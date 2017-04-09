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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:0
Конец матча
Яньбянь
0'
23' Желтая карточка
Yinong Tian
34' Желтая карточка
Qingsong Han
1:0
78' Гол
Кэ Сунь
83' Желтая карточка
Yuwen Pei
84' Желтая карточка
Xiaolong Wang
90' Желтая карточка
Кэ Сунь
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
95'
Кэ Сунь получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
95'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.

95'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Ванг Йонгпо выбил мяч подальше от ворот.
94'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
94'
Кэ Сунь нарушает правила. Hongquan Jiang пострадал
Фол, нарушение
94'
Пато Алешандре нарушает правила. Петкович Никола пострадал
93'
Петкович Никола выбил мяч подальше от ворот.
93'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Игрок из команды Яньбянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Юн Бит-Гарам заработал фол.
92'
После удара через себя Пато Алешандре, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Bo Jin из команды Яньбянь. Это Xiuwei Zhang заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Hongquan Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
90'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Удар от ворот произведет Яньбянь
89'
Пато Алешандре сотрясает перекладину
89'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
89'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Yuwen Pei из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
87'
Тактическая замена. Ванг Ксяолонг уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
86'
После дальнего удара, который нанес Сюйжи Чжао мяч отбит вратарем
86'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
86'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
84'
Ванг Ксяолонг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
84'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
83'
Yuwen Pei получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
83'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
82'
Yongchun Wu получил травму и заменен. Hongquan Jiang выходит на поле.
Фол, нарушение
82'
Петкович Никола нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
78'
Пато Алешандре сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэ Сунь записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
78'
Yuwen Pei сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
77'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
77'
Ванг Ксяолонг нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
75'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Yuwen Pei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Пато Алешандре наказан за толчок Yinong Tian
73'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
73'
Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
72'
Ванг Йонгпо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
72'
Yuwen Pei из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
72'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь подал угловой слева.
71'
Bo Jin бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Удар от ворот произведет Яньбянь
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
69'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
68'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
68'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
68'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Ванг Йонгпо нарушает правила. Yuwen Pei пострадал
67'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
66'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
65'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает пас партнеру.
64'
Петкович Никола из команды Яньбянь остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
63'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
63'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
62'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
62'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
61'
Yinong Tian бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
61'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес
60'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
59'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
59'
Удар от ворот произведет Яньбянь
58'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Витсель Аксель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
58'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
57'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
57'
Юн Бит-Гарам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Юн Бит-Гарам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Yuanjie Su уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
Фол, нарушение
55'
Янг Шенпинг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Пато Алешандре имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
54'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
53'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
53'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
53'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Bo Jin из команды Яньбянь подал угловой справа.
52'
Yuwen Pei из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
После штрафного удара,который нанес Юн Бит-Гарам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
51'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Yuwen Pei.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет Яньбянь
50'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
49'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
49'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
49'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Wenyi Chi сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Ксяолонг заработал фол.
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
Bo Jin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
47'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
46'
Тактическая замена. Qingsong Han уходит с поля и его заменяет Петкович Никола
46'
Тактическая замена. Haolun Mi уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Удар от ворот произведет Яньбянь
48'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
47'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
46'
Bubacarr Trawally мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
46'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yinong Tian заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Yinong Tian и мяч снова в игре
44'
Ванг Йонгпо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
43'
Qingsong Han коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
43'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Юн Бит-Гарам заработал фол.
42'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
41'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Cheng Zhang выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
41'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
39'
Bo Jin из команды Яньбянь делает подножку. Вон Гвон Ген заработал фол.
39'
Bo Jin на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
38'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
38'
ШТАНГА! Ванг Ксяолонг попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
37'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
37'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
36'
Юн Бит-Гарам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
36'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный навес.
36'
Удар от ворот произведет Яньбянь
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Qingsong Han получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Qingsong Han из команды Яньбянь делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
33'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает навес
33'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
33'
Yuwen Pei нарушает правила. Ванг Йонгпо пострадал
Фол, нарушение
33'
Юн Бит-Гарам нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
30'
Yuanjie Su наказан за толчок Qingsong Han
30'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
29'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
29'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
29'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bo Jin заработал фол.
28'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Yuanjie Su сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
27'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Юн Бит-Гарам наказан за толчок Витсель Аксель
26'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
23'
Yinong Tian получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
23'
Bo Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
22'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Bo Jin из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Yuwen Pei из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Bo Jin из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес
19'
Удар от ворот произведет Яньбянь
18'
Сюйжи Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
18'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Офсайд
16'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Яньбянь
Офсайд
16'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Сюйжи Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Тактическая замена. Changji Yin уходит с поля и его заменяет Bo Jin
Фол, нарушение
14'
Yuwen Pei наказан за толчок Haolun Mi
14'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
13'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Zhongguo Chi выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Яньбянь
12'
Ванг Ксяолонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Ванг Ксяолонг на финте ушёл от оппонента.
11'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
10'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Wenyi Chi.
8'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
7'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
7'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
6'
Удар от ворот произведет Яньбянь
6'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
6'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
5'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
5'
Yongchun Wu выбил мяч на угловой.
5'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Weipeng Jiang выбил мяч подальше от ворот.
3'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
3'
После дальнего удара, который нанес Пато Алешандре мяч отбит вратарем
3'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Yuanjie Su на финте ушёл от оппонента.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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