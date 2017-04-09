Стадион: Девелопмент Ареа
1:1
Конец матча
14' Желтая карточкаQiao Wang
15' Желтая карточкаShangkun Liu
54' Вторая желтая карточкаShangkun Liu
1:0
55' ПенальтиХусти Саболч
1:1
57' ГолЛукимья-Мулонготи Ассани
81' Желтая карточкаХусти Саболч
90' Желтая карточкаYe Zhang
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
95'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
95'
94'
Hao Wang возвращается на поле, всё в порядке.
94'
После дальнего удара, который нанес Жанг Йе мяч отбит вратарем
94'
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Hao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Hao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
92'
92'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
92'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Hao Wang.
92'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Жанг Йе получает желтую карточку.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
90'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
90'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
89'
Янг Ю возвращается на поле, всё в порядке.
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Янг Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Янг Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Игало Одион имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Long Tan делает скидку назад вдоль ворот
87'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
87'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Marinho из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
86'
86'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
84'
84'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает неудачный навес.
84'
84'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
81'
Хусти Саболч получает желтую карточку.
81'
Хусти Саболч совершает грубый фол. Янг Ю был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Жанг Йе
80'
80'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
80'
80'
Marinho не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
80'
79'
Liang Wang блокирует соперника. Long Tan заработал своей команде штрафной.
77'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
77'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
77'
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ши Ксиаотиан.
75'
75'
74'
73'
Янг Ю совершает грубый фол. Хусти Саболч был жертвой
71'
71'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Гуо Лиан выбил мяч на угловой.
70'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
69'
Хусти Саболч бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Marinho отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
68'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Guang Li заработал фол.
67'
67'
Янг Ксу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
66'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Янг Ксу заработал фол.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ю заработал фол.
64'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
63'
62'
Игало Одион наказан за толчок Янг Ю
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ю заработал фол.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
60'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лукимья-Мулонготи Ассани отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
57'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Г О О О О О Л - Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
54'
Shangkun Liu получает вторую желтую карточку. Удаление.
54'
ПЕНАЛТИ! - Shangkun Liu тянет соперника за майку в штрафной площади. Фан Ксяодонг заработал пенальти для своей команды
53'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
51'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Янг Ксу из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Chao He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ксу заработал фол.
48'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Guang Li.
47'
47'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай. Это Yanqiang Hu заработал фол.
46'
Тактическая замена. Qiao Wang уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
46'
46'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Hao Wang заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
43'
43'
43'
42'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Qiao Wang выбил мяч на угловой.
41'
40'
Liang Wang наказан за толчок Игало Одион
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
39'
39'
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
39'
Игало Одион бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай. Это Hao Wang заработал фол.
35'
Гуо Лиан нарушает правила. Qiao Wang пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
33'
После дальнего удара, который нанес Hao Wang мяч отбит вратарем
32'
32'
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Chao He и мяч снова в игре
31'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
30'
Guang Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
30'
29'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Янг Ксу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Guang Li заработал фол.
27'
Yan Yaki пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
27'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
26'
Чаманга Джеймс выбил мяч на угловой.
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Marinho на финте ушёл от оппонента.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
25'
Fan Yi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
24'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
23'
Фан Ксяодонг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
23'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
23'
Guang Li бьет в штангу и упускает момент забить!
22'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
22'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
21'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
21'
21'
Фан Ксяодонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Фан Ксяодонг на финте ушёл от оппонента.
20'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Hao Wang заработал фол.
18'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Игало Одион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Shangkun Liu получает желтую карточку.
15'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Guang Li.
14'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Чаманга Джеймс.
14'
Qiao Wang получает желтую карточку.
14'
Qiao Wang совершает грубый фол. Гуо Лиан был жертвой
13'
Chao He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает навес
13'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Гуо Лиан блокирует соперника. Янг Ю заработал своей команде штрафной.
12'
Yan Yaki выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
11'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
11'
Ян Шипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
11'
Уджа Энтони нарушает правила. Yan Yaki пострадал
11'
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
9'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
8'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
8'
8'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
7'
Чанчунь Ятай произведет угловой с правой стороны.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
3'
Чанчунь Ятай произведет угловой с левой стороны.
2'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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