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Стадион: Ювентус Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 08.04.2017 Ювентус 2:0 Кьево СA
- 05.04.2017 Наполи 3:2 Ювентус КИ
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус СA
- 19.03.2017 Сампдория 0:1 Ювентус СA
- 14.03.2017 Ювентус 1:0 Порту ЛЧ
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан СA
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус СA
- 28.02.2017 Ювентус 3:1 Наполи КИ
- 25.02.2017 Ювентус 2:0 Эмполи СA
- 22.02.2017 Порту 0:2 Ювентус ЛЧ
- 17.02.2017 Ювентус 4:1 Палермо СA
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус СA
- 08.02.2017 Кротоне 0:2 Ювентус СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 25.01.2017 Ювентус 2:1 Милан КИ
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья СA
Барселона (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 08.04.2017 Малага 2:0 Барселона П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 14.02.2017 ПСЖ 4:0 Барселона ЛЧ
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 07.02.2017 Барселона 1:1 Атлетико М КК
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона КК
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 26.01.2017 Барселона 5:2 Реал Сосьедад КК
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 19.01.2017 Реал Сосьедад 0:1 Барселона КК
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.06.2015 Ювентус 1:3 Барселона Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Барселона, который состоится 11.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Барселона, который состоится 11.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Ювентус
45.3% (29)
Ничья:
32.8% (21)
Барселона
21.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
34.4% (22)
1:1 Ничья:
29.7% (19)
1:2 Барселона:
12.5% (8)
1:0 Ювентус:
6.3% (4)
2:2 Ничья:
3.1% (2)
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