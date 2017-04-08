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Стадион:
Лион
 
Позже
Бешикташ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Бешикташ, который состоится 13.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Лион - Бешикташ
Лион
91.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Бешикташ
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
48.4% (45)
Лион:
29% (27)
Лион:
10.8% (10)
Бешикташ:
3.2% (3)
Ничья:
3.2% (3)
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