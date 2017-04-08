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Стадион: Висенте Кальдерон
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Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 04.04.2017 Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад П
- 01.04.2017 Малага 0:2 Атлетико М П
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья П
- 15.03.2017 Атлетико М 0:0 Байер Л ЛЧ
- 11.03.2017 Гранада 0:1 Атлетико М П
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 02.03.2017 Депортиво 1:1 Атлетико М П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 21.02.2017 Байер Л 2:4 Атлетико М ЛЧ
- 18.02.2017 Спортинг Хихон 1:4 Атлетико М П
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 07.02.2017 Барселона 1:1 Атлетико М КК
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона КК
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 25.01.2017 Эйбар 2:2 Атлетико М КК
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 19.01.2017 Атлетико М 3:0 Эйбар КК
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
Лестер (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер ПЛ
- 04.04.2017 Лестер 2:0 Сандерленд ПЛ
- 01.04.2017 Лестер 2:0 Сток Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Хэм 2:3 Лестер ПЛ
- 14.03.2017 Лестер 2:0 Севилья ЛЧ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 27.02.2017 Лестер 3:1 Ливерпуль ПЛ
- 22.02.2017 Севилья 2:1 Лестер ЛЧ
- 18.02.2017 Миллуолл 1:0 Лестер К
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 08.02.2017 Лестер 3:1 Дерби К
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.01.2017 Бёрнли 1:0 Лестер ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси ПЛ
- 07.01.2017 Эвертон 1:2 Лестер К
- 02.01.2017 Мидлсбро 0:0 Лестер ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Лестер, который состоится 12.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Лестер, который состоится 12.04.2017.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Лестер
Атлетико М
85% (68)
Ничья:
10% (8)
Лестер
5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
41.3% (33)
2:1 Атлетико М:
22.5% (18)
1:1 Ничья:
8.8% (7)
1:0 Атлетико М:
8.8% (7)
3:1 Атлетико М:
5% (4)
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