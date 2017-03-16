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Зенит
 
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Арсенал Тула
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До начала матча осталось 2 дня 2 часа 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Арсенал Тула, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула
Зенит
92.5% (111)
Ничья:
4.2% (5)
Арсенал Тула
3.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
32.5% (39)
Зенит:
27.5% (33)
Зенит:
7.5% (9)
Зенит:
6.7% (8)
Зенит:
5.8% (7)
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