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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Боруссия Д 3:0 Гамбург Б
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
- 14.03.2017 Шпортфройнде Лотте 0:3 Боруссия Д КГ
- 11.03.2017 Герта 2:1 Боруссия Д Б
- 08.03.2017 Боруссия Д 4:0 Бенфика ЛЧ
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Б
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д ЛЧ
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 08.02.2017 Боруссия Д 1:1 Герта КГ
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 17.01.2017 Падерборн 1:6 Боруссия Д ТМК
- 12.01.2017 Боруссия Д 3:0 Стандард ТМК
- 07.01.2017 Боруссия Д 4:1 ПСВ ТМК
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
Монако (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 08.04.2017 Анже 0:1 Монако Л1
- 04.04.2017 Монако 2:1 Лилль КФ
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ КЛ
- 19.03.2017 Кан 0:3 Монако Л1
- 15.03.2017 Монако 3:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 11.03.2017 Монако 2:1 Бордо Л1
- 05.03.2017 Монако 4:0 Нант Л1
- 01.03.2017 Марсель 3:4 Монако КФ
- 25.02.2017 Генгам 1:2 Монако Л1
- 21.02.2017 Манчестер Сити 5:3 Монако ЛЧ
- 17.02.2017 Бастия 1:1 Монако Л1
- 11.02.2017 Монако 5:0 Мец Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Л1
- 01.02.2017 Шамбли 4:5 Монако КФ
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 25.01.2017 Монако 1:0 Нанси КЛ
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 10.01.2017 Сошо 1:1 Монако КЛ
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Монако, который состоится 11.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Монако, который состоится 11.04.2017.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Монако
Боруссия Д
72.6% (45)
Ничья:
12.9% (8)
Монако
14.5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
40.3% (25)
1:1 Ничья:
11.3% (7)
2:0 Боруссия Д:
11.3% (7)
1:2 Монако:
8.1% (5)
1:0 Боруссия Д:
6.5% (4)
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