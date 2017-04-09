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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Уллевааль
0:0
Первый тайм: 11'
Состав команд
11
Финне
Бор
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 2 Накким Маркус Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 9 Линдквист Расмус Защитник
- 14 Стенгель Херман Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 10 Ghayas Zahid II Полузащитник
- 17 Кейта Мохаммед Нападающий
- 25 Абделлауйе Мохаммед Нападающий
- 11 Финне Бор Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Несберг Иван Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 21 Simen Kristiansen Jukleroed Полузащитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 20 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 29 Magnus Retsius Groedem jr
- 30 Aslak Falch
- Главный тренер: Дейла Ронни
Саннефьёрд 5-3-2
- Основной состав
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 14 Elliot Kebbie Защитник
- 3 Abdoulaye Seck II Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Защитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 15 Вальес Энрик Полузащитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 6 Pau Morer Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 22 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 13 Markus Naglestad Нападающий
- 23 Mats Holt
- 2 Lars Grorud
- 21 Haakon Lorentzen
- 10 Peter Kovacs I
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Конгсвингер 2:1 Волеренга ТМК
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд ТМК
- 05.03.2017 Волеренга 6:0 Мариехамн ТМК
- 27.02.2017 Волеренга 1:2 Шахтёр Солигорск ТМК
- 24.02.2017 Волеренга 3:1 Хэбей Форчун ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
- 12.02.2017 Юргорден 0:3 Волеренга ТМК
- 01.02.2017 Нордшелланн 2:1 Волеренга ТМК
- 27.01.2017 Волеренга 0:1 Зенит ТМК
- 20.01.2017 Волеренга 3:2 Стрёммен ТМК
- 13.01.2017 Волеренга 1:0 Аскер ТМК
- 06.11.2016 Викинг 0:2 Волеренга Т
- 30.10.2016 Волеренга 1:1 Лиллестрём Т
- 23.10.2016 Тромсё 0:3 Волеренга Т
- 16.10.2016 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 02.10.2016 Русенборг 3:1 Волеренга Т
- 25.09.2016 Волеренга 0:1 Олесунн Т
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга К
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 27.02.2017 Динамо-Брест 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 20.02.2017 Кристиансунд 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2017 Гётеборг 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 27.01.2017 Саннефьёрд 5:3 Нутодден ТМК
- 19.01.2017 Саннефьёрд 1:3 Фрам Ларвик ТМК
- 30.10.2016 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд 1ЙД
- 23.10.2016 Саннефьёрд 1:0 Брюне 1ЙД
- 16.10.2016 Стрёммен 0:3 Саннефьёрд 1ЙД
- 02.10.2016 Саннефьёрд 3:0 Хёдд 1ЙД
- 27.09.2016 Саннефьёрд 2:1 Фредрикстад 1ЙД
- 22.09.2016 Конгсвингер 2:1 Саннефьёрд К
- 18.09.2016 Ерв 2:2 Саннефьёрд 1ЙД
- 11.09.2016 Саннефьёрд 1:0 Улленсакер/Киса 1ЙД
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 11.07.2015 Волеренга 2:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.05.2015 Саннефьёрд 0:3 Волеренга Типпелиген
- 20.06.2012 Волеренга 2:4 Саннефьёрд Кубок НМ
- 23.08.2010 Волеренга 3:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 15.04.2010 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Типпелиген
- 25.10.2009 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 20.06.2009 Саннефьёрд 0:2 Волеренга Типпелиген
- 05.03.2009 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 09.09.2008 Саннефьёрд 2:5 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 11.03.2008 Саннефьёрд 1:4 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Тромсё
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Согндаль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Волеренга
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Одд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Стабек
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Викинг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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