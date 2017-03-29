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Заря
 
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Шахтёр Дн
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Шахтёр Дн, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Заря - Шахтёр Дн
Заря
8.9% (11)
Ничья:
13.8% (17)
Шахтёр Дн
77.2% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
43.9% (54)
Ничья:
12.2% (15)
Шахтёр Дн:
10.6% (13)
Шахтёр Дн:
9.8% (12)
Шахтёр Дн:
8.1% (10)
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