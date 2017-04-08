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Стадион: Констант Ванден Сток
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Андерлехт (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент ПДПОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДПОЧГ
- 16.03.2017 Андерлехт 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен ЛП
- 09.03.2017 АПОЭЛ 0:1 Андерлехт ЛЕ
- 04.03.2017 Мехелен 3:2 Андерлехт ЛП
- 26.02.2017 Андерлехт 2:0 Генк ЛП
- 23.02.2017 Зенит 3:1 Андерлехт ЛЕ
- 19.02.2017 Остенде 0:4 Андерлехт ЛП
- 16.02.2017 Андерлехт 2:0 Зенит ЛЕ
- 12.02.2017 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем ЛП
- 03.02.2017 Локерен 0:0 Андерлехт ЛП
- 29.01.2017 Андерлехт 0:0 Стандард ЛП
- 25.01.2017 Вестерло 2:4 Андерлехт ЛП
- 22.01.2017 Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден ЛП
- 26.12.2016 Шарлеруа 0:2 Андерлехт ЛП
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт ЛП
- 18.12.2016 Андерлехт 4:0 Эйпен ЛП
- 11.12.2016 Андерлехт 0:0 Брюгге ЛП
- 08.12.2016 Андерлехт 2:3 Сент-Этьен ЛЕ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 09.04.2017 Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов ЛЕ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут ПЛ
- 26.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон КЛ
- 22.02.2017 Сент-Этьен 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 19.02.2017 Блэкберн 1:2 Манчестер Юнайтед К
- 16.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен ЛЕ
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Уиган К
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 10.01.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Халл Сити КЛ
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - Манчестер Юнайтед, который состоится 13.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - Манчестер Юнайтед, который состоится 13.04.2017.
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Прогнозы на матч Андерлехт - Манчестер Юнайтед
Андерлехт
7.1% (7)
Ничья:
34.3% (34)
Манчестер Юнайтед
58.6% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (33)
1:2 Манчестер Юнайтед:
32.3% (32)
0:1 Манчестер Юнайтед:
13.1% (13)
0:2 Манчестер Юнайтед:
6.1% (6)
2:1 Андерлехт:
5.1% (5)
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