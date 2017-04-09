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Стадион: Сарпсборг
1:0
Первый тайм: 12'
1:0
2' ГолТрондсен Андерс
|
2'
1:0
Состав команд
10
Аппиа
Куеси
23
Шрут
Робин
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 3 Тойвомяки Ханри Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 15 Sigurd Rosted Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 22 Твейта Йон-Хельге Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 6 Трондсен Андерс Полузащитник
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Гровен Александр Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 23 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 44 Genero Zeefuik II
- 19 Krepin Diatta
- 1 Stefan Cupic
- Главный тренер: Бакке Гейр
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Michael Ledger Защитник
- 6 Метс Кароль Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 10 Аппиа Куеси Полузащитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 23 Шрут Робин Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- 2 Rasmus Martinsen
- 25 Usmani Sale
- 15 Amund Wichne
- 9 Patrick Pedersen II
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 26.03.2017 Сарпсборг-08 4:0 Фредрикстад ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.02.2017 Сарпсборг-08 0:1 Шахтёр Солигорск ТМК
- 21.02.2017 Рубин 0:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 2:0 Конгсвингер ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд ТМК
- 04.02.2017 Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 28.01.2017 Гётеборг 0:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2017 Сарпсборг-08 7:1 Улленсакер/Киса ТМК
- 13.01.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мьёндален ТМК
- 06.11.2016 Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Т
- 22.10.2016 Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Т
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
Викинг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
- 17.02.2017 Викинг 2:0 Ерв ТМК
- 11.02.2017 Викинг 1:1 Старт ТМК
- 04.02.2017 Викинг 6:0 Мадла ТМК
- 03.02.2017 Викинг 2:0 Бродд ТМК
- 06.11.2016 Викинг 0:2 Волеренга Т
- 30.10.2016 Будё-Глимт 0:2 Викинг Т
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Т
- 14.10.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Т
- 02.10.2016 Викинг 2:0 Старт Т
- 24.09.2016 Сарпсборг-08 1:0 Викинг Т
- 17.09.2016 Викинг 1:0 Мольде Т
- 10.09.2016 Бранн 0:0 Викинг Т
- 28.08.2016 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.09.2016 Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген
- 20.03.2016 Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 24.09.2015 Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок
- 08.08.2015 Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген
- 28.06.2015 Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 02.11.2014 Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 09.06.2014 Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген
- 10.11.2013 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелига
- 01.04.2013 Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Тромсё
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Согндаль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Волеренга
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Одд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Стабек
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Викинг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Первый тайм
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трондсен Андерс.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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