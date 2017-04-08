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Стадион:
Бавария
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид
Бавария
67.4% (58)
Ничья:
18.6% (16)
Реал Мадрид
14% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
38.4% (33)
Бавария:
12.8% (11)
Ничья:
11.6% (10)
Бавария:
7% (6)
Бавария:
4.7% (4)
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