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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Альфхейм
Состав команд
16
Кпозо
Патрик
18
Mour
Samb
10
Ольсен
Томас
Тромсё 4-4-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 16 Кпозо Патрик Защитник
- 18 Mour Samb Полузащитник
- 11 Jonas Johansen I Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 17 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Hans Nordbye Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 8 Ulrik Yttergaard Jenssen Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 28 Jacob Karlstroem
- Главный тренер: Baard Flovik
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 17 Christophe Psyche Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 10 Кумсан Джилберт Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 34 Simen Brekkhus Полузащитник
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 5 Victor Grodaas Защитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus
- 7 Eirik Schulze
- 13 Tarjei Aase Omenaas
- 8 Fredrik Flo
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 26.03.2017 Тромсё 3:3 Будё-Глимт ТМК
- 18.03.2017 Юргорден 3:1 Тромсё ТМК
- 06.03.2017 Тромсё 2:0 Тромсдален ТМК
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё ТМК
- 21.02.2017 Лиллестрём 2:0 Тромсё ТМК
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё ТМК
- 06.02.2017 Ростов 3:1 Тромсё ТМК
- 02.02.2017 Тренчин 1:4 Тромсё ТМК
- 06.11.2016 Тромсё 3:1 Одд Т
- 30.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Т
- 23.10.2016 Тромсё 0:3 Волеренга Т
- 16.10.2016 Старт 2:1 Тромсё Т
- 02.10.2016 Тромсё 0:2 Мольде Т
- 25.09.2016 Бранн 1:0 Тромсё Т
- 21.09.2016 Тромсё 1:1 Русенборг К
- 17.09.2016 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 11.09.2016 Тромсё 2:0 Согндаль Т
- 28.08.2016 Русенборг 3:1 Тромсё Т
Согндаль (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 14.03.2017 Согндаль 1:2 Хёдд ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 06.03.2017 Шахтёр Солигорск 0:2 Согндаль ТМК
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
- 19.02.2017 Согндаль 0:2 Осане ТМК
- 13.02.2017 Бранн 0:0 Согндаль ТМК
- 29.01.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд ТМК
- 21.01.2017 Согндаль 2:0 Флурё ТМК
- 15.01.2017 Согндаль 5:0 Фёрде ТМК
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Т
- 30.10.2016 Одд 3:1 Согндаль Т
- 23.10.2016 Согндаль 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.10.2016 Мольде 0:0 Согндаль Т
- 01.10.2016 Согндаль 0:0 Бранн Т
- 25.09.2016 Лиллестрём 1:2 Согндаль Т
- 18.09.2016 Согндаль 3:0 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
- 11.09.2016 Тромсё 2:0 Согндаль Типпелиген
- 12.05.2016 Согндаль 0:0 Тромсё Типпелиген
- 29.02.2016 Согндаль 0:0 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 26.02.2015 Согндаль 1:3 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 26.02.2015 Согндаль 1:3 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 14.07.2013 Тромсё 2:2 Согндаль Типпелига
- 17.03.2013 Согндаль 2:2 Тромсё Типпелига
- 23.09.2012 Согндаль 1:0 Тромсё Типпелига
- 07.07.2012 Согндаль 1:1 Тромсё Типпелига
- 23.10.2011 Тромсё 0:0 Согндаль Типпелиген
- 17.04.2011 Согндаль 0:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Тромсё
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Согндаль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Волеренга
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Одд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Стабек
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Викинг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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