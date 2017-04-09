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Стадион:
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 9'
Нордшелланн
0' 9'
Первый тайм
8'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
8'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
4'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Andreas Skovgaard заработал фол.
3'
Махсо Андреас из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
2'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
2'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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