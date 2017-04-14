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Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:0
Первый тайм: 6'
Состав команд
23
Лей
Чен
9
Yu
Liu
I
19
Huan
Liu
8
Jie
Ding
10
Xinli
Peng
11
Qing
Wu
33
Song
Nan
27
Кардек
Алан
21
Liang
Jiang
23
Pengfei
Han
7
Fan
Wang
10
Чери
Тьяронн
18
Junlin
Min
19
Feiya
Chang
Чуньцинь Лифан 4-4-2
- Основной состав
- 1 Xiaofei Deng Вратарь
- 23 Лей Чен Защитник
- 15 Милович Горан Защитник
- 9 Yu Liu I Защитник
- 19 Huan Liu Защитник
- 32 Fernandinho V Полузащитник
- 8 Jie Ding Полузащитник
- 10 Xinli Peng Полузащитник
- 11 Qing Wu Полузащитник
- 33 Song Nan Нападающий
- 27 Кардек Алан Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Weijie Sui Вратарь
- 16 Weicheng Wang Полузащитник
- 18 Цзю Янь Полузащитник
- 36 Xu Xu
- 22 Yongzhe Cui
- 4 Tao Zheng
- 21 Donglu Sui
- Главный тренер: Woe-Ryong Chang
Гуйчжоу Чжичэн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Boyang Su Вратарь
- 21 Liang Jiang Защитник
- 27 Макгоуан Райан Защитник
- 23 Pengfei Han Защитник
- 7 Fan Wang Защитник
- 10 Чери Тьяронн Полузащитник
- 18 Junlin Min Полузащитник
- 3 Festus Baise Полузащитник
- 19 Feiya Chang Полузащитник
- 17 Iminjan Ilhamjan Нападающий
- 9 Michael Olunga Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Yunlong Fan Полузащитник
- 34 Zhiquan Pang
- 24 Jun Wang
- 22 Xueming Liang
- 4 Ting Yang
- 16 Zhuo Wang
- 5 Longchang Lin
- Главный тренер: Bing Li
Предыдущие игры
Чуньцинь Лифан (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.04.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.04.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 11.03.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Хэбей Форчун С
- 05.03.2017 Чуньцинь Лифан 0:0 Яньбянь С
- 30.10.2016 Чуньцинь Лифан 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 26.10.2016 Шаньдун Лунэн 1:1 Чуньцинь Лифан С
- 22.10.2016 Чуньцинь Лифан 2:2 Цзянсу Сунин С
- 16.10.2016 Чуньцинь Лифан 2:1 Ляонин Хувин С
- 23.09.2016 Хэбей Форчун 1:1 Чуньцинь Лифан С
- 16.09.2016 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 09.09.2016 Чуньцинь Лифан 2:1 Яньбянь С
- 21.08.2016 Чуньцинь Лифан 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 12.08.2016 Бэйцзин Гоань 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 31.07.2016 Чанчунь Ятай 3:0 Чуньцинь Лифан С
- 24.07.2016 Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан С
- 20.07.2016 Шанхай СИПГ 5:3 Чуньцинь Лифан С
- 16.07.2016 Хэнань Цзянье 0:3 Чуньцинь Лифан С
- 10.07.2016 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чуньцинь Лифан С
- 03.07.2016 Тяньцзинь Тэда 2:3 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2016 Чуньцинь Лифан 2:1 Шаньдун Лунэн С
Гуйчжоу Чжичэн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.04.2017 Хэбей Форчун 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 11.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Бэйцзин Гоань С
- 03.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Ляонин Хувин С
- 22.10.2016 Ксиньчжан Тяншань 1:2 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 15.10.2016 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ПЛК
- 24.09.2016 Далянь Эйрбин 2:0 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 18.09.2016 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 10.09.2016 Хубей Люйин 1:0 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 04.09.2016 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Шанхай Шэньсинь ПЛК
- 28.08.2016 Циндао Чжуннэн 1:3 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 20.08.2016 Гуйчжоу Чжичэн 3:1 Шенжен Руби ПЛК
- 13.08.2016 Ней Монгол 4:2 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 06.08.2016 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Далянь Трансенд ПЛК
- 31.07.2016 Пекин Баси 0:2 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 24.07.2016 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Хунань ПЛК
- 17.07.2016 Харбин Итэн 1:4 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 10.07.2016 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Циндао Хайню ПЛК
- 03.07.2016 Мэйчжоу Кэцзя 0:1 Гуйчжоу Чжичэн ПЛК
- 25.06.2016 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Ксиньчжан Тяншань ПЛК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Фули
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Шанхай СИПГ
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Хэбей Форчун
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Ляонин Хувин
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Тяньцзинь Тэда
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|12.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Яньбянь
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|15.
|Цзянсу Сунин
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Чанчунь Ятай
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
4'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
3'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
2'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
2'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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