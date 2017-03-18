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Спартак-2
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 16 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак-2 - Динамо Москва, который состоится 19.03.2017.

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