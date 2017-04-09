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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Наддеруд
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Ба Эль-Хаджи Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 20 Нимели Алекс Нападающий
- 79 Sebastian Pedersen II
- 45 Morten Renaa Olsen
- 9 Sindre M. Hansen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Защитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 20 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 6 Берг Оливер Нападающий
- 9 Torbjoern Agdestein Нападающий
- 24 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 5 Грогор Томас Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 25 John Kitolano
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
- 12.02.2017 Аустрия Люстенау 0:2 Стабек ТМК
- 02.02.2017 Стабек 2:0 Конгсвингер ТМК
- 28.01.2017 Берум 1:2 Стабек ТМК
- 20.01.2017 Стабек 3:0 Фолло ТМК
- 04.12.2016 Стабек 2:0 Ерв Т(
- 30.11.2016 Ерв 1:0 Стабек Т(
- 06.11.2016 Стабек 3:0 Старт Т
- 30.10.2016 Мольде 3:0 Стабек Т
- 22.10.2016 Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 16.10.2016 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 01.10.2016 Стабек 1:2 Лиллестрём Т
- 26.09.2016 Стабек 1:0 Будё-Глимт Т
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Т
Одд (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 05.04.2017 Одд 2:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Т
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 10.03.2017 Одд 3:2 Ерв ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 22.02.2017 Одд 4:0 Нутодден ТМК
- 13.02.2017 Ольборг 2:1 Одд ТМК
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд ТМК
- 01.02.2017 Одд 1:1 Зенит ТМК
- 30.01.2017 Кальмар 1:3 Одд ТМК
- 06.11.2016 Тромсё 3:1 Одд Т
- 30.10.2016 Одд 3:1 Согндаль Т
- 23.10.2016 Русенборг 1:2 Одд Т
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Т
- 02.10.2016 Олесунн 1:0 Одд Т
- 25.09.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Одд Т
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Т
- 11.09.2016 Лиллестрём 2:4 Одд Т
- 28.08.2016 Одд 1:2 Волеренга Т
- 21.08.2016 Мольде 4:2 Одд Т
Последние игры между собой
Стабек: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.09.2016 Одд 0:1 Стабек Типпелиген
- 01.05.2016 Стабек 1:2 Одд Типпелиген
- 30.08.2015 Стабек 1:2 Одд Типпелиген
- 12.04.2015 Одд 2:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Тромсё
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Согндаль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Волеренга
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Одд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Стабек
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Викинг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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