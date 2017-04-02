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Стадион: Зрители: 3692
Эсбьерг
0:0
Второй тайм: 90+'
Раннерс
0'
68' Желтая карточка
Багер Йонас
84' Желтая карточка
Kasper Enghardt
90'+1
Второй тайм
91'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
89'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Удар от ворот произведет Раннерс
88'
Лауридсен Йеспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Йеспер Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Брун Андреас из команды Раннерс. Это Лауридсен Йеспер заработал фол.
87'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
86'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Брун Андреас из команды Раннерс подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Мадс Агесен
86'
Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
86'
Брун Андреас из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
85'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
84'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Anders Dreyer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Anders Dreyer заработал фол.
83'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фенгер Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Хвильсом Мадс из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
82'
Бринк Марк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
82'
Anders Dreyer на финте ушёл от оппонента.
82'
Удар от ворот произведет Раннерс
82'
Тактическая замена. Андерсен Йеппе уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
81'
Хвильсом Мадс имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
81'
Йеспер Йоргенсен из команды Эсбьерг делает навес
80'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Anders Dreyer бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
80'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Андерсен Йеппе заработал фол.
79'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хвильсом Мадс из команды Эсбьерг делает навес
79'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
79'
Какабадзе Отар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Поури Марвин коснулся мяча рукой.
Офсайд
77'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
77'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
76'
Anders Dreyer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
75'
Anders Dreyer нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
75'
Игрок из команды Эсбьерг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
74'
Игрок из команды Эсбьерг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 3692 болельщиков
Фол, нарушение
73'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
73'
Тактическая замена. Фишер Александр уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
Офсайд
72'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
72'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Anders Dreyer
71'
Фишер Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Зивзивадзе Буду нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
После штрафного удара, который произвел Мабиль Авер мяч попадает в штангу
Желтая карточка
68'
Багер Йонас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Багер Йонас из команды Раннерс. Это Зивзивадзе Буду заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
66'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
66'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
65'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Брун Андреас из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
Травма, повреждение
64'
Палссон Виктор возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Палссон Виктор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
64'
Палссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Поури Марвин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
63'
Поури Марвин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
62'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Николай II заработал фол.
62'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
62'
Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
59'
Брун Андреас из команды Раннерс делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
Офсайд
58'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг в офсайде
58'
Брун Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Эсбьерг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой справа.
Офсайд
55'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
54'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
54'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Фенгер Мадс наказан за толчок Робин Седер
53'
Фишер Александр мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
53'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
52'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Тактическая замена. Lucas Ravn-Haren уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
52'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
51'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
51'
Какабадзе Отар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
51'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
50'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
49'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Kasper Enghardt из команды Раннерс. Это Зивзивадзе Буду заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Lucas Ravn-Haren из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
48'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucas Ravn-Haren на финте ушёл от оппонента.
48'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает навес
48'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
Фол, нарушение
47'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Мабиль Авер имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
Травма, повреждение
47'
Робин Седер возвращается на поле, всё в порядке.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Робин Седер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Робин Седер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
44'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс. Это Андерсен Йеппе заработал фол.
41'
Поури Марвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
41'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Поури Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Нордвик Андреас атакует сзади соперника. Kasper Enghardt пострадал.
40'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
39'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
38'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
38'
Удар от ворот произведет Раннерс
38'
Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Робин Седер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Офсайд
36'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг в офсайде
35'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Андерсен Йеппе из команды Эсбьерг играет в стеночку с партнером по команде. Мабиль Авер это был.
34'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
34'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
33'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
33'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
31'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
30'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
28'
Удар от ворот произведет Раннерс
28'
Мабиль Авер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Андерсен Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
27'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
26'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
26'
Зивзивадзе Буду на финте ушёл от оппонента.
26'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Травма, повреждение
24'
Зивзивадзе Буду возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Зивзивадзе Буду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Зивзивадзе Буду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
22'
Мабиль Авер коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Андерсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фишер Александр из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
21'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Удар от ворот произведет Раннерс
19'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Робин Седер заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Поульсен Николай II наказан за толчок Робин Седер
17'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Угловой
17'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой слева.
16'
Фишер Александр нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Офсайд
16'
Робин Седер из команды Эсбьерг в офсайде
15'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
Фол, нарушение
15'
Фишер Александр из команды Раннерс делает подножку. Мабиль Авер заработал фол.
15'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Йеспер Йоргенсен из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
15'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Офсайд
14'
Робин Седер из команды Эсбьерг в офсайде
14'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Какабадзе Отар из команды Эсбьерг делает навес
14'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг в офсайде
13'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
12'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой слева.
12'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
Угловой
12'
Поури Марвин из команды Раннерс подал угловой слева.
11'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
11'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
Офсайд
9'
Робин Седер из команды Эсбьерг в офсайде
8'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
7'
Зивзивадзе Буду из команды Эсбьерг в офсайде
7'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Поури Марвин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
6'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг. Это Поури Марвин заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Раннерс
3'
Томсен Джонни из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
3'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
2'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Йоргенсен заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Нордвик Андреас коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эсбьерг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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