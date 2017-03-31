Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2815
2:0
Конец матча
23' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
36' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
1:0
39' ГолИнгвартсен Маркус
2:0
54' ГолGodsway Donyoh
63' Желтая карточкаДжеппе Брандруп
63' Желтая карточкаGodsway Donyoh
66' Желтая карточкаМахсо Андреас
69' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
90' Желтая карточкаБартолец Карло
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Оджо Ким пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
93'
Bror Blume навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Бартолец Карло получает желтую карточку.
92'
Тактическая замена. Mathias Jensen уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson
92'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
91'
После дальнего удара, который нанес Godsway Donyoh мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
90'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
90'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Oliver Kjaergaard из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 2815 болельщиков
88'
Bror Blume из команды Люнгбю делает подножку. Godsway Donyoh заработал фол.
87'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Миккель Йенсен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
84'
Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
83'
Mads Pedersen из команды Норселлан в офсайде
83'
Bror Blume попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
81'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
81'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
81'
Джеппе Брандруп нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
80'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
79'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
78'
78'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
78'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
75'
75'
75'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
74'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
72'
Йеппе Кьер получил травму и заменен. Оджо Ким выходит на поле.
71'
71'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
70'
Удар от ворот произведет Норселлан
70'
Йеппе Кьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
69'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Норселлан
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
Йеппе Кьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
67'
Миккель Йенсен исполняет штрафной удар, но его блокируют
66'
Махсо Андреас получает желтую карточку.
66'
Махсо Андреас атакует сзади соперника. Йеппе Кьер пострадал.
65'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
Хансен Эмилиано имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
64'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Ингвартсен Маркус заработал фол.
63'
Godsway Donyoh получает желтую карточку за грубое нарушение
63'
Джеппе Брандруп получает желтую карточку за грубое нарушение
63'
Godsway Donyoh мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
63'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
62'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю. Это Мтилига Патрик заработал фол.
62'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
60'
Godsway Donyoh попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Jens Odgaard
58'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Хансен Эмилиано
54'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
54'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
54'
54'
Godsway Donyoh оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
54'
После дальнего удара, который нанес Ингвартсен Маркус мяч отбит вратарем
54'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
53'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
52'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
52'
Bror Blume из команды Люнгбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Миккель Йенсен мяча так и не получил
52'
Матиас Таубер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Матиас Таубер заработал фол.
50'
49'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
48'
48'
48'
Хансен Эмилиано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
47'
Йеппе Кьер атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
45'
Йеппе Кьер на финте ушёл от оппонента.
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
41'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
41'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
40'
Хансен Эмилиано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
40'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
39'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
39'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан добил мяч в ворота.
39'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
39'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
38'
Bror Blume из команды Люнгбю в офсайде
38'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
38'
38'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес
37'
Удар от ворот произведет Норселлан
37'
Бойсен Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
36'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
35'
Хансен Эмилиано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
34'
Матиас Таубер атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
30'
29'
Ингвартсен Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Mads Pedersen на финте ушёл от оппонента.
29'
Удар от ворот произведет Норселлан
28'
Миккель Йенсен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
27'
27'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
27'
26'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает навес
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Йеппе Кьер коснулся мяча рукой.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
23'
Йеспер Чристджансен делает подножку сопернику.
23'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Миккель Йенсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Миккель Йенсен на финте ушёл от оппонента.
22'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
21'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
21'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
21'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
20'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
20'
20'
20'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
18'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
18'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
17'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
15'
15'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает навес
15'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
14'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
14'
12'
12'
Godsway Donyoh бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Bror Blume выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
11'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
10'
Bror Blume выбил мяч на угловой.
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
9'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
9'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
8'
После дальнего удара, который нанес Миккель Йенсен мяч отбит вратарем
8'
Хансен Эмилиано коснулся мяча рукой.
7'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
6'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
6'
6'
6'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
5'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
5'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
5'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Bror Blume заработал фол.
2'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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