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Стадион: Зрители: 5749
Виборг
2:4
Конец матча
Орхус
0'
1:0
36' Гол
Soeren Frederiksen II
41' Желтая карточка
Mustapha Bundu
2:0
43' Гол
Курт Йеппе
2:1
45' Гол
Mustapha Bundu
45' Желтая карточка
Миканович Дино
49' Желтая карточка
Kasper Junker
52' Желтая карточка
Кампер Йонас
58' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
2:2
61' Гол
Дэнни Ольсен
2:3
68' Гол
Бьярнасон Эльмар
83' Желтая карточка
Ходжаниязов Джамалдин
2:4
90' Гол
Петерсен Стефан
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петерсен Стефан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
95'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
94'
Дэнни Ольсен из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.

93'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Петерсен Стефан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Орхус
91'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг бьет головой мимо ворот
91'
Кристиан Сивебек из команды Виборг делает отличный навес.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Удар от ворот произведет Виборг
89'
Амини Мустафа из команды Орхус делает неудачный навес.
Угловой
89'
Дэнни Ольсен из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
Угловой
89'
Дэнни Ольсен из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
Угловой
88'
Дэнни Ольсен из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
88'
Тактическая замена. Бьярнасон Эльмар уходит с поля и его заменяет Юэль-Нильсен Томас
87'
Тактическая замена. Alexander Jakobsen уходит с поля и его заменяет Кристиан Сивебек
87'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
86'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
85'
Alexander Jakobsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Дебле Серж заработал фол.
84'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
Угловой
84'
Юнг-Бин Парк из команды Виборг подал угловой слева.
84'
Миккель Раск выбил мяч на угловой.
84'
Soeren Reese из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
84'
Юнг-Бин Парк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Ходжаниязов Джамалдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Ходжаниязов Джамалдин совершает грубый фол. Дебле Серж был жертвой
Фол, нарушение
82'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Дебле Серж наказан за толчок Миккель Раск
80'
Удар от ворот произведет Орхус
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Йонас Торсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает пас партнеру.
78'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг устремляется вперед с мячом.
78'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
77'
Юнг-Бин Парк из команды Виборг подал угловой слева.
77'
Йулсгор Йеспер выбил мяч на угловой.
77'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг играет в стеночку с партнером по команде. Дебле Серж это был.
76'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Юнг-Бин Парк из команды Виборг подал угловой слева.
76'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
Угловой
76'
Юнг-Бин Парк из команды Виборг подал угловой слева.
76'
Миканович Дино сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Alexander Jakobsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Миккель Раск наказан за толчок Дебле Серж
75'
Удар от ворот произведет Орхус
74'
Тактическая замена. Кампер Йонас уходит с поля и его заменяет Юнг-Бин Парк
74'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
73'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
72'
Миккель Раск наказан за толчок Моберг Эрик
Угловой
72'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Курт Йеппе уходит с поля и его заменяет Mikkel Vestergaard
Фол, нарушение
70'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
70'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
69'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Kasper Junker сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бьярнасон Эльмар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
68'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Бьярнасон Эльмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Курт Йеппе заработал фол.
Офсайд
66'
Курт Йеппе из команды Виборг в офсайде
66'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
66'
Mustapha Bundu из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает пас партнеру.
65'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
Фол, нарушение
64'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
63'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
61'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОЛ! - Дэнни Ольсен из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
61'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Kasper Junker это был.
60'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5749 болельщиков
Фол, нарушение
59'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
Желтая карточка
58'
Daniel A. Pedersen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает подножку. Alexander Jakobsen заработал фол.
58'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
57'
Удар от ворот произведет Орхус
57'
Дебле Серж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
55'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Удар от ворот произведет Виборг
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Кампер Йонас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Кампер Йонас из команды Виборг. Это Йованович Александар II заработал фол.
Угловой
51'
Кампер Йонас из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
51'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
51'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает отличный навес.
50'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
50'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
49'
Kasper Junker получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Kasper Junker совершает грубый фол. Alexander Jakobsen был жертвой
48'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Бьярнасон Эльмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
48'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
47'
Soeren Reese из команды Виборг отвел угрозу отличным подкатом
47'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
47'
Удар от ворот произведет Виборг
46'
Mustapha Bundu из команды Орхус бьет головой мимо ворот
46'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
46'
Тактическая замена. Бьорн Даниэль Свериссон уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Йеппе Гроннинг нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Миканович Дино получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Миканович Дино наказан за толчок Кампер Йонас
Офсайд
49'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
48'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
Описание гола
48'
Гол команды Виборг не засчитывается
Угловой
48'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
47'
Alexander Jakobsen на финте ушёл от оппонента.
47'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бьярнасон Эльмар сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mustapha Bundu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает пас партнеру.
45'
Курт Йеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
45'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
44'
Alexander Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кампер Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Курт Йеппе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Кампер Йонас из команды Виборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Курт Йеппе оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
42'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Бьярнасон Эльмар заработал фол.
Желтая карточка
41'
Mustapha Bundu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Mustapha Bundu из команды Орхус. Это Моберг Эрик заработал фол.
41'
Alexander Jakobsen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Alexander Jakobsen на финте ушёл от оппонента.
39'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
38'
Alexander Jakobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Курт Йеппе из команды Виборг делает подножку. Daniel A. Pedersen заработал фол.
36'
Дебле Серж сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сёрен Фредериксен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
36'
Дебле Серж из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Миккель Раск атакует сзади соперника. Дебле Серж пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Виборг
33'
Удар от ворот произведет Виборг
33'
Mustapha Bundu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
32'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
32'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
32'
Курт Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Mustapha Bundu бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
29'
Дебле Серж попал в створ после удара через себя.
29'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Петер Фриис Йенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Alexander Jakobsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Игроки ФК "Виборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Ходжаниязов Джамалдин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Миканович Дино из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Mustapha Bundu это был.
23'
Удар от ворот произведет Орхус
23'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
23'
Бьярнасон Эльмар коснулся мяча рукой.
21'
После дальнего удара, который нанес Alexander Jakobsen мяч отбит вратарем
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
После дальнего удара, который нанес Kasper Junker мяч отбит вратарем
19'
Удар от ворот произведет Виборг
18'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает неудачный навес.
17'
Alexander Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
17'
Kasper Junker возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Kasper Junker получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Kasper Junker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
13'
Петер Фриис Йенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает отличный навес.
12'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
12'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Кампер Йонас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
11'
Daniel A. Pedersen атакует сзади соперника. Сёрен Фредериксен пострадал.
10'
Дебле Серж из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает передачу за спину защитников.
9'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Alexander Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
9'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
8'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Виборг
7'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Удар от ворот произведет Орхус
6'
Дебле Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Курт Йеппе из команды Виборг делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
6'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Курт Йеппе
5'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Миккель Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Удар от ворот произведет Орхус
3'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
3'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
2'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
2'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
2'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Бьярнасон Эльмар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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