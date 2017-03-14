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Анжи
 
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Оренбург
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Оренбург, который состоится 17.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Оренбург
Анжи
73.5% (50)
Ничья:
17.6% (12)
Оренбург
8.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
48.5% (33)
Анжи:
14.7% (10)
Ничья:
14.7% (10)
Анжи:
5.9% (4)
Оренбург:
4.4% (3)
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