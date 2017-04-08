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Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Лестер
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Лестер, который состоится 12.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Лестер
Атлетико М
85% (68)
Ничья:
10% (8)
Лестер
5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
41.3% (33)
Атлетико М:
22.5% (18)
Ничья:
8.8% (7)
Атлетико М:
8.8% (7)
Атлетико М:
5% (4)
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