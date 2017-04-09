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Стадион: Телья Паркен
0:0
Первый тайм: 9'
Состав команд
31
Ольсен
Робин
24
Туту
Юссеф
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 31 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 15 Антонссон Микаэль Защитник
- 20 Бойлесен Николай Защитник
- 3 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 19 Сантандер Федерико Нападающий
- 11 Корнелиус Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 26 Окоре Жорес Защитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 16 Грегуш Ян Полузащитник
- 37 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 23 Павлович Андрия Нападающий
- 39 Nicklas Roejkjaer
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Томсен Николай Травмирован
- Хогли Том Травмирован
- Фальк Расмус Травмирован
- Йоханссон Эрик Дисквалифицирован
- Йоргенсен Матиас Дисквалифицирован
Нордшелланн 3-4-3
- Основной состав
- 16 Runar Alex Runarsson Вратарь
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 4 Махсо Андреас Защитник
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 2 Бартолец Карло Полузащитник
- 7 Лоботка Станислав Полузащитник
- 23 Mathias Jensen II Полузащитник
- 5 Mads Pedersen Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 19 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 10 Хансен Эмилиано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карлгрен Патрик Вратарь
- 36 Victor Nelsson Полузащитник
- 24 Christian Koehler Полузащитник
- 14 Расмуссен Матиас Полузащитник
- 27 Souheib Dhaflaoui Нападающий
- 34 Martin Frese
- 30 Abdul Mumin
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Да Силва Патрик Травмирован
- Петри Лассе Травмирован
- Indy Groothuizen Травмирован
- Миккельсен Тобиас Травмирован
- Грегор Паскаль Травмирован
- Godsway Donyoh Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Копенгаген (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.04.2017 Копенгаген 2:1 Орхус КД
- 03.04.2017 Сённерйюск 1:2 Копенгаген СДЧГ
- 19.03.2017 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
- 16.03.2017 Аякс 2:0 Копенгаген ЛЕ
- 12.03.2017 Копенгаген 2:0 Эсбьерг СД
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс ЛЕ
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс СД
- 01.03.2017 Б-93 0:3 Копенгаген КД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 23.02.2017 Копенгаген 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 16.02.2017 Лудогорец 1:2 Копенгаген ЛЕ
- 11.02.2017 Копенгаген 0:2 Русенборг ТМК
- 07.02.2017 Мольде 1:1 Копенгаген ТМК
- 04.02.2017 Копенгаген 0:1 Чонбук Моторс ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
- 21.01.2017 Копенгаген 3:0 Хальмстад ТМК
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 07.12.2016 Брюгге 0:2 Копенгаген ЛЧ
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс СД
Нордшелланн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.03.2017 Нордшелланн 2:0 Люнгбю СДЧГ
- 19.03.2017 Митьюлланд 1:2 Нордшелланн СД
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Брондбю 2:3 Нордшелланн СД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 17.02.2017 Нордшелланн 0:1 Люнгбю СД
- 12.02.2017 Нордшелланн 4:3 Эльфсборг ТМК
- 06.02.2017 Нордшелланн 1:0 Кальмар ТМК
- 03.02.2017 Легия 1:1 Нордшелланн ТМК
- 01.02.2017 Нордшелланн 2:1 Волеренга ТМК
- 26.01.2017 Эсбьерг 1:1 Нордшелланн ТМК
- 20.01.2017 Нордшелланн 0:1 Элит-3000 ТМК
- 17.01.2017 Нордшелланн 3:1 Б-93 ТМК
- 14.01.2017 Ганза 2:1 Нордшелланн ТМК
- 09.12.2016 Сённерйюск 0:0 Нордшелланн СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 30.11.2016 Нордшелланн 2:1 Хорсенс СД
- 27.11.2016 Эсбьерг 2:2 Нордшелланн СД
- 19.11.2016 Нордшелланн 3:2 Орхус СД
- 05.11.2016 Раннерс 2:1 Нордшелланн СД
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Нордшелланн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 30.07.2016 Копенгаген 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 16.05.2016 Копенгаген 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 20.03.2016 Нордшелланн 2:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 09.08.2015 Копенгаген 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 19.04.2015 Копенгаген 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 09.11.2014 Нордшелланн 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 26.07.2014 Копенгаген 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 27.04.2014 Нордшелланн 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 10.04.2014 Нордшелланн 1:1 Копенгаген Кубок Дании
- 26.03.2014 Копенгаген 1:0 Нордшелланн Кубок Дании
- 02.11.2013 Копенгаген 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 11.08.2013 Нордшелланн 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 15.04.2013 Нордшелланн 2:3 Копенгаген Суперлига Дании
- 09.12.2012 Копенгаген 4:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 15.09.2012 Копенгаген 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 02.05.2012 Нордшелланн 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 24.11.2011 Копенгаген 2:0 Нордшелланн Кубок
- 24.10.2011 Копенгаген 1:3 Нордшелланн САС Лигаен
- 30.07.2011 Копенгаген 2:0 Нордшелланн САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|68
|2.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|58
|3.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|41
|4.
|Нордшелланн
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|5.
|Сённерйюск
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|39
|6.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|39
Первый тайм
8'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
8'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Andreas Skovgaard заработал фол.
3'
Махсо Андреас из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
2'
Махсо Андреас выбил мяч на угловой.
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
2'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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