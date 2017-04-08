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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 08.04.2017 Лион 1:4 Лорьян Л1
- 05.04.2017 Мец 0:3 Лион Л1
- 02.04.2017 Ренн 1:1 Лион Л1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 16.03.2017 Рома 2:1 Лион ЛЕ
- 12.03.2017 Лион 4:0 Тулуза Л1
- 09.03.2017 Лион 4:2 Рома ЛЕ
- 03.03.2017 Бордо 1:1 Лион Л1
- 26.02.2017 Лион 5:0 Мец Л1
- 23.02.2017 Лион 7:1 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 16.02.2017 АЗ Алкмаар 1:4 Лион ЛЕ
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Лион 4:0 Нанси Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 31.01.2017 Марсель 2:1 Лион КФ
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 08.01.2017 Лион 5:0 Монпелье КФ
Бешикташ (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 08.04.2017 Трабзонспор 3:4 Бешикташ С
- 02.04.2017 Бешикташ 3:0 Генчлербирлиги С
- 19.03.2017 Антальяспор 0:0 Бешикташ С
- 16.03.2017 Бешикташ 4:1 Олимпиакос ЛЕ
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
- 09.03.2017 Олимпиакос 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 04.03.2017 Бешикташ 1:0 Ризеспор С
- 27.02.2017 Галатасарай 0:1 Бешикташ С
- 23.02.2017 Бешикташ 2:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 16.02.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Бешикташ ЛЕ
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 05.02.2017 Бешикташ 0:1 Фенербахче К
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 26.01.2017 Кайсериспор 1:1 Бешикташ К
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 19.01.2017 Бешикташ 3:0 Дарыджа Генчлербирлиги К
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 08.01.2017 Антальяспор 4:2 Бешикташ ТМК
- 27.12.2016 Бешикташ 2:0 Болуспор К
Последние игры между собой
Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бешикташ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.07.2009 Лион 1:1 Бешикташ Кубок Мира
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Бешикташ, который состоится 13.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Бешикташ, который состоится 13.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Лион - Бешикташ
Лион
91.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Бешикташ
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
48.4% (45)
2:0 Лион:
29% (27)
1:0 Лион:
10.8% (10)
0:1 Бешикташ:
3.2% (3)
1:1 Ничья:
3.2% (3)
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