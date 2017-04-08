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Стадион:
Андерлехт
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - Манчестер Юнайтед, который состоится 13.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Андерлехт - Манчестер Юнайтед
Андерлехт
7.1% (7)
Ничья:
34.3% (34)
Манчестер Юнайтед
58.6% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (33)
Манчестер Юнайтед:
32.3% (32)
Манчестер Юнайтед:
13.1% (13)
Манчестер Юнайтед:
6.1% (6)
Андерлехт:
5.1% (5)
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