
46'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
46'
Чэн Цзэн выбил мяч на угловой.
45'
Сюэпэн Ли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
44'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
Офсайд
43'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Описание гола
42'
Г О О О О О Л - Захави Эран из команды Чангша Гинде забивает пенальти
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! Лун Чжэн сыграл рукой в своей штрафной площади.
41'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
40'
Чжи Чжэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
38'
Лун Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
36'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
35'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
32'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
31'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
31'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Гуларт Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
28'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
28'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
27'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Junior Urso наказан за толчок Лун Чжэн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
24'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
24'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отвел угрозу отличным подкатом
22'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит очень неточный удар.
22'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
22'
Гуларт Рикардо имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Гуларт Рикардо, и мяч снова в игре
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
21'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
Желтая карточка
20'
Фан Меи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Фан Меи атакует сзади соперника. Junior Urso пострадал.
19'
Сяотин Фэн выбил мяч подальше от ворот.
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
15'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Захави Эран из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Miao Tang был стеночкой.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Zhizhao Chen и мяч снова в игре
14'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
12'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
11'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде отвел угрозу отличным подкатом
11'
Джианг Джихон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Чжи Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
9'
Чжи Чжэн сделал результативную передачу.
9'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
7'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
7'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Паулиньо Жозе!
6'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
6'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
6'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
4'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Йи Тенг выбил мяч подальше от ворот.
2'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация