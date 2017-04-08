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Стадион:
Аякс
 
Позже
Шальке 04
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Шальке 04, который состоится 13.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Аякс - Шальке 04
Аякс
51.1% (48)
Ничья:
31.9% (30)
Шальке 04
17% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
28.7% (27)
Ничья:
26.6% (25)
Аякс:
16% (15)
Шальке 04:
11.7% (11)
Аякс:
5.3% (5)
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