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Стадион:
Чанчунь Ятай
1:1
Конец матча
Ляонин Хувин
0'
14' Желтая карточка
Qiao Wang
15' Желтая карточка
Shangkun Liu
54' Вторая желтая карточка
Shangkun Liu
1:0
55' Пенальти
Хусти Саболч
1:1
57' Гол
Лукимья-Мулонготи Ассани
81' Желтая карточка
Хусти Саболч
90' Желтая карточка
Ye Zhang
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
95'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
95'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
94'
Hao Wang возвращается на поле, всё в порядке.

94'
После дальнего удара, который нанес Жанг Йе мяч отбит вратарем
94'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Hao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
93'
Hao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
92'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Hao Wang.
92'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
92'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Жанг Йе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Жанг Йе совершает грубый фол. Li Zhang был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
90'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
90'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
Травма, повреждение
89'
Янг Ю возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Янг Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Янг Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Игало Одион имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Long Tan делает скидку назад вдоль ворот
87'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Marinho из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
86'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
84'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
84'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает неудачный навес.
84'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Тактическая замена. Ян Шипенг уходит с поля и его заменяет Li Zhang
Желтая карточка
81'
Хусти Саболч получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Хусти Саболч совершает грубый фол. Янг Ю был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
80'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Жанг Йе
80'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
80'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Marinho не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
80'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
79'
Liang Wang блокирует соперника. Long Tan заработал своей команде штрафной.
77'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
77'
Liang Wang выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
77'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
77'
Жанг Йе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает навес
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ши Ксиаотиан.
75'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает навес
75'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
73'
Янг Ю совершает грубый фол. Хусти Саболч был жертвой
71'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
71'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Long Tan
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Гуо Лиан выбил мяч на угловой.
70'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
69'
Хусти Саболч бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Marinho отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
68'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Guang Li заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
67'
Янг Ксу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
66'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Янг Ксу заработал фол.
66'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
65'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ю заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
Фол, нарушение
62'
Игало Одион наказан за толчок Янг Ю
Фол, нарушение
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ю заработал фол.
61'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
60'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лукимья-Мулонготи Ассани отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
57'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
54'
Shangkun Liu получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛТИ! - Shangkun Liu тянет соперника за майку в штрафной площади. Фан Ксяодонг заработал пенальти для своей команды
53'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
51'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Янг Ксу из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Chao He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
49'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Янг Ксу заработал фол.
48'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
47'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Guang Li.
47'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай. Это Yanqiang Hu заработал фол.
46'
Тактическая замена. Qiao Wang уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Hao Wang заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
43'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Жанг Йе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает навес
42'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
42'
Qiao Wang выбил мяч на угловой.
41'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Liang Wang наказан за толчок Игало Одион
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
39'
Жанг Йе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
39'
Игало Одион бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай. Это Hao Wang заработал фол.
35'
Тактическая замена. Ланг Женг уходит с поля и его заменяет Жанг Йе
Фол, нарушение
35'
Гуо Лиан нарушает правила. Qiao Wang пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
33'
После дальнего удара, который нанес Hao Wang мяч отбит вратарем
32'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
32'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Chao He и мяч снова в игре
Фол, нарушение
31'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
30'
Guang Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
30'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Травма, повреждение
29'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Янг Ксу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Guang Li заработал фол.
27'
Yan Yaki пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
27'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
26'
Чаманга Джеймс выбил мяч на угловой.
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Marinho на финте ушёл от оппонента.
26'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
25'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
25'
Fan Yi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
Угловой
24'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
23'
Фан Ксяодонг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
23'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
23'
Guang Li бьет в штангу и упускает момент забить!
22'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
22'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
22'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
21'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
21'
Фан Ксяодонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Фан Ксяодонг на финте ушёл от оппонента.
20'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
19'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Hao Wang заработал фол.
18'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Игало Одион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
16'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Чаманга Джеймс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
15'
Shangkun Liu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Guang Li.
Фол, нарушение
14'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Чаманга Джеймс.
Желтая карточка
14'
Qiao Wang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Qiao Wang совершает грубый фол. Гуо Лиан был жертвой
13'
Chao He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает навес
13'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Гуо Лиан блокирует соперника. Янг Ю заработал своей команде штрафной.
12'
Yan Yaki выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
11'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
11'
Ян Шипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
11'
Уджа Энтони нарушает правила. Yan Yaki пострадал
11'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Guang Li блокирует соперника. Hao Wang заработал своей команде штрафной.
9'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
9'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
8'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
8'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
Угловой
7'
Чанчунь Ятай произведет угловой с правой стороны.
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Угловой
3'
Чанчунь Ятай произведет угловой с левой стороны.
2'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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