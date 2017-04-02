Стадион: Брондбю Зрители: 12113
3:2
Конец матча
1:0
36' ГолФири Лебоганг
1:1
40' ГолОнуачу Пол
2:1
52' ГолЛарссон Юхан
61' Желтая карточкаСикошек Грегор
3:1
64' ГолНергор Кристиан
3:2
65' ГолОнуачу Пол
90' Желтая карточкаBruninho I
Второй тайм
101'
Судья свистит, и матч окончен
101'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
100'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает подножку. Новак Филип заработал фол.
99'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
99'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
98'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
98'
97'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает подножку. Пукки Теэму заработал фол.
97'
Bruninho получает желтую карточку за неспортивное поведение
96'
Удар от ворот произведет Брондбю
96'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
95'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
95'
Онуачу Пол попал в створ после удара через себя.
95'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
94'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
94'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
93'
93'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
93'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
93'
92'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
92'
92'
[9] - столько добавил арбитр времени.
92'
Кроне Свенн из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
92'
92'
91'
91'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Араюури Паулус
90'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
90'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
88'
Халсти Маркус наказан за толчок Вильчек Камиль
88'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд. Это Нергор Кристиан заработал фол.
87'
86'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
86'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
86'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
85'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 12113 болельщиков
79'
Игра остановлена из-за технических проблем.
79'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
78'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
78'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
78'
Борринг Йонас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
76'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
75'
75'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
75'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
72'
После удара головой, который нанес Борринг Йонас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
72'
71'
71'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
70'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
70'
70'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Bruninho из команды Митьюлланд делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
69'
69'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
68'
Онуачу Пол наказан за толчок Ларссон Юхан
67'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
67'
После удара головой, который сделал Борринг Йонас мяч попадает в перекладину
67'
Новак Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
66'
Фири Лебоганг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Остин Родольф наказан за толчок Bruninho
64'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нергор Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
63'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
63'
63'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
61'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Bruninho пострадал.
60'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Остин Родольф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
59'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
58'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
58'
58'
58'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Bruninho
57'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
57'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
56'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Удар от ворот произведет Брондбю
55'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
55'
55'
Онуачу Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
55'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
55'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
54'
54'
54'
Остин Родольф из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
54'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
54'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю. Это Онуачу Пол заработал фол.
52'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларссон Юхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Халсти Маркус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
52'
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
50'
50'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
50'
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
48'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
48'
48'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Борринг Йонас наказан за толчок Ларссон Юхан
46'
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Фири Лебоганг атакует сзади соперника. Викхейм Густав пострадал.
44'
44'
43'
43'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
43'
43'
43'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
42'
42'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
42'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
39'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
38'
38'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Остин Родольф из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
36'
ГОЛ! - Фири Лебоганг из команды Брондбю наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
Халсти Маркус атакует сзади соперника. Нергор Кристиан пострадал.
35'
Нергор Кристиан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
34'
33'
33'
Вильчек Камиль из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
33'
33'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
32'
32'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Брондбю
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
31'
31'
Остин Родольф выбил мяч на угловой.
31'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
28'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
27'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
27'
26'
Ларссон Юхан из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
26'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
25'
Фири Лебоганг бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
25'
25'
24'
Фири Лебоганг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Фири Лебоганг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
21'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
20'
19'
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
18'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
18'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
18'
18'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
18'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
17'
Халсти Маркус выбил мяч на угловой.
17'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
17'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Остин Родольф из команды Брондбю делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
15'
Мукхтар Хани коснулся мяча рукой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Юхан, и мяч снова в игре
14'
13'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
13'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает пас партнеру.
13'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
13'
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
12'
12'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Нергор Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
10'
Онуачу Пол наказан за толчок Ларссон Юхан
9'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Херманнссон Хьертюр нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Остин Родольф из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
9'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Остин Родольф нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
8'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Мукхтар Хани был жертвой
7'
7'
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает неудачный навес.
6'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
6'
Новак Филип из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
6'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
4'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Удар от ворот произведет Брондбю
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
3'
3'
3'
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
3'
2'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
2'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация