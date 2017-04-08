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Стадион: Славутич-Арена
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Заря (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 03.12.2016 Заря 2:3 ФК Днепр ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия ПЛ
- 06.11.2016 Черноморец Од 0:0 Заря ПЛ
- 03.11.2016 Заря 1:1 Фейеноорд ЛЕ
- 30.10.2016 Заря 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря К
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря ПЛ
- 20.10.2016 Фейеноорд 1:0 Заря ЛЕ
- 15.10.2016 Заря 2:0 Волынь ПЛ
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря ПЛ
- 29.09.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Заря ЛЕ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.04.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:1 Динамо Киев К
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 17.02.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Динамо Киев ТМК
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2016 Динамо Киев 6:0 Бешикташ ЛЧ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 26.11.2016 Волынь 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Динамо Киев 2:1 Сталь Каменское ПЛ
- 06.11.2016 ФК Днепр 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 01.11.2016 Бенфика 1:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты ПЛ
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря К
- 23.10.2016 Александрия 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 19.10.2016 Динамо Киев 0:2 Бенфика ЛЧ
- 15.10.2016 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.10.2016 Динамо Киев 2:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря Кубок
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
- 20.03.2016 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 30.08.2015 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 12.04.2015 Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
- 08.04.2015 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 04.03.2015 Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
- 13.09.2014 Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.05.2014 Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
- 03.11.2013 Заря 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.04.2013 Заря 0:5 Динамо Киев Премьер-лига
- 28.09.2012 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.05.2012 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 23.10.2011 Динамо Киев 6:1 Заря Премьер-лига
- 18.04.2011 Динамо Киев 2:0 Заря Премьер-лига
- 19.09.2010 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.04.2010 Заря 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.09.2009 Динамо Киев 2:0 Заря Премьер-лига
- 03.05.2009 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Борьба за чемпионство
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 17
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|51 - 24
|52
|3.
|Заря
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|35 - 23
|41
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 34
|35
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
Понижение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|26 - 29
|27
|2.
|Сталь Каменское
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 27
|27
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|21 - 34
|26
|4.
|Карпаты
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|25 - 32
|17
|5.
|ФК Днепр
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|24 - 32
|17
|6.
|Волынь
|Заявка
|24
|2
|4
|18
|13 - 44
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 14.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 14.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
13.2% (14)
Ничья:
13.2% (14)
Динамо Киев
73.6% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
45.3% (48)
0:1 Динамо Киев:
11.3% (12)
1:1 Ничья:
11.3% (12)
2:1 Заря:
9.4% (10)
0:2 Динамо Киев:
6.6% (7)
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