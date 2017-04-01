Стадион: Маскот Парк Зрители: 2739
0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаFrederik Boersting
40' Желтая карточкаМеккел Венделбо
53' Желтая карточкаJens Martin Gammelby
57' Желтая карточкаАльманн Якоб
73' Желтая карточкаAndreas Albers
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
97'
Андреас Альберс из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
96'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Ларсен Николай.
96'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг подал угловой слева.
96'
Jens Martin Gammelby бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
95'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
95'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
93'
93'
93'
93'
92'
92'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
92'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
91'
90'
90'
89'
Хелениус Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Слот Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
87'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг в офсайде
87'
87'
Альманн Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Jens Martin Gammelby выбил мяч подальше от ворот.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Альманн Якоб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
83'
83'
Майлингер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Mads Emil Madsen из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
82'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
81'
81'
81'
81'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Oliver Abildgaard уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
79'
Томас Нёргаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Симон Якобсен выбил мяч на угловой.
79'
Расмус Вюрц бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает навес
78'
Oliver Abildgaard возвращается на поле, всё в порядке.
78'
78'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Oliver Abildgaard получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Oliver Abildgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Симон Якобсен из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Oliver Abildgaard.
76'
76'
После штрафного удара,который нанес Сков Роберт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
76'
Тактическая замена. Joakim Maehle уходит с поля и его заменяет Майлингер Марко
75'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Mads Emil Madsen
75'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Майлингер Марко
74'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
73'
Андреас Альберс зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
73'
Андреас Альберс наказан за толчок Блобьерг Якоб
72'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
71'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 2739 болельщиков
70'
70'
70'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
68'
68'
Миккель Крамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
67'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
66'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
65'
Oliver Abildgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
65'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
65'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
64'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
64'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
64'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Андреас Альберс
63'
63'
Rasmus Thellufsen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
63'
Сильвестр Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
62'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
60'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Флорес Эдисон выходит на поле.
60'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Блобьерг Якоб
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Frederik Boersting получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Frederik Boersting на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Альманн Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
56'
После дальнего удара, который нанес Oliver Abildgaard мяч отбит вратарем
55'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
54'
53'
Jens Martin Gammelby зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
Oliver Abildgaard на финте ушёл от оппонента.
51'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
50'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
50'
50'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
49'
49'
49'
Маркус Хольгерссон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
48'
48'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
48'
47'
47'
46'
46'
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой справа.
46'
Миккель Крамер выбил мяч на угловой.
46'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
45'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
45'
45'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
45'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
44'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Кристенсен Патрик.
44'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает неудачный навес.
41'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Меккел Венделбо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
40'
39'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
39'
39'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
38'
38'
38'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
38'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
37'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Эмиль Шеел из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
36'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
33'
32'
32'
32'
32'
31'
31'
30'
30'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
30'
Rasmus Thellufsen наказан за толчок Меккел Венделбо
29'
Rasmus Thellufsen бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
28'
28'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
Oliver Abildgaard бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
Хелениус Никлас наказан за толчок Oliver Abildgaard
25'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
25'
25'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
24'
Томас Нёргаард выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
23'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает неудачный навес.
23'
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Tobias Salquist заработал фол.
21'
21'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
20'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
20'
Альманн Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Меккел Венделбо возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Альманн Якоб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Меккел Венделбо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Меккел Венделбо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Frederik Boersting получает желтую карточку за споры
17'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг. Это Схиртладзе Давит заработал фол.
16'
16'
16'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Sammy Skytte наказан за толчок Расмус Вюрц
15'
15'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
15'
14'
14'
14'
14'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
13'
Gustav Dahl получил травму и заменен. Миккель Крамер выходит на поле.
13'
12'
12'
Oliver Abildgaard мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
12'
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Gustav Dahl получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
Gustav Dahl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Сильвестр Якуб имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
8'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает навес
8'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
7'
Сков Роберт отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
6'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Меккел Венделбо заработал фол.
5'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес
4'
4'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает подножку. Эмиль Шеел заработал фол.
4'
3'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
3'
3'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mascot Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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