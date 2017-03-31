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Стадион: Зрители: 2815
Нордшелланн
2:0
Конец матча
Люнгбю
0'
23' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
36' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
1:0
39' Гол
Ингвартсен Маркус
2:0
54' Гол
Godsway Donyoh
63' Желтая карточка
Джеппе Брандруп
63' Желтая карточка
Godsway Donyoh
66' Желтая карточка
Махсо Андреас
69' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
90' Желтая карточка
Бартолец Карло
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Оджо Ким пробил головой, вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
93'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
93'
Bror Blume навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Бартолец Карло получает желтую карточку.
92'
Тактическая замена. Mathias Jensen уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson

92'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
91'
После дальнего удара, который нанес Godsway Donyoh мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
90'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
90'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
89'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
89'
Oliver Kjaergaard из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 2815 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Bror Blume из команды Люнгбю делает подножку. Godsway Donyoh заработал фол.
Травма, повреждение
87'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
85'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
85'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Миккель Йенсен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
84'
Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
Офсайд
83'
Mads Pedersen из команды Норселлан в офсайде
83'
Bror Blume попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
81'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
Угловой
81'
Bror Blume из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
81'
Джеппе Брандруп нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
80'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
79'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
78'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
78'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
75'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
75'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
74'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
72'
Йеппе Кьер получил травму и заменен. Оджо Ким выходит на поле.
71'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
70'
Удар от ворот произведет Норселлан
70'
Йеппе Кьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
69'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Норселлан
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
Йеппе Кьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
67'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
67'
Миккель Йенсен исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
66'
Махсо Андреас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Махсо Андреас атакует сзади соперника. Йеппе Кьер пострадал.
65'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Удар от ворот произведет Люнгбю
65'
Хансен Эмилиано имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
64'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Ингвартсен Маркус заработал фол.
Желтая карточка
63'
Godsway Donyoh получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
63'
Джеппе Брандруп получает желтую карточку за грубое нарушение
63'
Godsway Donyoh мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
63'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
62'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю. Это Мтилига Патрик заработал фол.
62'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
60'
Godsway Donyoh попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Травма, повреждение
60'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
60'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Jens Odgaard
Травма, повреждение
58'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Хансен Эмилиано
54'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Godsway Donyoh из команды Норселлан добил мяч в ворота.
54'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
54'
Godsway Donyoh оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
54'
После дальнего удара, который нанес Ингвартсен Маркус мяч отбит вратарем
54'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
53'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
Офсайд
52'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
52'
Bror Blume из команды Люнгбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Миккель Йенсен мяча так и не получил
52'
Матиас Таубер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Матиас Таубер заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Удар от ворот произведет Люнгбю
48'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
48'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
48'
Хансен Эмилиано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
47'
Йеппе Кьер атакует сзади соперника. Лоботка Станислав пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
45'
Йеппе Кьер на финте ушёл от оппонента.
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
41'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Удар от ворот произведет Люнгбю
41'
Godsway Donyoh отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
Угловой
41'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
40'
Хансен Эмилиано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
40'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
39'
Mads Pedersen сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан добил мяч в ворота.
39'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
39'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
Офсайд
38'
Bror Blume из команды Люнгбю в офсайде
38'
Йеппе Кьер из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
38'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес
37'
Удар от ворот произведет Норселлан
37'
Бойсен Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
36'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
35'
Хансен Эмилиано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
34'
Матиас Таубер атакует сзади соперника. Хансен Эмилиано пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Йеппе Кьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Фол, нарушение
30'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Ингвартсен Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Mads Pedersen на финте ушёл от оппонента.
29'
Удар от ворот произведет Норселлан
28'
Миккель Йенсен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
27'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
27'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает навес
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
25'
Йеппе Кьер коснулся мяча рукой.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
Желтая карточка
23'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Йеспер Чристджансен делает подножку сопернику.
23'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Миккель Йенсен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Миккель Йенсен на финте ушёл от оппонента.
22'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
21'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
Угловой
21'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
21'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
20'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
20'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
20'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
18'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
15'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает навес
Угловой
15'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
14'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
14'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Godsway Donyoh бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Bror Blume выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
11'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
10'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
Угловой
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
10'
Bror Blume выбил мяч на угловой.
Угловой
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
9'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
9'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
8'
После дальнего удара, который нанес Миккель Йенсен мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
8'
Хансен Эмилиано коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
7'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
6'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
6'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
6'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
6'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
5'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
5'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Bror Blume заработал фол.
2'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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