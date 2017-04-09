Стадион: Haihe Stadium
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаYinong Tian
34' Желтая карточкаQingsong Han
1:0
78' ГолКэ Сунь
83' Желтая карточкаYuwen Pei
84' Желтая карточкаXiaolong Wang
90' Желтая карточкаКэ Сунь
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
95'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Кэ Сунь получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
95'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Ванг Йонгпо выбил мяч подальше от ворот.
94'
94'
Кэ Сунь нарушает правила. Hongquan Jiang пострадал
94'
Пато Алешандре нарушает правила. Петкович Никола пострадал
93'
Петкович Никола выбил мяч подальше от ворот.
93'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Игрок из команды Яньбянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
92'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Юн Бит-Гарам заработал фол.
92'
После удара через себя Пато Алешандре, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Hongquan Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
89'
Пато Алешандре сотрясает перекладину
89'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
89'
87'
87'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
86'
После дальнего удара, который нанес Сюйжи Чжао мяч отбит вратарем
86'
86'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Ванг Ксяолонг получает желтую карточку.
84'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
84'
83'
Yuwen Pei получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
82'
Yongchun Wu получил травму и заменен. Hongquan Jiang выходит на поле.
82'
Петкович Никола нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
78'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэ Сунь записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
78'
Yuwen Pei сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
77'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Ванг Ксяолонг нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
75'
75'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Yuwen Pei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
74'
Пато Алешандре наказан за толчок Yinong Tian
73'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
73'
Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
72'
Ванг Йонгпо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Yuwen Pei из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
72'
72'
71'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь подал угловой слева.
71'
Bo Jin бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
69'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
68'
68'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
68'
68'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Ванг Йонгпо нарушает правила. Yuwen Pei пострадал
67'
66'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Петкович Никола из команды Яньбянь остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
63'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
63'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
62'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
62'
61'
Yinong Tian бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
61'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
59'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
59'
58'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Витсель Аксель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
58'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Юн Бит-Гарам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
57'
Юн Бит-Гарам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Yuanjie Su уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
55'
Янг Шенпинг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Пато Алешандре имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
54'
53'
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
53'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
53'
52'
После штрафного удара,который нанес Юн Бит-Гарам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
51'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Yuwen Pei.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
49'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
49'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
Wenyi Chi сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
48'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
Bo Jin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
46'
Тактическая замена. Qingsong Han уходит с поля и его заменяет Петкович Никола
46'
Тактическая замена. Haolun Mi уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
48'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
46'
Bubacarr Trawally мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Yinong Tian и мяч снова в игре
44'
Ванг Йонгпо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
43'
Qingsong Han коснулся мяча рукой.
43'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
42'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Юн Бит-Гарам заработал фол.
42'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
41'
41'
Cheng Zhang выбил мяч подальше от ворот.
41'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Bo Jin из команды Яньбянь делает подножку. Вон Гвон Ген заработал фол.
39'
Bo Jin на финте ушёл от оппонента.
38'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
38'
ШТАНГА! Ванг Ксяолонг попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
37'
37'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
36'
Юн Бит-Гарам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
36'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный навес.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
34'
Qingsong Han получает желтую карточку.
34'
Qingsong Han из команды Яньбянь делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
33'
33'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает навес
33'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
33'
Yuwen Pei нарушает правила. Ванг Йонгпо пострадал
33'
Юн Бит-Гарам нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Yuanjie Su наказан за толчок Qingsong Han
30'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
29'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
29'
29'
29'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
29'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bo Jin заработал фол.
28'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Yuanjie Su сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
27'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Юн Бит-Гарам наказан за толчок Витсель Аксель
26'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Yinong Tian получает желтую карточку.
23'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
23'
Bo Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
20'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
19'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес
19'
18'
Сюйжи Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
18'
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
16'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
16'
16'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Сюйжи Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Тактическая замена. Changji Yin уходит с поля и его заменяет Bo Jin
14'
13'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
13'
13'
13'
Zhongguo Chi выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Ванг Ксяолонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Ванг Ксяолонг на финте ушёл от оппонента.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Wenyi Chi.
8'
7'
7'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
6'
6'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
6'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
5'
5'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
5'
Yongchun Wu выбил мяч на угловой.
5'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
4'
Weipeng Jiang выбил мяч подальше от ворот.
3'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
3'
3'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
3'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Yuanjie Su на финте ушёл от оппонента.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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