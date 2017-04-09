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Стадион: Мариенлист Зрители: 5813
1:1
Конец матча
0:1
17' ГолАбделлауйе Мостафа
27' Желтая карточкаЖради Бассель
1:1
45' ГолТагбажуми Марко
1:1
59' Не забитый пенальтиПедерсен Маркус
61' Желтая карточкаХаугер Хеннинг
|
17'
0:1
27'
45'
1:1
59'
1:1
61'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
21
Риисе
Бьёрн
18
Хофф
Вебьёрн
17
Фет
Сондре
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 12 Янукевич Радослав Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- 33 Тагбажуми Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Макани Соша Вратарь
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 25 Ринстад Стиан Полузащитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 7 Хёйланд Томми Нападающий
- 9 Энгблом Понтус
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 21 Риисе Бьёрн Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 15 Marlinho
- 23 Paal Vestly Heigre
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 22.02.2017 Локомотив Москва 0:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 21.02.2017 Стрёмсгодсет 0:0 Хэбей Форчун ТМК
- 17.02.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Динамо Киев ТМК
- 05.02.2017 ЛАСК 0:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 02.02.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Кальмар ТМК
- 28.01.2017 Фрам Ларвик 1:6 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 30.10.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Т
- 27.10.2016 Стрёмсгодсет 1:2 Конгсвингер К
- 23.10.2016 Согндаль 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Т
- 30.09.2016 Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Т
- 25.09.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Одд Т
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга К
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 19.02.2017 Олесунн 1:1 Шаньдун Лунэн ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд ТМК
- 27.01.2017 Олесунн 4:0 Хёдд ТМК
- 20.01.2017 Олесунн 3:0 Браттвог ТМК
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Т
- 30.10.2016 Олесунн 3:3 Хёугесунн Т
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Т
- 15.10.2016 Олесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.10.2016 Олесунн 1:0 Одд Т
- 25.09.2016 Волеренга 0:1 Олесунн Т
- 18.09.2016 Олесунн 4:2 Стрёмсгодсет Т
- 09.09.2016 Старт 1:4 Олесунн Т
- 26.08.2016 Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 21.08.2016 Стабек 3:0 Олесунн Т
- 14.08.2016 Олесунн 0:2 Мольде Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
- 18.09.2016 Олесунн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 04.07.2016 Стрёмсгодсет 4:2 Олесунн Типпелиген
- 14.08.2015 Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2015 Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген
- 30.08.2014 Олесунн 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.04.2014 Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген
- 20.10.2013 Олесунн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелига
- 24.05.2013 Стрёмсгодсет 2:1 Олесунн Типпелига
- 14.09.2012 Стрёмсгодсет 4:0 Олесунн Типпелига
- 13.05.2012 Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелига
- 21.08.2011 Стрёмсгодсет 2:2 Олесунн Типпелиген
- 16.05.2011 Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 01.08.2010 Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген
- 24.05.2010 Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 01.11.2009 Олесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.05.2009 Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген
- 05.10.2008 Стрёмсгодсет 0:1 Олесунн Типпелиген
- 01.06.2008 Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Тромсё
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Стабек
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Мольде
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Согндаль
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|11.
|Лиллестрём
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Саннефьёрд
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Викинг
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
78'
Олесунн производит замену. Вельдвейк Ларс уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
68'
Олесунн производит замену. Фет Сондре уходит, и Гяйси Эдвин заменяет его
67'
Стремсгодсет производит замену. Педерсен Маркус уходит, и Хёйланд Томми заменяет его
61'
Хаугер Хеннинг получает желтую карточку.
59'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Педерсен Маркус бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
46'
Начался второй тайм!
46'
Стремсгодсет производит замену. Франсишку Жуниор уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тагбажуми Марко.
37'
Олесунн производит замену. Оддбьорн Лие уходит, и Гретарссон Даниэль заменяет его
27'
Жради Бассель получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абделлауйе Мостафа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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