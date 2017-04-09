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2017
Стадион: Зрители: 5813
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
17' Гол
Абделлауйе Мостафа
27' Желтая карточка
Жради Бассель
1:1
45' Гол
Тагбажуми Марко
1:1
59' Не забитый пенальти
Педерсен Маркус
61' Желтая карточка
Хаугер Хеннинг
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
78'
Олесунн производит замену. Вельдвейк Ларс уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
68'
Олесунн производит замену. Фет Сондре уходит, и Гяйси Эдвин заменяет его
67'
Стремсгодсет производит замену. Педерсен Маркус уходит, и Хёйланд Томми заменяет его
Желтая карточка
61'
Хаугер Хеннинг получает желтую карточку.

Описание гола
59'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Педерсен Маркус бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стремсгодсет производит замену. Франсишку Жуниор уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
37'
Олесунн производит замену. Оддбьорн Лие уходит, и Гретарссон Даниэль заменяет его
Желтая карточка
27'
Жради Бассель получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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