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Стадион: Зрители: 12113
Брондбю
3:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
36' Гол
Фири Лебоганг
1:1
40' Гол
Онуачу Пол
2:1
52' Гол
Ларссон Юхан
61' Желтая карточка
Сикошек Грегор
3:1
64' Гол
Нергор Кристиан
3:2
65' Гол
Онуачу Пол
90' Желтая карточка
Bruninho I
90'+11
Второй тайм
Свисток
101'
Судья свистит, и матч окончен
101'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
Фол, нарушение
100'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
Фол, нарушение
99'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
99'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
98'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.

98'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
97'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает подножку. Пукки Теэму заработал фол.
Желтая карточка
97'
Bruninho получает желтую карточку за неспортивное поведение
96'
Удар от ворот произведет Брондбю
96'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
95'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Онуачу Пол попал в створ после удара через себя.
95'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
93'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
93'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
92'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
92'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
[9] - столько добавил арбитр времени.
92'
Кроне Свенн из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
91'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Араюури Паулус
90'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
Фол, нарушение
90'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Халсти Маркус наказан за толчок Вильчек Камиль
Фол, нарушение
88'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд. Это Нергор Кристиан заработал фол.
87'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
86'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
86'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 12113 болельщиков
79'
Игра остановлена из-за технических проблем.
79'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
78'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
78'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
78'
Борринг Йонас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
76'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
76'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
75'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
75'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
73'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
72'
После удара головой, который нанес Борринг Йонас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
72'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
71'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
70'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
70'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Bruninho из команды Митьюлланд делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
69'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
Фол, нарушение
68'
Онуачу Пол наказан за толчок Ларссон Юхан
67'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
67'
После удара головой, который сделал Борринг Йонас мяч попадает в перекладину
67'
Новак Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
66'
Фири Лебоганг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
65'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
65'
Остин Родольф наказан за толчок Bruninho
64'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нергор Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
63'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
61'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
61'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Bruninho пострадал.
60'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
59'
Остин Родольф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
59'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
58'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Bruninho
Фол, нарушение
57'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
57'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
56'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Удар от ворот произведет Брондбю
55'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
55'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
55'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
55'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
55'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
54'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Остин Родольф из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
54'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
54'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Онуачу Пол заработал фол.
52'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларссон Юхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Халсти Маркус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
52'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
51'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
50'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
50'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
50'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
48'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
48'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Борринг Йонас наказан за толчок Ларссон Юхан
46'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Фири Лебоганг атакует сзади соперника. Викхейм Густав пострадал.
44'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
43'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
43'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
43'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
Угловой
42'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
42'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
42'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
39'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
38'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Остин Родольф из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОЛ! - Фири Лебоганг из команды Брондбю наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
35'
Халсти Маркус атакует сзади соперника. Нергор Кристиан пострадал.
35'
Нергор Кристиан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
34'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
33'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
33'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
33'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
32'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Брондбю
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Остин Родольф выбил мяч на угловой.
31'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
28'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
27'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ларссон Юхан из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
26'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Фири Лебоганг бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
25'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
24'
Фири Лебоганг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Травма, повреждение
24'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
21'
Фири Лебоганг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
21'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
19'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
Угловой
18'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
18'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
18'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Угловой
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
17'
Халсти Маркус выбил мяч на угловой.
17'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
17'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
15'
Остин Родольф из команды Брондбю делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Мукхтар Хани коснулся мяча рукой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
13'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает пас партнеру.
13'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Нергор Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
10'
Онуачу Пол наказан за толчок Ларссон Юхан
9'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Херманнссон Хьертюр нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
9'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
9'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
8'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Мукхтар Хани был жертвой
7'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
6'
Новак Филип из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
6'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
4'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Удар от ворот произведет Брондбю
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
3'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
2'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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