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Стадион: Амстердам Арена
Предыдущие игры
Аякс (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 08.04.2017 НЕК Неймеген 1:5 Аякс Э
- 05.04.2017 Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Э
- 02.04.2017 Аякс 2:1 Фейеноорд Э
- 19.03.2017 Эксельсиор 1:1 Аякс Э
- 16.03.2017 Аякс 2:0 Копенгаген ЛЕ
- 12.03.2017 Аякс 3:0 Твенте Э
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс ЛЕ
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 23.02.2017 Аякс 1:0 Легия ЛЕ
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 16.02.2017 Легия 0:0 Аякс ЛЕ
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 07.01.2017 РБ Лейпциг 1:5 Аякс ТМК
- 07.01.2017 Аякс 1:3 Эксельсиор ТМК
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
Шальке 04 (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 08.04.2017 Шальке 04 4:1 Вольфсбург Б
- 04.04.2017 Вердер 3:0 Шальке 04 Б
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 19.03.2017 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 16.03.2017 Боруссия М 2:2 Шальке 04 ЛЕ
- 12.03.2017 Шальке 04 3:0 Аугсбург Б
- 09.03.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия М ЛЕ
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 КГ
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 22.02.2017 Шальке 04 1:1 ПАОК ЛЕ
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 16.02.2017 ПАОК 0:3 Шальке 04 ЛЕ
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 08.02.2017 Зандхаузен 1:4 Шальке 04 КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 14.01.2017 Кемницер 2:1 Шальке 04 ТМК
- 10.01.2017 Остенде 1:2 Шальке 04 ТМК
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 10.01.2015 Аякс 2:0 Шальке 04 Товарищеские матчи. Клубы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Шальке 04, который состоится 13.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Шальке 04, который состоится 13.04.2017.
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Прогнозы на матч Аякс - Шальке 04
Аякс
51.1% (48)
Ничья:
31.9% (30)
Шальке 04
17% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аякс:
28.7% (27)
1:1 Ничья:
26.6% (25)
1:0 Аякс:
16% (15)
1:2 Шальке 04:
11.7% (11)
2:0 Аякс:
5.3% (5)
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