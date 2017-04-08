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Стадион:
Сельта
 
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Генк
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Генк, который состоится 13.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Генк
Сельта
93.6% (88)
Ничья:
2.1% (2)
Генк
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
35.1% (33)
Сельта:
28.7% (27)
Сельта:
24.5% (23)
Генк:
2.1% (2)
Сельта:
2.1% (2)
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