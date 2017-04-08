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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Монако
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Монако, который состоится 11.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Монако
Боруссия Д
72.6% (45)
Ничья:
12.9% (8)
Монако
14.5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
40.3% (25)
Ничья:
11.3% (7)
Боруссия Д:
11.3% (7)
Монако:
8.1% (5)
Боруссия Д:
6.5% (4)
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