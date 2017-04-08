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Стадион:
Ювентус
 
Позже
Барселона
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Барселона, который состоится 11.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Ювентус
45.3% (29)
Ничья:
32.8% (21)
Барселона
21.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
34.4% (22)
Ничья:
29.7% (19)
Барселона:
12.5% (8)
Ювентус:
6.3% (4)
Ничья:
3.1% (2)
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