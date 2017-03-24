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Зенит (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 19.03.2017 Зенит 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 23.02.2017 Зенит 3:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.02.2017 Андерлехт 2:0 Зенит ЛЕ
- 05.02.2017 Зенит 1:1 Оденсе ТМК
- 03.02.2017 Спарта Прага 2:0 Зенит ТМК
- 01.02.2017 Одд 1:1 Зенит ТМК
- 28.01.2017 Зенит 2:0 Легия ТМК
- 27.01.2017 Волеренга 0:1 Зенит ТМК
- 21.01.2017 Зенит 4:0 Чанчунь Ятай ТМК
- 20.01.2017 Локомотив Ташкент 0:0 Зенит ТМК
- 18.01.2017 Видеотон 1:1 Зенит ТМК
- 17.01.2017 Сохар 1:14 Зенит ТМК
- 16.01.2017 Чанчунь Ятай 2:5 Зенит ТМК
- 14.01.2017 Зенит 0:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 19.03.2017 Краснодар 0:0 Уфа ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Терек 0:1 Уфа ПЛ
- 01.03.2017 Уфа 1:0 Анжи К
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 17.02.2017 Кристиансунд 0:1 Уфа ТМК
- 06.02.2017 Урал 0:1 Уфа ТМК
- 02.02.2017 Уфа 0:1 Левски София ТМК
- 29.01.2017 Берое 0:2 Уфа ТМК
- 21.01.2017 Уфа 0:0 Лех ТМК
- 17.01.2017 Уфа 0:2 ЧФР Клуж ТМК
- 05.12.2016 Уфа 1:0 Томь ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 25.11.2016 Уфа 1:0 Оренбург ПЛ
- 19.11.2016 Анжи 0:1 Уфа ПЛ
- 12.11.2016 ЦСКА Москва 0:1 Уфа ТМК
- 05.11.2016 Уфа 2:3 Рубин ПЛ
- 30.10.2016 Арсенал Тула 0:2 Уфа ПЛ
- 26.10.2016 Терек 1:1 Уфа К
- 22.10.2016 Уфа 0:0 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Уфа, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Уфа, который состоится 26.03.2017.
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