4:2
Конец матча
0:1
12' ГолГуарин Фредди
1:1
14' ГолAloisio Santos
15' Желтая карточкаAloisio Santos
2:1
28' ГолHongbo Yin
3:1
30' ГолAloisio Santos
35' Желтая карточкаJunmin Xu
39' Желтая карточкаЛавесси Эсекиэль
42' Желтая карточкаShouting Wang
3:2
48' ГолGiovanni Andres Moreno
4:2
49' ГолZhunyi Gao
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
92'
Тактическая замена. Hongbo Yin уходит с поля и его заменяет Shiwei Che
92'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Тактическая замена. Лавесси Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
89'
Ксионг Фей из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
87'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
87'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Лу Женг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
84'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
84'
Хайфэн Дин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
80'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
78'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
77'
Джиованни Андрес Морено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
76'
ШТАНГА! Лавесси Эсекиэль попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Тактическая замена. Алоизио Дос Сантос уходит с поля и его заменяет Hang Li
74'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
73'
Чендун Чжан наказан за толчок Джианйвинг Мао
72'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
72'
Гуарин Фредди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
71'
Чендун Чжан наказан за толчок Лин Ванг
71'
Тактическая замена. Yunqiu Li уходит с поля и его заменяет Ксионг Фей
71'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
71'
Цао Юньдин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Минцзянь Чжао, и мяч снова в игре
70'
Минцзянь Чжао на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Hongbo Yin попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
66'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
64'
Hongbo Yin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
Эрнанес Лима бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
61'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
60'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Цао Юньдин заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
59'
57'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
57'
Тевес Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Yuhao Zhao коснулся мяча рукой.
56'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
55'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
51'
51'
Peng Li выбил мяч на угловой.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Zhunyi Gao из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
49'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
48'
Yunqiu Li сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Джиованни Андрес Морено!
48'
Джиованни Андрес Морено на финте ушёл от оппонента.
48'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Ванг Шоутинг
46'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Эрнанес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
42'
Ванг Шоутинг получает желтую карточку.
42'
Ванг Шоутинг атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
41'
Yuhao Zhao наказан за толчок Тевес Карлос
41'
Чендун Чжан наказан за толчок Тао Джин
40'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Тевес Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Junmin Xu получил травму и заменен. Джианйвинг Мао выходит на поле.
39'
Лавесси Эсекиэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
37'
Hongbo Yin совершает грубый фол. Джиованни Андрес Морено был жертвой
36'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Junmin Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Junmin Xu атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
35'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Тевес Карлос.
34'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
33'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
31'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алоизио Дос Сантос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
30'
Peng Li ошибается в защите.
29'
Алоизио Дос Сантос наказан за толчок Peng Li
28'
Минцзянь Чжао сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Hongbo Yin из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
28'
28'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
27'
Hongbo Yin имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
27'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
26'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Peng Li пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
24'
Тевес Карлос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
22'
21'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
21'
Эрнанес Лима выбил мяч на угловой.
21'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Junmin Xu заработал фол.
17'
Лавесси Эсекиэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
17'
17'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
17'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
16'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Алоизио Дос Сантос получает желтую карточку за снятую майку
14'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хебеи Жонгчжин", а он уже решил момент. Браво!
14'
14'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Гуарин Фредди!
12'
Гуарин Фредди на финте ушёл от оппонента.
12'
Zhunyi Gao ошибается в защите.
11'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
После дальнего удара, который нанес Гуарин Фредди мяч отбит вратарем
9'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
8'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
8'
8'
Чендун Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
7'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
6'
6'
Игрок из команды Хебеи Жонгчжин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Гуарин Фредди
4'
4'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
4'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
После дальнего удара, который нанес Zhunyi Gao мяч отбит вратарем
3'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин. Это Тао Джин заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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