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Стадион:
Чуньцинь Лифан
0:0
Первый тайм: 6'
Гуйчжоу Чжичэн
0' 6'
Первый тайм
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
4'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
3'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
2'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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