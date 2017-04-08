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Стадион: Аллианц Арена
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Бавария (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 07.03.2017 Арсенал 1:5 Бавария ЛЧ
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 КГ
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал ЛЧ
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 07.02.2017 Бавария 1:0 Вольфсбург КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 14.01.2017 Бавария 2:1 Майнц ТМК
- 14.01.2017 Фортуна 0:0 Бавария ТМК
- 10.01.2017 Эйпен 0:5 Бавария ТМК
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2017 Леганес 2:4 Реал Мадрид П
- 02.04.2017 Реал Мадрид 3:0 Алавес П
- 18.03.2017 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид П
- 12.03.2017 Реал Мадрид 2:1 Бетис П
- 07.03.2017 Наполи 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 04.03.2017 Эйбар 1:4 Реал Мадрид П
- 01.03.2017 Реал Мадрид 3:3 Лас-Пальмас П
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 15.02.2017 Реал Мадрид 3:1 Наполи ЛЧ
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 25.01.2017 Сельта 2:2 Реал Мадрид КК
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 18.01.2017 Реал Мадрид 1:2 Сельта КК
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 12.01.2017 Севилья 3:3 Реал Мадрид КК
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 04.08.2016 Бавария 0:1 Реал Мадрид Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 05.08.2015 Реал Мадрид 0:1 Бавария Товарищеские матчи. Клубы
- 29.04.2014 Бавария 0:4 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 23.04.2014 Реал Мадрид 1:0 Бавария Лига чемпионов
- 25.04.2012 Реал Мадрид 4:2 Бавария Международные матчи (клубы)
- 25.04.2012 Реал Мадрид 2:1 Бавария Лига чемпионов
- 17.04.2012 Бавария 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 13.08.2010 Бавария 0:0 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Реал Мадрид, который состоится 12.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Реал Мадрид, который состоится 12.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид
Бавария
67.4% (58)
Ничья:
18.6% (16)
Реал Мадрид
14% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бавария:
38.4% (33)
3:1 Бавария:
12.8% (11)
1:1 Ничья:
11.6% (10)
3:2 Бавария:
7% (6)
2:0 Бавария:
4.7% (4)
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