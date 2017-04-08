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Стадион:
Заря
 
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Динамо Киев
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 14.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
13.2% (14)
Ничья:
13.2% (14)
Динамо Киев
73.6% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
45.3% (48)
Динамо Киев:
11.3% (12)
Ничья:
11.3% (12)
Заря:
9.4% (10)
Динамо Киев:
6.6% (7)
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