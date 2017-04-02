Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 3692
68' Желтая карточкаБагер Йонас
84' Желтая карточкаKasper Enghardt
Второй тайм
91'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
89'
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
88'
Лауридсен Йеспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
87'
Йеспер Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Брун Андреас из команды Раннерс. Это Лауридсен Йеспер заработал фол.
87'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
Брун Андреас из команды Раннерс подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Мадс Агесен
86'
86'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
86'
Брун Андреас из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
85'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
84'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Anders Dreyer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
84'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Anders Dreyer заработал фол.
83'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фенгер Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Хвильсом Мадс из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
82'
Бринк Марк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
82'
Anders Dreyer на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
Тактическая замена. Андерсен Йеппе уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
81'
Хвильсом Мадс имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
81'
Йеспер Йоргенсен из команды Эсбьерг делает навес
80'
80'
Anders Dreyer бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Андерсен Йеппе заработал фол.
79'
79'
Хвильсом Мадс из команды Эсбьерг делает навес
79'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
79'
Какабадзе Отар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Поури Марвин коснулся мяча рукой.
77'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
77'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
76'
Anders Dreyer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
75'
Anders Dreyer нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
75'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 3692 болельщиков
73'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
73'
Тактическая замена. Фишер Александр уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
72'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
72'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Anders Dreyer
71'
Фишер Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
69'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Зивзивадзе Буду нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
После штрафного удара, который произвел Мабиль Авер мяч попадает в штангу
68'
Багер Йонас получает желтую карточку.
68'
Багер Йонас из команды Раннерс. Это Зивзивадзе Буду заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
66'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
66'
66'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
65'
65'
Брун Андреас из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
64'
Палссон Виктор возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Палссон Виктор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Палссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Поури Марвин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
63'
Поури Марвин исполняет штрафной удар, но его блокируют
62'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
62'
62'
62'
61'
61'
61'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
59'
Брун Андреас из команды Раннерс делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
58'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг в офсайде
58'
Брун Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой справа.
55'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
54'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Фенгер Мадс наказан за толчок Робин Седер
53'
Фишер Александр мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
53'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Тактическая замена. Lucas Ravn-Haren уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
52'
52'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
51'
51'
51'
51'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
51'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
49'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Kasper Enghardt из команды Раннерс. Это Зивзивадзе Буду заработал фол.
49'
Lucas Ravn-Haren из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
48'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucas Ravn-Haren на финте ушёл от оппонента.
48'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
48'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес
48'
47'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Мабиль Авер имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
47'
Робин Седер возвращается на поле, всё в порядке.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Робин Седер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Робин Седер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
44'
44'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Андерсен Йеппе заработал фол.
41'
Поури Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
41'
40'
Поури Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Нордвик Андреас атакует сзади соперника. Kasper Enghardt пострадал.
40'
39'
39'
39'
38'
38'
38'
Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
36'
35'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг играет в стеночку с партнером по команде. Мабиль Авер это был.
34'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
34'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
33'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
33'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
31'
31'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
30'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
28'
28'
Мабиль Авер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Андерсен Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
26'
26'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
26'
Зивзивадзе Буду на финте ушёл от оппонента.
26'
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
24'
Зивзивадзе Буду возвращается на поле, всё в порядке.
24'
24'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Зивзивадзе Буду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Зивзивадзе Буду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
22'
Мабиль Авер коснулся мяча рукой.
22'
21'
Андерсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
21'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
20'
20'
19'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Робин Седер заработал фол.
18'
Поульсен Николай II наказан за толчок Робин Седер
17'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
17'
16'
Фишер Александр нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
16'
15'
15'
Фишер Александр из команды Раннерс делает подножку. Мабиль Авер заработал фол.
15'
15'
Йеспер Йоргенсен из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
15'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
14'
14'
14'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
14'
13'
13'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
12'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
12'
11'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
11'
11'
11'
9'
8'
8'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
7'
Поури Марвин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг. Это Поури Марвин заработал фол.
5'
3'
Томсен Джонни из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
3'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
2'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
2'
Нордвик Андреас коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эсбьерг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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