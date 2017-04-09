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Стадион: Аараасен
0:0
Первый тайм: 12'
7' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
Состав команд
23
Удожи
Чигозе
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 1 Daniel Fernandes III Вратарь
- 33 Aleksander Melgalvis Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 5 Simen Rafn Полузащитник
- 7 Малец Томаш Нападающий
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 27 Michal Skoda Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 22 Stefan Antonijevic
- 21 Petter Olsen
- 13 Киппе Фроде
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 8 Тронстад Сондре Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 4 Fredrik Knudsen Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 10 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 6 Кисс Филип Полузащитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 23 Haris Hajradinovic Полузащитник
- 9 Frederik Gytkjaer Нападающий
- 17 Ibrahim Shuaibu Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Андреасен Тур Защитник
- 29 Клинг Роберт Полузащитник
- 13 Eirik Maeland Полузащитник
- 30 Thomas Horneland
- 20 Johnny Per Buduson
- 12 Helge Sandvik
- 26 Sverre Bjoerkkjaer
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
- 24.03.2017 Лиллестрём 1:1 Кристиансунд ТМК
- 18.03.2017 Мьёндален 1:2 Лиллестрём ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 21.02.2017 Лиллестрём 2:0 Тромсё ТМК
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд ТМК
- 04.02.2017 Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 28.01.2017 Лиллестрём 5:0 Стрёммен ТМК
- 19.01.2017 Лиллестрём 2:1 Конгсвингер ТМК
- 14.01.2017 Лиллестрём 3:2 Флурё ТМК
- 09.12.2016 Лиллестрём 3:0 Старт ТМК
- 06.11.2016 Лиллестрём 1:0 Мольде Т
- 30.10.2016 Волеренга 1:1 Лиллестрём Т
- 23.10.2016 Лиллестрём 1:1 Старт Т
- 16.10.2016 Бранн 1:2 Лиллестрём Т
- 01.10.2016 Стабек 1:2 Лиллестрём Т
- 25.09.2016 Лиллестрём 1:2 Согндаль Т
- 17.09.2016 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 26.03.2017 Хёугесунн 1:0 Саннес Ульф ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Хёугесунн 2:3 Ранхейм ТМК
- 03.03.2017 Хёугесунн 2:0 Вард Хёугесунн ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
- 18.02.2017 Хёугесунн 3:2 Нест-Сотра ТМК
- 08.02.2017 Краснодар 2:2 Хёугесунн ТМК
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 30.10.2016 Олесунн 3:3 Хёугесунн Т
- 23.10.2016 Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Т
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Т
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.09.2016 Старт 1:0 Хёугесунн Т
- 16.09.2016 Хёугесунн 1:1 Волеренга Т
- 11.09.2016 Мольде 0:0 Хёугесунн Т
- 27.08.2016 Хёугесунн 3:2 Бранн Т
- 20.08.2016 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 14.08.2016 Хёугесунн 2:1 Тромсё Т
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 5
- 20.08.2016 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 15.04.2016 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 18.10.2015 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 04.07.2015 Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 31.08.2014 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 29.03.2014 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 20.10.2013 Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелига
- 26.05.2013 Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелига
- 18.11.2012 Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелига
- 06.05.2012 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелига
- 11.09.2011 Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 25.04.2011 Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген
- 20.09.2010 Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 18.04.2010 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 26.01.2008 Лиллестрём 2:2 Хёугесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 11.11.2007 Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Тромсё
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Согндаль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Волеренга
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Одд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Стабек
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Викинг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Первый тайм
7'
Кнутсон Эрлинг получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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