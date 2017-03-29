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Стадион: Славутич-Арена
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 03.12.2016 Заря 2:3 ФК Днепр ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия ПЛ
- 06.11.2016 Черноморец Од 0:0 Заря ПЛ
- 03.11.2016 Заря 1:1 Фейеноорд ЛЕ
- 30.10.2016 Заря 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря К
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря ПЛ
- 20.10.2016 Фейеноорд 1:0 Заря ЛЕ
- 15.10.2016 Заря 2:0 Волынь ПЛ
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря ПЛ
- 29.09.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Заря ЛЕ
- 24.09.2016 Заря 2:1 Ворскла ПЛ
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Волынь 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Ворскла ПЛ
- 23.02.2017 Шахтёр Дн 0:2 Сельта ЛЕ
- 16.02.2017 Сельта 0:1 Шахтёр Дн ЛЕ
- 07.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Дебрецен КА
- 03.02.2017 Ольборг 0:3 Шахтёр Дн КА
- 31.01.2017 Шахтёр Дн 2:2 Яблонец КА
- 28.01.2017 Шахтёр Дн 6:1 Норрчёпинг ТМК
- 27.01.2017 Аустрия Вена 2:2 Шахтёр Дн ТМК
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 08.12.2016 Брага 2:4 Шахтёр Дн ЛЕ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 27.11.2016 ФК Днепр 0:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Шахтёр Дн 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.11.2016 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 03.11.2016 Гент 3:5 Шахтёр Дн ЛЕ
- 29.10.2016 Шахтёр Дн 2:0 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 18
Шахтёр Дн: победы: 18, ничьи: 0, поражения: 2
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря Премьер-лига
- 21.05.2016 Заря 0:2 Шахтёр Дн Кубок
- 15.05.2016 Шахтёр Дн 2:3 Заря Премьер-лига
- 30.10.2015 Заря 1:7 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 18.04.2015 Заря 1:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 21.09.2014 Шахтёр Дн 0:1 Заря Премьер-лига
- 11.05.2014 Заря 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 26.10.2013 Шахтёр Дн 4:0 Заря Премьер-лига
- 13.04.2013 Шахтёр Дн 3:0 Заря Премьер-лига
- 15.09.2012 Заря 0:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 16.04.2012 Заря 1:5 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.10.2011 Шахтёр Дн 4:1 Заря Премьер-лига
- 20.11.2010 Заря 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.07.2010 Шахтёр Дн 1:0 Заря Премьер-лига
- 20.03.2010 Заря 0:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 31.08.2009 Шахтёр Дн 3:1 Заря Премьер-лига
- 16.05.2009 Заря 0:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 01.11.2008 Шахтёр Дн 3:1 Заря Премьер-лига
- 22.04.2008 Заря 1:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Шахтёр Дн, который состоится 02.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Шахтёр Дн, который состоится 02.04.2017.
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Прогнозы на матч Заря - Шахтёр Дн
Заря
8.9% (11)
Ничья:
13.8% (17)
Шахтёр Дн
77.2% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шахтёр Дн:
43.9% (54)
1:1 Ничья:
12.2% (15)
0:1 Шахтёр Дн:
10.6% (13)
0:2 Шахтёр Дн:
9.8% (12)
1:3 Шахтёр Дн:
8.1% (10)
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