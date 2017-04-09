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2017
Стадион:
Волеренга
0:0
Первый тайм: 11'
Саннефьёрд
0' 11'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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