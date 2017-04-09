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2017
Стадион:
Сарпсборг-08
1:0
Первый тайм: 12'
Викинг
0'
1:0
2' Гол
Трондсен Андерс
12'
Первый тайм
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трондсен Андерс.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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