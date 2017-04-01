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  6. Группа 2
Стадион: Зрители: 2739
Силькеборг
0:0
Конец матча
Ольборг
0'
17' Желтая карточка
Frederik Boersting
40' Желтая карточка
Меккел Венделбо
53' Желтая карточка
Jens Martin Gammelby
57' Желтая карточка
Альманн Якоб
73' Желтая карточка
Andreas Albers
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
97'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
Фол, нарушение
96'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Ларсен Николай.
Угловой
96'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг подал угловой слева.
96'
Jens Martin Gammelby бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.

95'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
93'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
92'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
92'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
92'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Удар от ворот произведет Ольборг
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
91'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
90'
Удар от ворот произведет Силькеборг
90'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
89'
Хелениус Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Слот Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
87'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг в офсайде
87'
Удар от ворот произведет Ольборг
Травма, повреждение
87'
Альманн Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Jens Martin Gammelby выбил мяч подальше от ворот.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Альманн Якоб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Майлингер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Mads Emil Madsen из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
82'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
81'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
81'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Oliver Abildgaard уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
Травма, повреждение
79'
Томас Нёргаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Симон Якобсен выбил мяч на угловой.
79'
Расмус Вюрц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает навес
Травма, повреждение
78'
Oliver Abildgaard возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Oliver Abildgaard получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Симон Якобсен из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Oliver Abildgaard.
76'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
После штрафного удара,который нанес Сков Роберт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
76'
Тактическая замена. Joakim Maehle уходит с поля и его заменяет Майлингер Марко
75'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Mads Emil Madsen
75'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Майлингер Марко
Фол, нарушение
74'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
Желтая карточка
73'
Андреас Альберс зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Андреас Альберс наказан за толчок Блобьерг Якоб
72'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
71'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 2739 болельщиков
70'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
70'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
68'
Удар от ворот произведет Ольборг
68'
Миккель Крамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
67'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
66'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
65'
Oliver Abildgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
Угловой
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
65'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
64'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
64'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Андреас Альберс
63'
Удар от ворот произведет Силькеборг
63'
Rasmus Thellufsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
63'
Сильвестр Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
62'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
60'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Флорес Эдисон выходит на поле.
Фол, нарушение
60'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Блобьерг Якоб
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Frederik Boersting получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Альманн Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
56'
После дальнего удара, который нанес Oliver Abildgaard мяч отбит вратарем
55'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
54'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
53'
Jens Martin Gammelby зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Oliver Abildgaard на финте ушёл от оппонента.
51'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
50'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
50'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
49'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
49'
Маркус Хольгерссон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
48'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
48'
Кристенсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
46'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
46'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой справа.
46'
Миккель Крамер выбил мяч на угловой.
Угловой
46'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
45'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
45'
Кристенсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
45'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
45'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
44'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Кристенсен Патрик.
44'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
41'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Желтая карточка
40'
Меккел Венделбо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
40'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
40'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
39'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
39'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
38'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
38'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
37'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
36'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
36'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
34'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
33'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Силькеборг
32'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
32'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
31'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
30'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
30'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
30'
Rasmus Thellufsen наказан за толчок Меккел Венделбо
29'
Rasmus Thellufsen бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
28'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
26'
Удар от ворот произведет Силькеборг
26'
Oliver Abildgaard бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
25'
Хелениус Никлас наказан за толчок Oliver Abildgaard
Фол, нарушение
25'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
25'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
24'
Томас Нёргаард выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
24'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Ольборг
23'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Ольборг
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
21'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Tobias Salquist заработал фол.
21'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
20'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
20'
Альманн Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
20'
Меккел Венделбо возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Альманн Якоб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Меккел Венделбо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
19'
Меккел Венделбо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
17'
Frederik Boersting получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
17'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг. Это Схиртладзе Давит заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает навес
16'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Sammy Skytte наказан за толчок Расмус Вюрц
15'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
15'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
14'
Joakim Maehle на финте ушёл от оппонента.
14'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
13'
Gustav Dahl получил травму и заменен. Миккель Крамер выходит на поле.
13'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Кристенсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
12'
Oliver Abildgaard мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
12'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес
11'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Gustav Dahl получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
10'
Gustav Dahl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Удар от ворот произведет Силькеборг
8'
Сильвестр Якуб имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
8'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
8'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
7'
Сков Роберт отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
6'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
5'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
4'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Эмиль Шеел заработал фол.
4'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
3'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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