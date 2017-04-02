Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 5749
1:0
36' ГолSoeren Frederiksen II
41' Желтая карточкаMustapha Bundu
2:0
43' ГолКурт Йеппе
2:1
45' ГолMustapha Bundu
45' Желтая карточкаМиканович Дино
49' Желтая карточкаKasper Junker
52' Желтая карточкаКампер Йонас
58' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
2:2
61' ГолДэнни Ольсен
2:3
68' ГолБьярнасон Эльмар
83' Желтая карточкаХоджаниязов Джамалдин
2:4
90' ГолПетерсен Стефан
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петерсен Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
95'
94'
Дэнни Ольсен из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
93'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Петерсен Стефан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
92'
91'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг бьет головой мимо ворот
91'
Кристиан Сивебек из команды Виборг делает отличный навес.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
89'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
89'
89'
88'
88'
Тактическая замена. Бьярнасон Эльмар уходит с поля и его заменяет Юэль-Нильсен Томас
87'
Тактическая замена. Alexander Jakobsen уходит с поля и его заменяет Кристиан Сивебек
87'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
86'
85'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
85'
Alexander Jakobsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Дебле Серж заработал фол.
84'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
84'
84'
Миккель Раск выбил мяч на угловой.
84'
Soeren Reese из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
84'
Юнг-Бин Парк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Ходжаниязов Джамалдин получает желтую карточку.
83'
Ходжаниязов Джамалдин совершает грубый фол. Дебле Серж был жертвой
82'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
82'
Дебле Серж наказан за толчок Миккель Раск
80'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Йонас Торсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
78'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает пас партнеру.
78'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг устремляется вперед с мячом.
78'
77'
77'
Йулсгор Йеспер выбил мяч на угловой.
77'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг играет в стеночку с партнером по команде. Дебле Серж это был.
76'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
76'
76'
Миканович Дино сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Alexander Jakobsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Миккель Раск наказан за толчок Дебле Серж
75'
74'
Тактическая замена. Кампер Йонас уходит с поля и его заменяет Юнг-Бин Парк
74'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
73'
73'
72'
Миккель Раск наказан за толчок Моберг Эрик
72'
70'
Тактическая замена. Курт Йеппе уходит с поля и его заменяет Mikkel Vestergaard
70'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
70'
70'
69'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бьярнасон Эльмар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
68'
68'
Бьярнасон Эльмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Курт Йеппе заработал фол.
66'
Курт Йеппе из команды Виборг в офсайде
66'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
66'
Mustapha Bundu из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает пас партнеру.
65'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
63'
63'
62'
61'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
61'
ГОЛ! - Дэнни Ольсен из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
61'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Kasper Junker это был.
60'
60'
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5749 болельщиков
59'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
58'
Daniel A. Pedersen получает желтую карточку.
58'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Alexander Jakobsen заработал фол.
58'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
57'
Дебле Серж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
55'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Кампер Йонас получает желтую карточку.
52'
Кампер Йонас из команды Виборг. Это Йованович Александар II заработал фол.
51'
Кампер Йонас из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
51'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
51'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает отличный навес.
50'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
50'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
49'
Kasper Junker получает желтую карточку.
49'
Kasper Junker совершает грубый фол. Alexander Jakobsen был жертвой
48'
48'
Бьярнасон Эльмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
47'
Soeren Reese из команды Виборг отвел угрозу отличным подкатом
47'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
47'
46'
Mustapha Bundu из команды Орхус бьет головой мимо ворот
46'
46'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Йеппе Гроннинг нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
Миканович Дино получает желтую карточку.
50'
Миканович Дино наказан за толчок Кампер Йонас
49'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
48'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
48'
Гол команды Виборг не засчитывается
48'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
47'
Alexander Jakobsen на финте ушёл от оппонента.
47'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бьярнасон Эльмар сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mustapha Bundu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает пас партнеру.
45'
Курт Йеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
44'
43'
Кампер Йонас сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Курт Йеппе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Кампер Йонас из команды Виборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Курт Йеппе оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
42'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Бьярнасон Эльмар заработал фол.
41'
Mustapha Bundu получает желтую карточку.
41'
Mustapha Bundu из команды Орхус. Это Моберг Эрик заработал фол.
41'
Alexander Jakobsen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Alexander Jakobsen на финте ушёл от оппонента.
39'
38'
Alexander Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Курт Йеппе из команды Виборг делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
36'
Дебле Серж сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сёрен Фредериксен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
36'
Дебле Серж из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Миккель Раск атакует сзади соперника. Дебле Серж пострадал.
33'
33'
33'
Mustapha Bundu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
32'
32'
32'
Курт Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Mustapha Bundu бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
29'
29'
Дебле Серж попал в створ после удара через себя.
29'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Петер Фриис Йенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
26'
25'
Alexander Jakobsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Ходжаниязов Джамалдин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Миканович Дино из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Mustapha Bundu это был.
23'
23'
23'
Бьярнасон Эльмар коснулся мяча рукой.
21'
После дальнего удара, который нанес Alexander Jakobsen мяч отбит вратарем
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
19'
После дальнего удара, который нанес Kasper Junker мяч отбит вратарем
19'
18'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает неудачный навес.
17'
17'
Kasper Junker возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Kasper Junker получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Kasper Junker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Петер Фриис Йенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный навес.
12'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Кампер Йонас исполняет штрафной удар, но его блокируют
11'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Сёрен Фредериксен пострадал.
10'
Дебле Серж из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
9'
9'
9'
8'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
7'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Дебле Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
6'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Курт Йеппе
5'
5'
5'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
3'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
3'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
2'
2'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
2'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Бьярнасон Эльмар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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